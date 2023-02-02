Эксклюзив 02 февраля 2023, 19:59 Не тех поддержка. В Тинькофф Банке не признали Крым частью России В Тинькофф Банке подтвердили ошибку менеджера, который не посчитал Крым частью России РИА «Новости»

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В Сети появились скриншоты переписки сотрудницы Тинькофф Банка с клиентом. Работающая в техподдержке девушка заявила, что «получить карту можно только в России», а не «за рубежом». Все бы ничего, но человек, который обратился с вопросом, — житель Крыма.

«Чей Крым?»

История быстро разлетелась по Рунету. Пользователи развлекательного портала «Пикабу» так раскрутили тему, что «в чат» к ним зашел представитель Тинькофф Банка. Видимо, отработать негатив.

Скриншот переписки с техподдержкой / Pikabu

Хотя он извинился за географическую и политическую ошибку работника поддержки, завсегдатаи платформы все равно «заминусили» его. Вероятно, их разозлило другое признание: в сообщении, написанном с аккаунта банка, сказано, что кредитная организации пока не имеет представителей в Крыму. Напомним, полуостров воссоединился с Россией в марте 2014 года.

Крымское информационное агентство распространило скриншот из другой ветки, где пользователи затроллили сотрудника Тинькофф Банка вопросом «Чей Крым?». Один комментатор намекнул, что такое общение напоминает разговор со «службой безопасности другого банка».

Очевидно, «пикабушник» имел в виду беседы с мошенниками-украинцами, которые сыпятся после соответствующего вопроса.

Двойные стандарты

«360» никого троллить не стал, а направил запрос в Тинькофф Банк с просьбой опровергнуть или подтвердить информацию.

Мы работаем во всех регионах страны, но на момент обращения представителей в Симферополе не было. Для удобства оператор предложил выбрать любой другой город, где есть представители, которые могут провести встречу, подписать договор и выдать карту. Мы провели беседу с оператором. С ее слов, она ошибочно использовала ответ про доставку карты за пределы России. представитель Тинькофф Банка

То есть, согласно комментарию, только «на момент обращения» в Симферополе не было их сотрудников. И все-таки: доставляют ли карты «лучшего мобильного банка» в Крым или нет? В «Тинькоффе» пока никак не ответили на этот запрос «360».

Детище предпринимателя Олега Тинькова, который в прошлом году отказался от российского гражданства и вышел из акционерного капитала своего же банка, не первый раз попадает в подобную ситуацию.

Чуть больше недели назад кредитную организацию обвинили в поддержке движения чайлдфри: пользователи приложения получили материал под названием «Шесть причин отказаться от рождения ребенка».

При этом сегодня «Тинькофф Журнал» опубликовал статью с таким заголовком «Как я родила в Норвегии троих детей». Двойные стандарты?