Интересное 10 января 2023, 22:05 🌞 На Солнце зафиксировали вспышку самого высокого класса. К чему готовиться? Врач Евдокимов: солнечная активность может увеличивать риск развития инфарктов и инсультов Unsplash

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Вечером 9 января сотрудники Института прикладной геофизики Росгидромета зафиксировали на Солнце сильную активность. Речь идет о вспышке самого высокого класса — X, и нескольких более низкого класса — М. Две такие же ранее обнаружили на светиле 6 января. Представляет ли такая мощная активность звезды опасность для здоровья человека, есть ли вероятность выхода из строя электрооборудования и может ли «солнечный ветер» каким-то образом влиять на «политический климат»? «360» разбирался вместе с экспертами: где — правда, а где — мифы.

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За 2022 год специалисты зафиксировали лишь семь таких же мощных вспышек, как вчерашняя. То, что за девять дней нового года уже произошло три мощные вспышки, ученые из Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ называют «необычным» явлением. Но — не рекордным. «Это вторая по силе солнечная вспышка примерно за пять лет, с сентября 2017 года. Рекордным в истории событиям вспышка уступает примерно в 10 раз», — уточнили специалисты.

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Они поспешили успокоить: последствия этой вспышки, скорее всего, не затронут нашу планету, так как она «произошла на значительном удалении от линии, соединяющей Солнце и Землю». Однако центр активности движется в сторону этой условной линии и окажется там в выходные. Если Солнце к тому времени не успокоится, то последствия необычной активности ударят по Земле. Каковы будут последствия — для техники и для людей?

Может быть очень разрушительной

Почему вообще на Солнце происходят вспышки и как это связано с пятнами на нем? «В принципе, вспышки на Солнце — это обычное явление. Даже самые мощные. Возникают они спонтанно. Поток частиц, который потом направляется к Земле, влияет на нашу жизнь, поэтому мы очень переживаем, но чаще всего ничего страшного не происходит», — рассказал «360» Юрий Балега, научный руководитель Специальной астрофизической обсерватории РАН.

Защищает Землю собственное магнитное поле, напомнил ученый. Именно оно отклоняет потоки заряженных частиц в сторону, большинство из них уходит к полюсам. Возникающее свечение называют северным сиянием. Однако какая-то часть все равно попадает на Землю, особенно если мощность предшествующей вспышки была достаточно высокой.

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Ученый в разговоре с «360» также рассказал, что «солнечный ветер» опасен для техники, для ЛЭП и связи. Особенно это касается спутников на орбите. «Заряженные частицы попадают на электронные платы и могут разрушать их, они нарушают токи в ЛЭП, создают помехи в радиосвязи, влияют на ионосферу Земли. Какое-то воздействие они оказывают и на людей, так как в крови тоже содержатся частички железа», — сказал Юрий Балега.

Есть спорное мнение, что вспышки на Солнце влияют на политическую ситуацию в мире. Но ученый ответил, что это все, конечно, чепуха.

В истории был случай, когда вспышки на Солнце чуть не спровоцировали мировую войну. Но случилось это не потому, что излучение как-то особенно повлияло на людей. Просто поток частиц вывел из строя американские национальные обзорные радиолокаторы в полярных регионах, и военные США поначалу расценили это как нападение СССР.

Было это в 1967 году. Но достоверно и точно предсказывать солнечные вспышки современные ученые пока не научились до сих пор. «Честно говоря, наверное, никогда не научимся, потому что внутренняя структура Солнца — это сложнейшая тема», — констатировал Юрий Балега.

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Как влияет на человека

По словам мануального терапевта, остеопата и невролога Александра Евдокимова, у метеочувствительных людей могут возникать на этой почве мигрени, головные боли, сонливость.

«Точно подвержены влиянию солнечной активности люди в возрасте старше 45 лет, потому что эластичность сосудов падает с возрастом. То же касается маленьких детей, грудничков. Они тоже реагируют сильно на эти вспышки. Кроме этого — те люди, которые имели какие-то травмы. Все то, что обеднено кровотоком, способно при таких явлениях давать о себе знать ломотой в коленях и так далее», — рассказал Александр Евдокимов.

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Люди, указал специалист, тоже «электромагнитные субстанции». Мы обладаем собственными маленькими электромагнитными полями. Поток частиц из космоса способен негативно влиять на них.

Вредные привычки, особенно употребление алкоголя и курение, ухудшают это состояние, предупредил врач. «Значительно возрастают риски инсультов и инфарктов. Для того, чтобы их минимизировать, нужно вести здоровый образ жизни и нормально питаться», — рассказал Александр Евдокимов. Он также посоветовал всем закаливаться и тренировать сердечно-сосудистую систему. Если организм не в стрессе и не истощен, он легче переживет любые вспышки.

При изменении солнечной активности может меняться уровень агрессивности и тревожности у людей. При этом такому негативному влиянию подвержен абсолютно каждый — здесь все зависит только от мощности излучения. Александр Евдокимов

А что насчет политики? Собеседник «360» выразил мнение, что солнечные вспышки могут оказывать влияние на количество военных конфликтов на Земле, и «это давно замечено». По крайней мере, по словам медика, активность Солнца влияет на эмоциональный фон всей планеты.