Интересное 17 февраля 2024, 20:06 Мама, за что я Волан-де-Морт? Почему родители дают странные имена детям Психолог Валуева: желание необычно назвать ребенка может дать негативный эффект Unsplash

Читать 360tv в

Попытки родителей выделить своего ребенка среди других порой заканчиваются решением дать ему очень необычное имя. Воображение взрослых не знает границ и иногда их даже переходит. В погоне за оригинальностью можно неосознанно сделать только хуже.

В Финляндии на законодательном уровне запретили называть детей Волан-де-Мортом, сообщило издание Yle. Профильная комиссия в составе Минюста выпустила целый перечень имен, которые официально признали не подходящими для ребенка. Среди них — Иисус, Эльдорадо, Сенатор и даже Велосипед.

Реклама

Специалисты объяснили свое решение тем, что подобные имена негативно скажутся на их обладателях в будущем. Списки пока не окончательные — их должно утвердить Агентство цифровой информации и учета населения.

Unsplash

Мода на необычные имена свойственна всем родителям, в том числе и российским. В начале февраля работники одного из загсов Москвы привели примеры самых необычных записей в свидетельствах о рождении детей за 2023 год.

Жители столицы вспомнили о славянском прошлом, выбрав в том числе для новорожденных имена Ярослава, Светозар и Любомир. Детей назвали в честь драгоценных камней — Агатой, Сапфиром, Алмазом — или придумывали более необычные имена — Малина, Благодария и Ромео.

Значение имени в контексте

Бытует мнение, что неправильно подобранное ребенку имя может испортить ему жизнь. Психолог и психотерапевт Анастасия Валуева в беседе с «360» отметила, что это не совсем верное утверждение.

«Жизнь ребенку, скорее, можно испортить не самим именем, а тем смыслом, который в нем заложен, контекстом, в котором это имя ребенку дали», — пояснила она.

Зачастую детей, добавила Валуева, называют в честь значимых личностей — родственников, в том числе и умерших, или каких-либо авторитарных фигур в жизни родителей.

С точки зрения системной семейной терапии мы здесь можем выделить самый главный закон, который следует из такого наделения именем ребенка — о принадлежности или лояльности системе. Принадлежность к системе — важный ключ к пониманию того, как выстраивается система в семье и детско-родительские отношения. Анастасия Валуева психолог

Принадлежность и лояльность к системе означает, добавила собеседница «360», что выбравший имя человек хочет выразить почтение в том или ином смысле или показать родство. В пример психолог привела времена Советского Союза, когда детей называли Октябрина, Декабрина и созвучно другим праздникам.

Unsplash

«Тем самым родитель <…> возводил в ранг, статус не только себя, но и своего ребенка, точно причислял его к той или иной системе. Это определяло, <…> что он будет, так скажем, на хорошем счету», — пояснила Валуева.

Правда в том, что за этой принадлежностью как раз и стоит тайный смысл, который вкладывает родитель в то или иное имя. Важно отслеживать именно контекст. <…> Плюс с эзотерической точки зрения мы должны понимать, что имя — это звуковой ряд. У каждой буквы любого алфавита есть кодовое значение, которое посчитано, как матрица. Анастасия Валуева

Психолог напомнила, что любой букве алфавита соответствует та или иная цифра. Если составить из них имя, можно получить вибрационный код. Именно он, подчеркнула собеседница «360», в большей степени влияет на судьбу человека и определяет его задачи.

«Если ребенка называют в честь значимого родственника, возможно, умершего, <…> есть вероятность, что ребенок бессознательно будет стремиться повторять его судьбу», — допустила Валуева.

Она указала на глубину этого процесса и заметила, что часто встречает в работе случаи, когда человек бессознательно проживает жизнь предка. По словам специалиста, такое поведение вшито на уровне инстинктов.

Unspalsh

Груз ответственности

Выбор редкого, даже необычного имени психолог объяснила стремлением родителей выделиться, показать свою особенность, значимость и создать контрлояльность к системе.

На самом деле, контрлояльность — это оборотная сторона лояльности. Люди все равно стремятся быть лояльными, но хотят показать свою значимость и отличность от системы, как будто бы бессознательно стремятся выйти из-под влияния тех или иных программ. Анастасия Валуева

Иногда такой шаг действительно получает эффект. И не всегда положительный, предупредила Валуева.

«Чаще всего это оборачивается тем, что на ребенке скапливается напряжение. <…> На него как будто бы перекладывают груз ответственности от родителей — конечно же, бессознательно», — сказала она.

Ребенку так или иначе, выразила уверенность собеседница «360», придется отыгрывать эту роль. И возможно, занять не то место в системе, на которое он рассчитывал.

«Просто потому, что его как будто бы наделили полномочиями быть не как все. И тогда это напряжение может очень сказываться на психике. А она его чаще всего старается сбросить любым удобным способом — через агрессию, злость, через какие-то не очень приятные вещи, например алкоголь или деструктивное поведение», — заключила психолог.