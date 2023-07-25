Интересное 25 июля 2023, 16:38 🐛Всеяден и очень прожорлив. Кто такой шелкопряд и как с ним бороться? Энтомолог Ганнушкина: непарный шелкопряд повреждает до 300 видов растений Freepik

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Россияне назвали своими главными страхами мятеж, диверсии и нашествие шелкопряда, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на доклад, подготовленный в рамках «Национального индекса тревожностей. КРОС». Крылатый вредитель действительно нередко становился героем тревожных постов и комментариев в соцсетях. Действительно ли это насекомое опасно и как с ним бороться — в материале «360».

Непарный шелкопряд: что это за насекомое и как оно выглядит

Непарный шелкопряд — это бабочка, внешняя оболочка которой различается в зависимости от пола и географической расы. Выделяют четыре вида: европейский, сибирский, дальневосточный и азиатский.

Гусеница непарного шелкопряда

Голова у гусениц желтоватая с двумя коричневыми полочками. На ней расположен мраморный рисунок. Тело цилиндрической формы. Молодые, только появившиеся гусеницы, черные и покрыты волосками.

Гусеницы непарного шелкопряда / РИА «Новости»

Взрослые особи достигают длины 40–80 миллиметров. Основная окраска: от серой до желто-коричневой с тремя тонкими желтыми линиями или с одной, более широкой продольной темно-коричневой линией на спине.

Куколки мумиеобразные, темно-коричневые, матовые. В длину они обычно по 20–30 миллиметров. У них редкие пучки волосков и крючочки на конце тела. Уже на начальных этапах развития куколкок можно установить будущий пол.

Гусеница непарного шелкопряда / РИА «Новости»

Бабочка непарного шелкопряда

Имаго (самка). Бабочка с размахом крыльев у европейской расы 60–90 миллиметров, а азиатской — 90 миллиметров и более. Окраска передних крыльев — белая или желтоватая, рисунок в виде тонких зигзаговидных линий почти черного цвета; бывает редуцирован. Задние крылья — желтовато-белые. Переднеспинка белого цвета, брюшко желтое, толстое, цилиндрическое. На конце брюшка коричнево-черные или коричнево-желтые волоски. Усики слабо-гребенчатые, черного цвета.

Имаго (самец). Он значительно меньше самки. Бабочка с размахом крыльев у европейской расы 40–50 миллиметров, у азиатской расы — до 57. Цвет чешуек переднего крыла коричнево-серый, образует зигзагообразный рисунок, более грубый, чем у самок. Задние крылья — коричневые, с желтоватым оттенком. Усики сильно-гребенчатые, тело серо-коричневое. Брюшко тонкое.

Бабочка непарного шелкопряда / Википедия

Вред от непарного шелкопряда: ущерб для природы и человека

Для людей шелкопряд не представляет вреда, разве что для садовников, чьи растения страдают. А вот деревьям нашествие шелкопряда может нанести ущерб.

Энтомолог Людмила Ганнушкина рассказала «360», что гусеницы непарного шелкопряда быстро осваивают лесополосы. Взрослые бабочки появляются чаще всего в середине лета.

После спаривания самки откладывают яйца, из которых ранней весной появляются гусеницы, покрытые длинными многочисленными волосками. Вследствие высокой парусности порывы ветра способны подхватить их и перенести нередко за десятки километров от места вылупления.

Непарный шелкопряд всеяден и очень прожорлив. Он повреждает до 300 видов растений: почти все лиственные породы, часть хвойных, многие виды кустарников. Людмила Ганнушкина

Опасным вредителем этот вид считается особенно потому, что повреждает неравномерно более широкие пространства и в течение градации, как правило, через трех-четырехлетние периоды, распространяется дальше. Периодичность градаций в средней полосе — пять-восемь лет.

Большинство деревьев после повреждений шелкопрядом, которые наиболее интенсивны в конце июня и в июле, восстанавливаются и вновь зеленеют. Если же в критическом периоде было очень сухо, погибают некоторые дубы, а иногда и целые дубовые насаждения.

При вспышках массового размножения непарный шелкопряд встречается не только в кроне деревьев, но и в жердняках и молодняках. Людмила Ганнушкина

Нашествие шелкопряда — 2023: где в России уже борются с прожорливой бабочкой

Жители Рязанской области столкнулись с нашествием шелкопряда: насекомые заполонили деревья в лесах и парках. Одной из причин массового распространения вредителя стало повышение среднегодовых температур, способствующее увеличению популяции этих насекомых, так как они стали лучше переносить зимовку.

РИА «Новости»

В Ульяновской области также зафиксировали вторжение гусениц непарного шелкопряда, который поедает лиственные леса и доставляет головную боль садоводам. Жители Подмосковья, в свою очередь, столкнулись с несчетным количеством бабочек шелкопряда.

«Вспышки или так называемые популяционные взрывы у насекомых вредителей — естественный волнообразный процесс. В основном он зависит от факторов окружающей среды и погодных условий. В этом году климат позволил большинству кладок непарного шелкопряда сохраниться после зимы и способствовал выведению из них гусениц», — объяснил министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.

Однако 25 июля в Комлесхозе заявили, что примерно 35% куколок непарного шелкопряда поражены смертельной инфекцией, неопасной для человека. Еще часть популяции вредителя погибла из-за обработки пораженных участков леса биологическим препаратом. Оставшихся бабочек активно поедают птицы, которые перешли на такой вид корма из-за его легкодоступности.

Меры борьбы с непарным шелкопрядом — советов дачникам

В России для борьбы с гусеницами используют препарат «Дефилигнум». Он эффективно уничтожает непарного шелкопряда, а для других обитателей леса и пчел безвреден. Специальный распылитель создает облако, которое захватывает большую территорию, оседая на листьях. Поедая обработанную зелень, шелкопряд теряет способность к размножению.

Естественным и полностью безвредным средством против шелкопряда традиционно считается ручной сбор в посадках: гусениц складывают в пакет, а потом давят.

Гусеницы непарного шелкопряда на кусте клубники / РИА «Новости»

Также уничтожают кладки, особенно желтоватые: соскабливают ножом с поверхности дерева или кустарника и сжигают.

Помимо этого на стволы устанавливают ловчие пояса, помогающие безопасно собирать гусениц с деревьев. Весной можно опрыскивать деревья специальными биопрепаратами: «Энтобактерин», «Битоксибацилин», «Дендробацилин», «Фитоверм», «Лепидоцид», «Искра-био».

Еще один эффективный метод — повесить кормушку и привлечь тем самым птиц, которые будут уничтожать гусениц и бабочек.