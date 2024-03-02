Интересное 02 марта 2024, 16:05 Не только работа. Что купить коллегам на 8 Марта Freepik

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Выбрать подарок для коллег на 8 Марта порой сложнее, чем пройти собеседование. Не так-то просто быть оригинальным и при этом не опустошить свой кошелек. «360» подготовил д15 идей недорогих и оригинальных презентов, которые заставят милых дам улыбнуться.

Что подарить коллегам на 8 Марта

Выбирая подарки для коллег, помните, что даже небольшой, но подобранный с учетом их интересов и предпочтений подарок может принести много радости и показать уважение. Кроме того, не обязательно покупать что-то очень дорогое, ведь всегда самое главное — внимание.

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1. Экосумки с веселыми принтами

Выберите экосумки с яркими и веселыми принтами или создайте индивидуальный дизайн. Это может быть что-то связанное с вашей общей работой, внутренними шутками коллектива или просто позитивные изображения. Такой подарок будет не только практичным, но и напомнит о вас.

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2. Кружка

Кружка с уникальным дизайном, которую можно заказать или сделать самостоятельно, станет также отличным подарком. На ней можно написать имя коллеги или милое прозвище, цитату из любимого фильма или сериала или что-то, что отражает характер и увлечения человека. Каждый день утренний кофе будет напоминать о вашей заботе.

3. Набор для выращивания растений на рабочем столе

Маленький набор для выращивания, например, суккулента или базилика станет отличным способом добавить зелени и жизни на рабочие столы. Это не только украсит пространство, но и может стать хорошим антистрессом.

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4. Брелоки ручной работы

Брелоки, сделанные вручную, можно собрать по интересам каждого коллеги. Это может быть что-то связанное с увлечениями, любимыми животными или просто иметь красивые и оригинальные формы. Особенно кстати такой подарок придется, если у каждого свой кабинет или есть личный шкафчик.

5. Настольные игры для офиса

Мини-версии классических настольных игр — отличный способ разнообразить обеденные перерывы или моменты общих сборов во время праздников. Выбирайте игры, которые не занимают много времени и подходят для быстрых и веселых матчей.

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6. Тематические носки

Носки с уникальными и забавными принтами — всегда удачный и практичный подарок. От космоса до пиццы, от супергероев до котиков — выбирайте те, которые лучше всего отразят характер и интересы коллег.

7. Ручки и блокноты с оригинальным дизайном

Канцелярские товары необязательно должны быть скучными. Поищите блокноты с необычным дизайном и ручки, которые станут не только полезными, но и приятными на вид и ощупь. Это может быть что-то вдохновляющее или просто красивое и стильное.

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8. Персонализированные подставки для телефона

Подставки для телефона подойдут тем, у кого на столе постоянно хаос из документов. Их можно сделать недорого на заказ с учетом предпочтений получателя подарка. Такой презент будет удобным и личным и упростит жизнь.

9. Наборы для релаксации

Мини-наборы с аромасвечами, массажными маслами или бомбочками для ванны станут замечательным способом позаботиться об отдыхе коллег после трудного рабочего дня. Это милое напоминание о том, что важно уделять время себе и своему досугу.

10. Персонализированные чехлы для очков

Если вы знаете, что коллега носит очки для зрения во время рабочего дня, то стильный и красивый чехол очень пригодится. Ведь такой аксессуар очень хрупкий и легко может затеряться в офисной тумбочке, поэтому позаботиться о его защите важно.

11. Закладки в книги

Для книголюбов умные закладки станут полезным подарком. Они могут быть выполнены в виде забавных фигурок, которые застревают в книге, или выглядеть просто необычно. Тогда процесс чтения станет еще более приятным, а страницы никогда не потеряются.

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12. Гаджеты для рабочего стола

Мини-вентиляторы, USB-хабы или органайзеры проводов могут стать не только приятными, но и полезными сюрпризами. Более того, порой на работе не хватает каких-то элементов, которые человек хранит дома. Подумайте, чего коллеге не хватает на столе.

13. Настенные плакаты с мотивационными цитатами

Иногда бывает очень тяжело: коллеги злятся, работа не клеится, все валится из рук. Тогда на выручку приходят мотивационные плакаты, которые поднимают настроение и вдохновляют на новые свершения в течение рабочего дня.

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14. Компактные кошельки, или кардхолдеры

Функциональные кошельки, или кардхолдеры, помогут коллегам держать финансы в порядке и при этом выглядеть стильно. Пригодятся они и для тех, у кого в офисе предусмотрена система прохода по пропускам с личными пластиковыми карточками.

15. Чайные наборы

Чайный набор с индивидуальной подборкой сортов этого напитка специально под вкус коллеги может стать теплым и сердечным подарком. Постарайтесь узнать, какой вид больше нравится получателю презента.

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Советы, как выбрать подарки коллегам

— Учитывайте интересы и хобби коллеги. Постарайтесь узнать, чем увлекается коллега в свободное время. Это может быть что-то связанное с книгами, музыкой или спортом. Подарок, отражающий интересы человека, всегда примут с особой теплотой.

— Определите подходящий бюджет. Важно понять, сколько вы готовы потратить на подарок, чтобы не оказаться в неловком положении и не поставить в него коллегу. Часто коллективы договариваются о примерной стоимости подарков, чтобы избежать таких ситуаций.

— Подумайте о полезности подарка. Практичные вещи, которые получатель сможет использовать в работе или повседневной жизни, часто оказываются наилучшим выбором. Это могут быть органайзеры, канцелярские товары высокого качества, настольные игры для обеденного перерыва или качественные термокружки.

— Избегайте слишком личных подарков. Подарки, которые считаются слишком личными (например, одежда, духи или украшения), могут смутить человека. Лучше выбирать что-то нейтральное, что не будет выглядеть как интрига или намек.

— Креативность и оригинальность. Если вы хорошо знаете человека и уверены в своем выборе, можно пойти на риск и подобрать что-то необычное. Однако помните, что всегда лучше держаться определенной дистанции.

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