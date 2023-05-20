Интересное 20 мая 2023, 18:14 (обновлено: 20 мая 2023, 19:51) Начало с порывами 90-х. Перезапуск культовой игры Mortal Kombat позволит вспомнить детство Эксперт по видеоиграм Кузьменко: выход Mortal Kombat 1 — повод вспомнить детство YouTube

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Американская компания-разработчик NetherRealm представила видеоигру «Mortal Kombat 1». Ее новая часть серии выйдет 19 сентября. По словам разработчиков, игра даст начало новой вселенной, поэтому они решили добавить к названию «1». У некоторых персонажей, которые появлялись в прошлых частях, будут совершенно другие роли. О новой игре со старым названием, — в материале «360».

Старая игра с новым смыслом

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Издатели Warner Bros. Games и NetherRealm опубликовали трейлер «MK 1», который подтверждает, что в игре появятся знакомые персонажи: Шанг Цунг, Лю Кан, Райден, Китана, Милина, Скорпион и Саб-Зиро. Однако двух последних героев решили не делать главными лицами файтинга, так как они ассоциируются с сюжетом прошлых частей. Вместе с этим в игре будут новая боевая система, режимы игры и «фаталити», сообщило издание «Хабр».

Последняя игра серии — Mortal Kombat 11 — вышла весной 2019 года. По сценарию, Лю Кан победил Шанг Цунга и забрал способность искажать время, отправился в прошлое и создал новую временную шкалу.

Феномен, восходящий за пределы индустрии видеоигр

Независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко рассказал «360», что Mortal Kombat стала культом для целого поколения, которое выросло в 90-х. Он пояснил, что тогда игра была чем-то совсем неповторимым, в отличие от современной игровой индустрии, которая в основном завязана на мобильные игры или прочие онлайновые сервисы. Дети прогуливали уроки, чтобы сразиться в жестоких баталиях с необычными персонажами. Затем на волне успеха по ее мотивам вышел фильм. Теперь же перезапуск игры станет своего рода началом.

«Вместо того, чтобы называться часть 11, 12, 15, она называется просто один. Это в каком-то смысле начало с теми же самыми порывами девяностых, которые, казалось бы, уже давно вышли из моды. Игра опять пытается вернуться сейчас к нам», — сказал эксперт.

Кузьменко отметил, что сейчас не стоит оценивать игру как прорыв или возможность показать историю. По его словам, это скорее возможность вспомнить детство и посидеть с попкорном «после прогулянного [урока] ОБЖ в школе», а также познакомить с игрой молодежь.

«Мне кажется, что это очень хорошо. Это классный повод познакомить новое поколение людей с феноменом, который случился девяностых», — подытожил Кузьменко.