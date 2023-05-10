Эксклюзив 10 мая 2023, 16:05 Нейросеть победила. Человечество обречено? Писатель Беседин: человечество слишком увлеклось прогрессом Freepik

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Организацию Amnesty International на прошлой неделе поймали на использовании поддельного фото, созданного искусственным интеллектом. Хотя нейросеть, как и сам интернет, изначально придумали, чтобы человек мог расширять свои возможности и творить прекрасное, на выходе мы получили множество дипфейков и фальсификаций. Неужели матрица победила и подавляющее большинство населения Земли давно смирилось с тем, что оно существует в симуляции? Подробнее об этом — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Для начала — две иллюстративные истории. Начнем с давней.

Был такой журналист по фамилии Релоциус. Не просто был, а сиял на олимпе журналистики. Мировая жаба награждала его премиями, осыпала почестями и лаврами. Но вдруг Клааса Релоциуса уличили во лжи — один раз, другой, третий. И карточный домик обмана рухнул. Оказалось, большую часть своих «расследований» светоч Релоциус банально придумал. В том числе жуткие репортажи из Сирии. Да-да, он оказался господином соврамши.

А теперь история свеженькая, как пузатая клубника из Подмосковья. Amnesty International для иллюстрации полицейской жестокости в Колумбии использовала поддельное фото, созданное искусственным интеллектом.

Amnesty International для иллюстрации жестокости полиции против протестующих в Колумбии использовала поддельное фото, созданное искусственным интеллектом / Telegram

Колумбия, напомню, самая проамериканская страна Латинской Америки — и в США очень не любят, когда там что-то идет не по плану. В общем, сирийские фото — нормально, а из Колумбии — ну-ну, что за дела?

К чему я вспомнил две эти истории? Ответ будет, конечно, но прежде мы должны обратиться к 1999 году, когда мир узрел великое кино «Матрица».

В таких случаях не очень изобретательные журналисты пишут: картина эта произвела эффект разорвавшейся бомбы. Хм, в общем-то, да — это правда. Подчас банальности — самые точные на свете. Ведь человечество после «Матрицы» действительно содрогнулось. Ну, или по меньшей мере поежилось. А что, если и правда весь мир вокруг лишь компьютерная симуляция?

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На последнем слове сосредоточимся особенно. Ведь те же создатели «Матрицы» — братья, а позднее сестры Вачовски — всякий раз отсылают нас к трудам Жана Бодрийяра, а именно — к его тексту «Симулякры и симуляция», год 1981-й. Да-да, все вокруг — в той или иной степени лишь симуляция, и нет, почти нет ничего настоящего. Фальшь, одна фальшь.

Однако вот фокус — последняя, четвертая «Матрица» выходит в 2021 году и воспринимается зрителем ровно. И дело тут не в том, что Киану Ривз постарел, а Морфеус предпочитает костюмы слишком пестрых расцветок.

Беда в том, что подавляющее большинство населения Земли давно смирилось с тем, что оно существует в матрице. Да, люди соглашаются на добровольное рабство, всякий раз присягая Большому Брату через социальные сети, электронные паспорта, банковские карты и прочие подобные вещи. Раб, как писал Хаксли, должен быть доволен своим рабством в новом дивном мире.

Да, матрица победила, а одноименное кино стало пророческим. Но точно так же пророческими оказались самые жуткие и смелые антиутопии — авторства Филипа К. Дика, например. Отличительная черта такого будущего — бесконечное умножение ложных сущностей, в которых невозвратимо теряется оригинал (это касается и человека, и истории человечества в целом).

Простой, даже туповатый пример: мой товарищ каждый раз желает всем доброй ночи в социальных сетях, размещая свой, скажем так, портрет, созданный нейросетью. Ну да, весело, прикольно, но, глядя на это, я думаю: а где же ты сам и не боишься ли того, что тебя в определенный момент не станет?

Это похищение лиц, похищение персональных данных, но, в общем-то, это же и библейская история, предсказанная в Апокалипсисе Иоанном Богословом, — история о похищении души. А это сегодня и происходит, когда религия заменяется инсталляцией, а Бог — гаджетом.

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Неслучайно, кстати, в той же «Матрице» Нео работает в корпорации «Бог — машина». Когда-то Руссо писал, что прогресс не дал нам ничего, кроме падения нравов. В этом, безусловно, есть некоторое преувеличение, не ходить же нам с дубинами и палками-копалками. Однако суть поймана верно: современный человек слишком развращен комфортом.

Но главное — он, этот человек толпы, как сказал бы Ортега-и-Гассет, пребывает в ложной иллюзии вседозволенности и всесилья. Ему видится, что мир без границ открыт и сияет возможностями — только нажми кнопку на пульте или тыкни в иконку на экране гаджета. Ему, человеку толпы, кажется, что он подключен к информации, что сам выбирает свой путь и счастье, а главное, свою свободу.

Но подлинная реальность и убийственная правда заключаются в том, что все (ладно, почти все) желания и устремления, которые есть у современного человека, у человека толпы, внушает ему матрица — и под ней мы можем понимать и царство искусственного интеллекта, и глобалистские элиты, и власть транскорпораций, как угодно, но суть тут одна — такова Империя тотальной лжи, а Князь мира сего, как мы помним, есть отец лжи.

Да, повторюсь, это очень библейская, очень эсхатологическая и апокалипсическая история.

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Человечество слишком увлеклось прогрессом. Оно, подобно несчастному, который восхищенно смотрит на извергающийся вулкан, когда лава уже почти подобралась к нему, чтобы овладеть и уничтожить.

Как писал Киньяр: «Наслаждение и смерть зачаровывают свою жертву одним и тем же приемом — повергая в оцепенение. Воробушек, которому угрожает сокол, сам бросается к нему в клюв, то есть в смерть. Такова она — зачарованность, толкающая живое существо на смерть, лишь бы избавиться от ужаса, ею внушаемого».

Собственно, примерно так же работает сегодня прогресс. Точнее — его избыточность, вытесняющая то, что странные люди когда-то называли душою.