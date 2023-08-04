Интересное 04 августа 2023, 15:55 На лицо ужасные, недобрые внутри. Почему дети привязываются к жутким игрушкам? Психолог Сультеев: дети перенимают поведение плохих персонажей из-за неокрепшей психики Unsplash

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Большинство родителей сталкивались с ситуацией, когда ребенок умоляет купить игрушку в магазине. Но проблема в том, что иногда на них без слез не взглянешь: звериный оскал, дикие глаза, острые зубы. Почему дети продолжают тянуться к монстрам, «360» разбирался вместе с психологом.

«Бездуховные» детские игрушки

Государственная дума предложила проверять детские игрушки на духовность и нравственность. Депутаты захотели ввести процедуру социальной и психологической оценки.

Соответствующий законопроект внесла в нижнюю палату парламента первый зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Парламентарии собираются определить «критерии безопасности для духовно-нравственной идеологии страны». Они подчеркнули, что сегодня в России проводят только санитарно-эпидемиологическую экспертизу такой продукции.

В документе также учтут положения закона о запрете пропаганды ЛГБТ.

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Есть ли скрытый смысл в страшной «рожице»?

Законопроект должен ввести систему добровольной психолого-педагогической сертификации — ее результаты помогут понять, не нанесет ли конкретная игрушка вред психическому здоровью и развитию ребенка.

«Речь идет об игрушках и играх, которые вызывают ужас у детей, родителей и у законодателей. Например, это знаменитые мягкие Хагги Вагги из хоррор-игры Poppy Playtime», — подчеркнула Буцкая.

Свои опасения парламентарий объяснила тем, что по сюжету Хагги Вагги «оживает и должен убить владельца».

Некоторые эксперты отрицательно отнеслись к инициативе: по их мнению, вместо введения запрета на жуткие игрушки можно было бы серьезно заняться российским производством и создать достойного конкурента.

Хотя ограничения — все же полезная инициатива в деле сохранения детской психики, ребенок все равно будет хотеть эти игрушки, поскольку смотрит мультики с их персонажами.

Родителям проще купить вещь, чтобы ребенок не истерил и не манипулировал, подчеркнул в разговоре с «360» психолог Марсель Сультеев. Игрушки действительно вредны для неокрепшей психики, но заниматься их запретом нужно через родителей.

Необходимо донести до взрослых: если вы покупаете детям игрушки, которые несут негативный посыл, в итоге сами будете страдать от манипуляции детей в случае запрета на их приобретение. Марсель Сультеев психолог

Ужас — для родителей, счастье — для детей?

Если посмотреть с иной точки зрения, то и другие детские игрушки могут вызывать страх и ужас у взрослого человека, но нравиться взрослым.

Советские игрушки, по словам экспертов, тоже не обладали приятной наружностью, однако дети в общей массе выросли здоровыми без каких-либо нарушений и проблем в развитии социально-психологического состояния.

«А мы тут вспомнили, чем играли советские дети. Играли тем — что было. А детство все равно было счастливое. И дети выросли, в большинстве своем, вполне себе нормальными людьми», — подчеркнули в Telegram-канале «Тайны Ленинградского двора».

Влияние плюшевых монстров на психику ребенка

Когда родители не развивают критическое мышление у ребенка и он не понимает, что такое хорошо, а что такое плохо, то страшные «рожицы» действительно могут навредить психологическому здоровью, отметил Сультеев.

Плюшевая игрушка Хагги Вагги, по его словам, несет в себе глубоко негативный посыл: персонаж был хорошим, но со временем стал плохим.

«Ребенок начинает транслировать многие моменты на себя, не имея критического мышления. Дети должны понимать, что характер и действия персонажей из мультфильмов нельзя переносить на реальную жизнь. Поэтому в силу возраста ребенку действительно могут навредить подобные игрушки», — объяснил собеседник «360».

Почему дети так к ним тянутся?

Одержимость детей страшными игрушками можно объяснить отличной работой маркетологов. Они создают прекрасную рекламу, которая давит на детское подсознание, пояснил психолог.

«Когда ребенок что-то видит перед собой чаще, чем обычно, у него появляется интерес: он будет выпрашивать и желать игрушку как можно сильнее, обижаться или агрессировать, когда не получает „свое“», — уточнил эксперт.

Большую роль в этом играет и общество. По словам Сультеева, дети могут чувствовать обиду и нелюбовь родителей, если те не покупают «игрушку как у Пети».

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Как найти решение без детских истерик?

Узнав о пагубном влиянии страшной «рожицы» на детскую психику, конечно, хочется защитить малыша всеми способами. Но твердое «нет» не принесет значимого результата.

По данным ученых, когда ребенок самостоятельно делит мир на «хорошо» и «плохо» и когда дома царит любовь и уважение друг к другу, ситуация приобретает другой оттенок. Если родители правильно анализируют с дошкольниками каждого персонажа мультфильма, о запрете не может идти и речи, добавил Сультеев. Ребенок сам будет знать, что такой плюшевый монстр ему попросту не нужен.

РИА «Новости»

С малышами, у которых еще не сформировалась и не окрепла психика, ситуация немного сложнее — без запрета, к сожалению, не обойтись. Но и здесь есть свой подход. Эксперт посоветовал отгородить детей не безмолвными ограничениями, а подойти к проблеме с объяснениями.

«Родители могут спокойно объяснить ребенку, почему эта игрушка не так хороша, как может казаться», — уточнил Сультеев.

Лучшее и верное решение — найти замену потенциально опасной игрушке и подарить ребенку положительного персонажа, чтобы впоследствии ребенок брал с него пример. Волей-неволей дети всегда будут транслировать поведение их любимого героя, подытожил психолог.