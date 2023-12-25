Интересное 25 декабря 2023, 17:30 🎄Новогодние праздники в Москве и Подмосковье. Лучшие места для отдыха с семьей и близкими Появился список лучших мест для новогоднего отдыха в Москве и Подмосковье Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

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Новогодние каникулы — прекрасная возможность наконец вырваться из суеты, быта и сделать все то, на что в течение года не хватало времени. Например, хорошо погулять. Лучшие места, которые можно посетить всей семьей в Москве и Подмосковье, — в подборке «360».

Новогодние праздники в Москве: куда сходить и что посмотреть

Новогодние елки — 2023-2024

Кремлевская Елка ежегодно радует детей и взрослых уже почти 70 лет. По одной из традиций масштабное представление на Новый год становится сюрпризом.

До последнего момента организаторы держат в секрете, что будет происходить на сцене, поэтому зрители находятся в приятном ожидании интересных представлений. В этом сезоне новогодние представления «Тридевятый новый год» в Государственном Кремлевском дворце планируют в традиционном очном формате и проведут с 26 декабря по 8 января.

Билеты на Елку в Кремле включают просмотр каждой части праздничной программы, участие в конкурсах, посещение аттракционов, игры с аниматорами и сладкие подарки за дополнительную плату при покупке билета.

Посетители на Кремлевской елке «Заговор зеркал» в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год / РИА «Новости» Выступление артистов на новогоднем представлении — Кремлевская елка «Заговор зеркал» в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год / РИА «Новости» Посетители на Кремлевской елке «Заговор зеркал» в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год / РИА «Новости» Выступление артистов на новогоднем представлении — Кремлевская елка «Заговор зеркал» в Государственном Кремлевском дворце, 2022 год / РИА «Новости»

Помимо Кремлевской елки, москвичи и гости столицы могут попасть на другие новогодние семейные представления.

«360» собрал самые популярные среди них с возможностью купить билеты онлайн:

— новогодняя елка «Два Мороза» в Театре ГИТИС на Пушкинской (с 16 декабря по 5 января 2024-го);

— новогоднее шоу в «Крокус Сити Холле» «Елка телеканала „Карусель “» (с 23 декабря по 7 января);

— киноелка на Мосфильме — «Самый Новый год!» (с 23 декабря по 8 января);

— рождественская сказка «Тайна старого зеркала» в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя (с 23 декабря по 8 января);

— новогоднее шоу «Маша и Медведь. Очередная детективная история» — московский молодежный центр «Планета КВН» (2 и 3 января).

РИА «Новости»

Цирковые новогодние представления — 2023-2024

Некоторые семьи в новогодние праздники традиционно посещают цирковые представления вместо театральных шоу. Столичные цирки подготовили несколько развлекательных программ для взрослых и детей.

Билеты на представления тоже можно купить онлайн. Вот список некоторых цирковых и развлекательных новогодних шоу для всей семьи:

— новогоднее цирковое спортивное шоу «Пираты в поисках приключений» — Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой (с 28 декабря 2023 года по 6 января 2024-го);

— шоу «Вселенная. Мир иллюзий» братьев Сафроновых (с 29 декабря по 7 января);

— новогоднее цирковое шоу «Больше меньше» в Большом Московском цирке (с 16 декабря по 28 января);

— новогодний цирковой мюзикл «Буратино» в Vegas City Hall (с 23 декабря по 5 января);

— цирковой мюзикл «Волшебная лампа», УСК «Крылья Советов» (с 29 декабря по 5 января);

— цирковое шоу «Конек-Горбунок» в Московском цирке имени Юрия Никулина на Цветном бульваре (с 18 по 21 января).

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Ледовые новогодние шоу — 2023-2024

Разумеется, новогодние праздники ассоциируются с холодом, снегом и льдом. Московские Дворцы спорта и крытые катки устраивают незабываемые ледовые шоу для всей семьи.

Вот некоторые из них:

— новогодний спектакль Ильи Авербуха «Корова на льду» во Дворце спорта «Лужники» (с 27 декабря 2023 года по 7 января 2024-го);

— новогоднее ледовое шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе» в ДС «Мегаспорт»(с 22 декабря 2023 года по 7 января 2024-го). Дети до трех лет посещают шоу бесплатно без предоставления отдельного места (сидят на коленях у родителей);

— представление на льду «Русалочка» Евгения Плющенко в «ВТБ Арене парк» (с 28 декабря по 3 января);

— ледовое шоу «Алиса в Стране чудес на льду» в Мытищах (3 января).

Фигурист Максим Маринин в роли Щелкунчика (в центре) выступает в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» на арене «ВТБ Ледовый дворец» в Москве / РИА «Новости» Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступают в Новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» в Ледовом дворце «ЦСКА Арена» / РИА «Новости» Фигурист Максим Маринин в роли Щелкунчика (в центре) выступает в новогоднем шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик» на арене «ВТБ Ледовый дворец» в Москве / РИА «Новости» Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин выступают в Новогоднем ледовом шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» в Ледовом дворце «ЦСКА Арена» / РИА «Новости»

Новогодние праздники в Подмосковье: куда можно поехать

Праздничные ярмарки в Подмосковье

Всего в Подмосковье проходит 250 новогодних ярмарок, самые крупные — в Одинцове, Химках и Солнечногорске. Посетителям предлагают большой ассортимент сувениров народного ремесла, развлечения для детей и взрослых, новогодние конкурсы и тематические мастер-классы для всех возрастов.

РИА «Новости»

Горнолыжные комплексы в Подмосковье

Зимние и горнолыжные курорты расположились в радиусе 50-60 километров от столицы, поэтому можно ощутить все прелести активного отдыха недалеко от дома. Каждый комплекс предлагает несколько видов трасс — как для новичков, так и для опытных лыжников и сноубордистов.

Помимо горнолыжных спусков, можно покататься на тюбингах (ватрушка), посетить катки, кафе, рестораны, бани и спа-центры. Обычно туристы останавливаются в гостиничных номерах и коттеджах на несколько дней, чтобы полностью погрузиться в зимний активный отдых.

Мужчина с ребенком катаются на тюбинге на горнолыжном курорте «Сорочаны» в Московской области / РИА «Новости» Отдыхающие на горнолыжном курорте «Сорочаны» в Московской области / РИА «Новости» Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном курорте / РИА «Новости» Мужчина с ребенком катаются на тюбинге на горнолыжном курорте «Сорочаны» в Московской области / РИА «Новости» Отдыхающие на горнолыжном курорте «Сорочаны» в Московской области / РИА «Новости»

Самые популярные зимние центры активного отдыха и горнолыжные курорты в Московской области:

— горнолыжный курорт «Степаново» (Дмитровский район, деревня Степаново);

— зимний курорт активного спорта и отдыха «Яхрома» (Дмитровский район, город Яхрома);

— горнолыжный курорт «Сорочаны» (Дмитровский район, деревня Курово);

— горнолыжный клуб Гая Северина (Раменский район, поселок имени Тельмана);

— горнолыжный комплекс «Красная горка» (Подольск);

— тюбинг-парк «Елагино» (Наро-Фоминский городской округ, деревня Елагино);

— горнолыжный курорт «Царьград» (Серпухов, деревня Спас-Тешилово);

— экстрим-парк «Фристайл» (Дзержинский);

— горнолыжный комплекс «Лисья гора» (Балашиха).

Лыжницы на склоне горнолыжного курорта «Лисья Гора» в Московской области / РИА «Новости»

Где погулять в Москве: топ-3 самых красивых мест для прогулки в Новый год

Красная площадь и Никольская улица

В преддверии Нового года Красную площадь украшают десятками тысяч разноцветных огней, проводят новогодние и рождественские ярмарки, открывают аттракционы для детей и взрослых и приглашают посетить различные лавки с сувенирами и праздничными угощениями.

Сказочная атмосфера всегда восхищает москвичей и гостей столицы. На Красной площади часто выступают аниматоры с новогодней программой, в которую входят различные конкурсы для посетителей.

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Пройдя немного вперед от главного входа на Красную площадь и свернув налево, посетители оказываются на одной из самых красивых улиц в Москве.

Украшения на Никольской висят круглый год, однако к новогодним праздникам пешая зона преображается еще больше: кафе и магазины декорируют витрины, а гирлянду в несколько сотен метров разбавляют снежинками, создавая атмосферу праздника.

Люди на Никольской улице в Москве, украшенной к Новому году / РИА «Новости» Никольская улица в Москве вечером / РИА «Новости» Люди на Никольской улице в Москве, украшенной к Новому году / РИА «Новости» Никольская улица в Москве вечером / РИА «Новости»

Тверская площадь

На Новый год Тверская улица становится пешеходной. Ежегодно на ней проводят фестиваль «Путешествие в Рождество».

Украшению улицы и площади уделяют особое внимание: устанавливают всевозможные инсталляции, повсюду развешивают праздничные гирлянды и тысячи фонарей. Кроме того, для детей и взрослых на Тверской во время новогодних каникул проводят различные мастер-классы, открывают каток, работают аттракционы и фуд-корт.

Ярмарка на Тверской площади перед памятником Юрию Долгорукому / РИА «Новости» Люди отдыхают на площадке зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» у здания мэрии на Тверской площади Москвы / РИА «Новости» Люди отдыхают на Тверской площади / РИА «Новости» Дед Мороз на церемонии открытия московского фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской площади / РИА «Новости» Ярмарка на Тверской площади перед памятником Юрию Долгорукому / РИА «Новости» Люди отдыхают на площадке зимнего фестиваля «Путешествие в Рождество» у здания мэрии на Тверской площади Москвы / РИА «Новости»

Московская усадьба Деда Мороза

Для новогоднего развлекательного отдыха с детьми в Кузьминском лесу есть Московская усадьба Деда Мороза. Резиденция ключевого персонажа праздника — туристический комплекс с развитой инфраструктурой, где найдется развлечение для каждого гостя независимо от возраста.

Кроме прогулки, в усадьбе во время каникул проводят две интерактивно-экскурсионные программы: «Новогодний переполох» и «Путешествие по Сказочной тропе». Помимо этого, на территории комплекса каждый год устраивают мастер-классы, открывают каток и специальную почту, где малыши отправляют письма Деду Морозу.

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