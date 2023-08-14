Интересное 14 августа 2023, 00:43 🦕Научная сенсация или очередной пиар? Зачем в Шотландии готовят самые масштабные поиски лох-несского чудовища Биолог Матвеева: лох-несское чудовище — это хороший способ привлечь туристов Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

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Самые масштабные поиски подводного лох-несского чудовища решили провести в Шотландии. В конце августа к озеру стянутся исследователи, ученые и любители мистических историй со всего мира. Организаторы привезут с собой передовую технику — беспилотники, гидрофоны и специальные камеры. Почему лох-несское чудовище до сих пор ищут и может ли оно на самом деле существовать — в материале «360».

Экспедиция по поиску лох-несского монстра, которого также называют милым прозвищем Несси, станет первой по-настоящему масштабной за последние 50 лет. Она будет проходить два дня — с 26 по 27 августа. Организаторы пообещали много участников и изобилие современной техники.

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Поиски организует лох-несский центр, который следит за озером и управляет местной туристической инфраструктурой, вместе с группой исследователей из объединения по поиску чудовища под названием Loch Ness Exploration. Кроме этого, в Шотландию съедутся ученые-одиночки, любители фантастики и волонтеры.

Организаторы заявили, что их цель — как минимум, вдохновить новое поколение на поиски, как максимум — найти Несси.

Ученые планируют использовать много оборудования, которое еще не применяли для поисков лох-несского чудовища. Например, передовые беспилотники с инфракрасными камерами. Их будут запускать над озером и тепловизорами фиксировать аномалии. Также специалисты изучат озеро при помощи гидрофонов — устройств, которые «прослушают» воду и выявят нестандартные сигналы, которые, возможно, подаст Несси.

Откуда пошли легенды о лох-несском чудовище

Легенда о лох-несском чудовище зародилась в древности. Согласно преданиям, первыми, кто распространил миф об этом существе, были римские легионеры, пришедшие осваивать Шотландию в самом начале христианской эры. Древние кельты вырезали на камне самые различные изображения, в том числе животных — оленя, быка, лошадь, мышь. Но среди них было еще одно, которое впоследствии стали считать изображением Несси. Римляне поняли, что столкнулись с чем-то необычным, и распространили эту историю. Сегодня ученые считают, что это был морской конек, дельфин или кэльпи — мифическая водяная лошадь.

Викимедиа

На бумаге первым задокументировал монстра святой Колумб в VI веке. В своем житие он рассказал, как молитвами смог изгнать чудовище, убивавшее людей возле озера Лох-Несс. Кстати, после этого, Несси не беспокоило местных жителей почти полторы тысячи лет. Новый виток популярности эта история получила лишь в прошлом веке — в 1933 году.

Пара путешественников, проезжавшая рядом с водоемом, рассказала одной местной газете, что «видела огромного дракона». Он якобы перебежал дорогу прямо перед их машиной, а затем исчез в озере. Именно эта статья сделала из лох-несского чудовища настоящую звезду.

Озеро Лох-Несс / Unsplash

Журналисты стали приезжать в Шотландию, чтобы попытаться заснять Несси. Кто-то обещал награждение за его поимку. Ученые тоже пытались разгадать эту загадку. Вместе с этим, история постепенно обрастала легендами и слухами: появлялись фотографии и видео следов чудища и его самого. Многие из них быстро разоблачали, но они все равно успевали сделать свое дело в вопросе популярности лох-несского чудовища.

Попытки найти Несси и версии ученых

На пике популярности морского чудища начались и попытки ученых установить правду. Одна из самых крупных экспедиций состоялась в 1972 году. Озеро исследовали при помощи эхолокационного и фотооборудования. В результате специалисты представили миру изображение гигантского плавника, что стало сенсацией.

Но научное сообщество отнеслось к этому «открытию» скептически: трактовать нечеткие фотографии, сделанные в мутной воде, можно было по-разному. Стали появляться различные версии — попытки объяснить морское чудище с реалистичной точки зрения.

Вымерший динозавр

Сторонники одной из самых популярных версий считают лох-несское чудовище реликтовым плезиозавром. Однако не в ее пользу говорит то, что за почти 100 лет ученые не нашли ни одного трупа животного. Кроме этого, плезиозавры были жителями теплых тропических морей, поэтому в холодных водах Лох-Несса они бы не выжили.

Другие существующие животные

Часто ученые объясняют феномен Несси тем, что люди действительно что-то видели, но это были всем известные животные. Например, купающиеся слоны.

Unsplash

Огромные пузыри

Итальянский сейсмолог выдвинул необычную версию — все дело в тектонических разломах на дне озера, сказал он. Волны на озере, а также поднимающиеся с его дна громадные пузыри подтверждают это. Такие процессы могут сопровождаться выбросами языков пламени, звуками, похожими на крики больших животных, а также вызывать несильные землетрясения, которые и принимают за чудовище.

Просто бревно

Еще одна версия — всплывшие бревна шотландской сосны Pinus silvestris, которая обильно растет на берегах Лох-Несса. Такую теорию выдвинул инженер-электрик Роберт Крейг. Он утверждает, что дерево чрезвычайно смолисто, из-за чего его упавшие в воду стволы могут вести себя необычным образом.

Это останется загадкой

Ихтиолог, профессор Института биотехнологий и рыбного хозяйства Юрий Симаков заявил «360», что утверждать или отрицать существование лох-несского чудовища нельзя.

«Я могу допустить, что сохранилось какое-то существо, о существовании которого мы еще не знаем, но, пока оно не найдено, говорить рановато», — сказал он.

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

По его словам, маловероятно, что предстоящие двухдневные поиски дадут существенные результаты. Все дело в том, отметил профессор, что само «появление» чудовища, даже если это ветка или бревно, — редкое явление. Требуются длительные наблюдения. Кроме этого, необходимо проверить теорию, что Несси может приходить в озеро с моря.

«Это надо снаряжать экспедицию подводную и смотреть, нет ли связи с морем. Ведь есть предположение, что есть связь с морем, и тогда это чудовище могло бы заплывать [в озеро], и поэтому оно так редко появляется в озере Лох-Несс. Других поисков никаких быть не может. Пока это еще остается просто одной из загадок», — заключил Симаков.

После пятого стакана виски...

Ихтиолог, кандидат биологических наук Дмитрий Аршавский считает, что поиски одного единственного существа с биологической точки зрения не выдерживают критики. А о существовании в озере Лох-Несс целой популяции крупных животных говорить не приходится.

«Знаете, есть байка такая — „Скажите, а когда появляется лох-несский монстр? — Обычно после пятого стакана виски, сэр“. <…> Если это животное крупное, а оно крупное очевидно, то оно же там не одно живет. Их должно быть несколько, должна быть популяция. Такая популяция, которая не вымирает. Она должна состоять, по крайней мере, из пары сотен животных. Если пара сотен крупных животных обитает в таком озере, как Лох-Несс, то их бы, наверное, видели. А говорить, что там есть одно животное…. в общем, с биологической точки зрения — это чушь», — заключил собеседник «360».

Способ пропиариться

Доктор биологических наук, профессор кафедры генетики и биотехнологии СПбГУ Татьяна Матвеева выразила уверенность, что сама легенда и новая экспедиция нужны для того, чтобы привлекать туристов.

Википедия

«Моя гипотеза такая: это очень удачный способ пропиариться жителям окрестных населенных пунктов, привлечь туристов и так далее. Чтобы люди ехали в надежде найти лох-несское чудовище. <…> Я, честно говоря, не очень себе представляю, чтобы сейчас техника была такая, чтобы она могла выследить кого-то и с хорошим качеством это запечатлеть на фото», — отметила она.

С Матвеевой трудно не согласиться, учитывая, что новые поиски устраивает организация, которая управляет местной туристической инфраструктурой. Чем закончится августовская экспедиция, покажет время. Одно можно сказать точно — новый виток популярности легенде о лох-несском чудовище эти поиски принесут. Принесут они и новые доходы владельцам местных гостиниц и в целом шотландскому туристическому бизнесу.