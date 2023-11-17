Интересное 17 ноября 2023, 22:24 Миллионы на внешний вид. Сколько западные чиновники тратят на стилистов из казны Bild: правительство ФРГ тратит на имидж немецких политиков полмиллиона евро Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Западные чиновники всегда выглядят ухоженными, в меру отдохнувшими и одетеваются обычно «с иголочки». Правда, цена такого имиджа — десятки, а то и сотни тысяч долларов, скромно взятые из федеральных государственных бюджетов. Какие суммы властям стран Европы и США не жалко потратить на своих политиков, разбирался «360».

Нет предела немецкому совершенству

Журналисты Bild поделились интересным наблюдением. По данным федерального правительства Германии, канцлер ФРГ Олаф Шольц потратил с начала 2023 года на услуги визажиста и парикмахера около 23 тысячи евро — чуть больше двух миллионов рублей.

Если сценический макияж и работу личных фотографов еще можно оправдать, то поход к стилисту по волосам вызывает много вопросов, ведь политик практически лысый. Другие необходимые траты выразились в покупке костюмов.

Коллаж: Global Look Press / Freepik

Иронично авторы статьи привели данные о затратах из бюджета на главу МИД Германии Анналену Бербок. Волос на голове у женщины многим больше, поэтому и сумма в три раза больше, чем у Шольца: на стилистов и парикмахеров за год на себя любимую министр потратила около 98 тысяч евро — почти 10 миллионов рублей.

К слову, в июле этого года журналисты также выяснили, что Бербок в среднем тратит на стилиста девять тысяч евро в день.

Они подчеркнули, что в 2022 году Анналена Бербок стала самым дорогим министром в правительстве Германии. Девочки — такие девочки.

«Политики заставляют налогоплательщиков дорого платить за их внешний вид. В целом, расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах только за первое полугодие составили почти полмиллиона евро», — отметили авторы статьи.

Самым скромным и застенчивым в плане поддержания имиджа, по данным издания, стал министр обороны Борис Писториус. На его внешность ведомство потратило всего 3869 евро — это каких-то 374 тысячи рублей.

Министр обороны Германии Борис Писториус / Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Global Look Press Министр обороны Германии Борис Писториус / Global Look Press Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок / Global Look Press

Но на действующих политиках траты не заканчиваются. В августе 2023 года немецкие журналисты раскрыли траты правительства на поддержание внешнего вида экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

За 2022 год услуги по наведению красоты обошлись в 37 тысяч евро, а в нынешнем году властям пришлось потратить на Меркель чуть меньше — 17 тысяч. Каждый месяц работа стилиста «крадет» из бюджета три тысячи евро — более 310 тысяч рублей.

Миллион фунтов для бывшей первой леди США

Разумеется, не только немецкие политики хотят «сиять» на фотографиях и выглядеть на публике «с иголочки».

Пожалуй, самой обсуждаемой фигурой была жена экс-лидера США Дональда Трампа — Мелания. По данным британской газеты Daily Express, первая леди за четыре года потратила только на одежду (исключительно именитых брендов) около одного миллиона фунтов — порядка 112 миллионов рублей.

Но, несмотря на это, авторы статьи отметили, что «стильная жена президента с бесконечным количеством одежды» иногда появлялась на людях в одном и том же наряде два раза. Можно сказать, экономила на благо страны. Правда, в 2019 году Мелания передумала экономить на себе, потратив 250 тысяч фунтов (28 миллионов рублей) на брендовые сумки и брендовые костюмы.

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В 2022 году бывшая первая леди оказалась в центре финансового скандала. Телеканал Fox News обнародовал годовой отчет по бюджету и выяснил, что в конце 2021-го правительство во главе с Дональдом Трампом заплатило сначала восемь раз по 18 тысяч долларов каждый, а затем еще несколько по шесть тысяч.

Все 138 тысяч долларов (почти 13 миллионов рублей) пошли в карман персональному парикмахеру Пьеру Брейеру, хотя в документе напротив каждого платежа стояла пометка «консультация по стратегии».

Когда журналисты пытались получить комментарий офиса Мелании, их просьбу скромно проигнорировали.

Global Look Press

Дорогое французское вино и… чиновники

Представители французских элит не отстают от американских политиков, хватая из карманов налогоплательщиков колоссальные суммы для поддержания имиджа. Бывший президент Франции Франсуа Олланд, будучи на посту главы государства с 2012 по 2017 годы, тратил в месяц 10 тысяч долларов (примерно 920 тысяч рублей) только на парикмахера.

Журналисты The New York Times, ссылаясь на источники, сообщили, что личный стилист экс-лидера Франции получал такую же зарплату, как министры правительства. При этом работы у парикмахера Олланда было, скорее всего, немного, но все равно больше чем у стилиста почти лысого Шольца.

Бывший президент Франции Франсуа Олланд / Global Look Press

На смену Олланду в 2017 году пришел не менее «бюджетный» действующий президент Франции Эммануэль Макрон. По информации британской газеты The Guardian, всего за несколько месяцев тогда сорокалетний лидер потратил только на визажистов 26 тысяч евро — 2,5 миллиона рублей.

Первая леди Брижит Макрон старше своего мужа на 25 лет (сейчас ей 70), журналисты The Times несколько лет назад задались вопросом, как женщине удается выглядеть так хорошо в свои годы. Ответ они нашли в ежегодном отчете счетной палаты Франции.

В документе они обнаружили заключенный на год контракт с парикмахером и визажистом на сумму 62 тысячи долларов — около шести миллионов рублей. Вряд ли со временем зарплата личного стилиста первой леди уменьшилась.

Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит на встрече с королем Англии Карлом III и его супругой Камиллой / Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит / Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит на встрече с королем Англии Карлом III и его супругой Камиллой / Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит / Global Look Press

Так или иначе, конституционный юрист Кристиан Хиллгрубер назвал траты западных чиновников «юридически сомнительными» и «политически безобразными».

«Федеральному правительству было бы хорошо посоветовать уделять меньше внимания внешнему виду в своих связях с общественностью и больше внимания форме и содержанию своего общения», — подчеркнул он в интервью немецкому изданию.