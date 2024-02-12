Интересное 12 февраля 2024, 20:23 Лучший подарок — впечатления. Что подарить мужчине в День святого Валентина Сексолог Миллер: картина своим телом — отличный подарок мужчине на 14 февраля Коллаж: Freepik / Телеканал «360»

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Все влюбленные пары отмечают 14 февраля День святого Валентина. Для России этот праздник довольно неформальный, поэтому женщины порой не знают, как порадовать и что подарить своему избраннику. «360» узнал у экспертов, какие подарки лучше исключить из списка, и собрал места, где стоит устроить свидание.

1 Как понять, какой подарок хочет мужчина День всех влюбленных пока что полностью не укоренился в российском обществе, поэтому большинство людей его отрицают либо попросту не обращают на него внимания, отметила эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова. Именно в эту группу и входит большая часть мужчин. Собеседница «360» подчеркнула, что прежде всего нужно убедиться, что обе половинки одинаково воспринимают День всех влюбленных как праздник и партнеры готовы к этому «мини-торжественному мероприятию». «Это очень важно обсудить, потому что один партнер может подготовить какой-то подарок и поздравление, а другой совершенно не воспринимает 14 февраля как праздник. При таком раскладе произойдет односторонняя обида», — предупредила эксперт. Konstantin Kokoshkin / Global Look Press Сексолог и психотерапевт Александра Миллер в разговоре с «360» отметила, что при выборе подарка нужно опираться на предпочтения, интересы, хобби своего мужчины. Однако самые лучше подарки, по ее словам, — эмоции и запоминающиеся надолго моменты. Баранова согласилась, что впечатления — отличный вариант подарка для тех мужчин, у которых все есть. Так или иначе, День всех влюбленных ассоциируется с совместным времяпрепровождением. «Подойдет любой совместный досуг, который теоретически может напомнить и подогреть теплые отношения, потому что этот праздник не индивидуальный, а совместный. Лучший вариант — если подарок сделает приятно как организатору, так и получателю впечатлений. Это поможет паре всколыхнуть свои чувства», — уточнила эксперт по этикету. Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

2 Топ-5 подарков на День всех влюбленных для парня Украшения и аксессуары Кольца и перстни Кто-то решит, что украшения и аксессуары — довольно банальный подарок. Но ведь и здесь можно подойти с фантазией. Тем более что сегодня огромный выбор действительно оригинальных изделий. Конечно, дарить мужчине символику праздника — сердечки — идея так себе. Лучше подобрать что-то истинно мужское. Например, если ваш избранник носит кольца или перстни, вы можете подарить ему памятное кольцо с отпечатком вашего пальца на внутренней стороне. Freepik Часы, ремни и браслеты Кольца носят далеко не все мужчины. В таком случае девушка может подарить своему избраннику стильный серебряный браслет, качественный кожаный ремень и, пожалуй, самый беспроигрышный вариант — наручные часы. Подбирайте их, исходя из вкусов, стиля и предпочтений вашего мужчины: — спортивные часы и фитнес-браслеты для людей, ведущих активный образ жизни; — статусные часы с кожаным или металлическим ремешком; — многофункциональные мужские часы (барометр, компас, альтиметр, температура, водостойкость); — часы-луковица с тематическим дизайном (от героев аниме до компьютерных игр). Freepik Одежда Футболка, рубашка или свитшот никогда не будут лишними в мужском гардеробе. Если девушка давно в отношениях со своим молодым человеком, или новая избранница уверена в предпочтениях парня, то предмет одежды — отличный подарок для мужчины в День всех влюбленных. Однако отложите ненадолго подарочные носки: 14 февраля — совсем не тот праздник, когда этот подарок будет уместен. Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik Подарки-впечатления В последнее время большую популярность набирают именно эмоциональные подарки, а не материальные и физические, рассказала психотерапевт Александра Миллер. Она посоветовала девушкам дарить своим мужчинам впечатления, что-то романтическое, интересное и креативное. «Мужчины сами на это не особо способны, поэтому в жизни партнеров не всегда хватает романтики. Тогда почему же ее хотя бы в такой прекрасный праздник не реализовать?» — задалась вопросом собеседница «360». Картина своим телом В качестве эмоционального подарка эксперт предложила девушке картину, нарисованную разными частями тела. По словам Миллер, такой подарок — очень чувственная и романтичная история. «Часто рекомендую сделать такой подарок. Еще не слышала плохих отзывов. Мужчины, конечно, поначалу скептически к этому относятся, а потом это переходит в более интимную обстановку. Все рады и счастливы, еще и картина каждый раз напоминает о страстных моментах и вызывает эмоции», — рассказала психотерапевт. Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik Совместное путешествие и досуг В зависимости от бюджета собеседница «360» порекомендовала отправиться в совместное путешествие или посетить спа-салон, аквапарки и другие места, где можно вдвоем отдохнуть душой и телом. При этом Миллер посоветовала не отмечать День всех влюбленных в ресторанах. «Рестораны лично не советую. Они ассоциируются с очень официальной обстановкой, и расслабиться в ней очень сложно. А вот спа-салон с каким-то продолжением — это интересная история», — пояснила она. Freepik

3 Что точно нельзя дарить на 14 февраля По мнению сексолога, мужчинам на День всех влюбленных не стоит дарить профессиональные подарки. Набор отверток, шуруповерт и другие строительные мелочи они вполне могут купить самостоятельно. Миллер напомнила, что День святого Валентина — это прежде всего праздник для двоих, а такие подарки могут спугнуть весь влюбленный настрой. Это то же самое, что подарить девушке на этот праздник или на 8 Марта сковородку. Можно представить, как потом эта сковородка летит в голову. Это будет странно, потому что никакой романтикой здесь и пахнуть не будет. Александра Миллер В целом не нужно дарить те подарки, которые могут оскорбить, расстроить, задеть или обидеть. Особенно если речь идет о начальном этапе отношений, когда люди только-только узнают друг друга, подчеркнула эксперт по этикету Татьяна Баранова. Например, абонемент в фитнес-зал, по ее мнению, стоит дарить очень аккуратно. Если мужчина давно говорил о том, что хочет посещать спортивный центр, но постоянно не доходили руки до приобретения карты клиенты, то такой подарок на 14 февраля будет для него очень приятным. Если же партнеры никогда не упоминали в разговорах фитнес-залы и тренировки, то избранник может расценить такую заботу о своем здоровье как намек на то, что ему следует что-то с собой делать, чтобы угодить спутнице. Посетители рождественской ярмарки на Манежной площади в Санкт-Петербурге. Фото: Александр Гальперин / РИА «Новости» Также эксперт согласилась, что не стоит дарить мужчине в День всех влюбленных какие-то бытовые принадлежности. По мнению собеседницы «360», лучше оставить подарочные носки, трусы и уходовые принадлежности на 23 февраля, поскольку для Дня святого Валентина такие подарки совсем неуместны. «Это должны быть не носки или бритва, а подарок, который останется в памяти и будет подогревать приятные чувства», — подчеркнула Баранова.

4 Куда сходить и как отметить 14 февраля с парнем Интересные и романтичные свидания в День всех влюбленных не ограничиваются походами в кино, ресторан или кафе. Тем более что мужчин такие мероприятия зачастую интересуют мало, поэтому «360» собрал активные места для свиданий, которые понравятся каждому партнеру. Квесты для двоих Любители острых ощущений могут смело отпраздновать День святого Валентина со своей второй половинкой в нестандартной обстановке. Квесты-перформансы помогают узнать друг друга получше, проверить чувства на прочность и разнообразить совместный досуг. Например, в Москве проводят квест под названием «На ощупь», где участникам предстоит выбраться из ловушки и разгадывать загадки, полагаясь на все органы чувств, кроме зрения. Для тех, кто боится темноты, организаторы предлагают оказаться в таинственном тропическом парке, пройти не менее интересный квест «Затерянный мир» и разгадать тайны пропавшего профессора. Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik Полеты в аэротрубе Наверняка, любой мужчина оценит такой подарок от своей девушки. Вы можете организовать свидание в развлекательном центре и парке аттракционов. Главное развлечение — полет в аэротрубе. Подойдет как одиночный, так и совместный полет, но чтобы точно запомнить надолго именно этот День влюбленных, стоит вместе шагнуть в аэротрубу. После полета можно поиграть в автоматы, попробовать себя в роли пилота на симуляторе, а также вместе пройти лазерный лабиринт. Фото: Саид Царнаев / РИА «Новости» Картинг-свидание Заезд на открытом воздухе Если ваш избранник любит активный отдых и острые ощущения, то свидание на открытом воздухе точно ему понравится. Например, на самом большом открытом круглогодичном картинг-центре в Москве X-TI Pilot Karting. Зимой на выбор есть две трассы: снежная, на зимней резине и ледовая — на шипованных колесах. Обе позволяют безопасно погонять с заносами и дрифтом. После заезда можно перекусить в уютном кафе с панорамным видом. Недалеко от клуба есть прогулочный парк и река Яуза. Такое свидание однозначно запомнится как девушке, так и парню. Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости» Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости» Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости» Фото: Алексей Мальгавко / РИА «Новости» Крытый картинг-центр в Москве Пары, которым не нравится холод и активный отдых на воздухе, могут посетить крытый картинг-центр E-GO Karting. Вместо привычных картов здесь используют электрокарты, преимущество которых — отсутствие выхлопных газов. Помимо мощных и маневренных машинок, центр порадует продвинутой многоуровневой трассой. В центре есть боулинг, аэрохоккей, бильярд, детская комната, гоночные симуляторы и, конечно, кафе.