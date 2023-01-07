Эксклюзив 07 января 2023, 11:32 «Мирного неба над головой». Актер Вадим Андреев — о главных моментах ушедшего года Актер театра и кино Андреев рассказал, почему 2023 год будет для него особенным Кадр из телесериала «Кадетство» / Кинопоиск

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График актера театра и кино Вадима Андреева, известного по ролям в телесериалах «Кадетство», «Мосгаз» и других, в прошлом году выдался насыщенным. Наступивший 2023-й станет для артиста особенным по личным причинам. Монолог Андреева — продолжение цикла колонок, в которых знаменитости, живущие в Подмосковье, рассказывают «360», как прошел их год, и делятся надеждами на будущее.

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Далее — его прямая речь.

Чем запомнился уходящий год

Он был достаточно насыщенным: много съемочных процессов, новых проектов, продолжение старых.

В частности, закончил сниматься в новом сезоне сериала «Мосгаз», который будет называться «Последнее дело майора Черкасова», заканчиваю сниматься уже, по-моему, в восьмом сезоне «Балабола» для телеканала НТВ.

Из новых проектов — для канала «Россия» — 16 серий «Заполярного вальса», восемь серий «Неукротимой Неупокоевой», четырехсерийный проект «Из замкнутого круга». Для платформы Start снялся у замечательного режиссера Карена Оганесяна в восьмисерийном детективном триллере «Кошка». Он скоро выйдет на экраны.

Еще сыграл в полнометражной кинокомедии от знаменитого режиссера-комедиографа Марюса Вайсберга — «Уволить Жору». В главных ролях — Данила Козловский, Михаил Галустян, а я играю там папу героя Козловского.

На съемках сериала «Кошка» / Кинопоиск

Чем еще запомнился уходящий год? Я много лет не играл на сцене, сейчас репетируем вместе с Александром Галибиным, Олесей Железняк и другими замечательными артистами комедию по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион». Я там играю папашу Дулиттла.

Живите в радости!

Роль семьи в моей жизни — главенствующая. Это моя опора, моя радость, мое отдохновение. Наступающий год — 2023-й — для меня юбилейный вдвойне. Во-первых, мне исполняется 65 лет, а во-вторых, будем отмечать 45 лет совместной жизни с моей женой Галиной. Восемь лет назад мы с ней обвенчались.

Сын уже взрослый, естественно, ему 44. Наша общая радость большущая — внучка Сонечка, которой девять лет уже.

Что касается друзей… Мой большой настоящий друг ушел из жизни несколько лет назад. Есть очень хорошие товарищи, с которыми радостно, приятно. В частности, заведующий урологическим отделением Ступинской городской больницы Марк Витальевич Будневич, жена его замечательная, Леночка.

Чудесные друзья, мы с ними довольно часто встречаемся, отдыхаем, ездим по стране вместе. Это большая радость в моей жизни. Всем желаю хороших друзей и крепкой семьи!

Кино-театр.ру

Что еще можно пожелать нашим соотечественникам? Мирного неба над головой, мира в семье, мира в душе. Никогда не предаваться унынию, гнать от себя плохие и тяжелые мысли. Здоровья, конечно же, всем нам — крепкого-крепкого.

Живите и в будущем году, и в последующих в радости! С Новым годом вас, друзья мои!

Всех обнимаю и очень вам благодарен за то, что смотрите меня на экране. Спасибо огромное!