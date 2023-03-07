Эксклюзив 07 марта 2023, 17:53 Круги ада Владимира Познера Писатель Беседин: не атеисту Познеру размышлять о том, кому из журналистов гореть в аду РИА «Новости»

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Журналист Владимир Познер прервал долгое молчание и заявил, что ему «стыдно» за российских журналистов, за то, что они «делают, за ложь, которая представляется как правда». Свою позицию о спецоперации на Украине телеведущий не раскрыл. Писатель Платон Беседин в колонке для «360» порассуждал о том, имеет ли право Познер судить других, для начала не разобравшись с самим собой.

Далее — прямая речь.

Некоторые господа и дама накинулись с критикой на уважаемого Владимира Познера. Зря. А не понравилось им, что Владимир Владимирович раскритиковал российских журналистов за их позицию по Украине.

На самом деле, Познер частично прав, когда, например, говорит вот это: «Я атеист, но если есть ад, то многие журналисты туда попадут». Вероятно, как фарисеи и лжецы попадут прежде всего.

РИА «Новости»

Однако этот заключительный тезис от Познера резюмирует, в общем-то, сомнительные, неполные вещи. В частности, Владимир Владимирович полагает, что слепы по отношению к происходящему исключительно российские журналисты. Пропаганда лютует, возмущается аксакал журналистики.

Или вот пассаж от Познера: «По моему мнению, общество в России стало репрессивным. Людей сейчас сажают в тюрьму за то, что они говорят то, что думают».

Все это мы уже слышали, и где-то у подъезда стоит черный воронок, угу. Но почему Владимир Владимирович не называет имена, факты? Почему не выдает конкретику?

РИА «Новости»

Да потому что так легче: закинул удочку — и рыбка сама поймалась. Та рыбка, что годами и десятилетиями слушает и вещает о репрессивной России. Той самой России, где несчастные «узники» и «репрессированные» чувствовали себя настолько великолепно, что зарабатывали миллионы и плескались в роскоши.

Да, это какие-то странные революционеры и диссиденты, какие-то неправильные пчелы, Пятачок. Они хотят поливать страну грязью, хаять народ, но получать от государства деньги и довольствие. Причем самое ужасное заключается в том, что они долгое время так и делали. Да и сейчас, в общем-то, делают — во всяком случае, некоторые из них.

Это совершеннейший оксюморон, что борцы с режимом, как они себя сами назвали, более всего ластятся к этому самому режиму. Покормите нас, покормите! Нонсенс!

И, конечно, Познер намеренно умалчивает о положении дел в других странах. Владимир Владимирович давно на этом рынке, а потому столь точно знает, что говорить. А где же возмущение о том, что американский журналист, заявивший о взрыве «Северного потока», угодил не просто в опалу, а, по сути, в жесткий пресс? Где возмущение, что десятилетиями американская пресса молчала о тюрьмах Гуантанамо и Абу-Грейб? Где осуждение однобокой подачи западных медиа?

Где, наконец, был Владимир Владимирович, когда на Украине в тюрьмы кидали журналистов за то, что они просто посмели высказаться за православие? Как Яна Таксюра, как Дмитрия Скворцова. Их буквально убивают в застенках. Что сказал Познер, когда застрелили Олеся Бузину? Не смолчал ли он, когда убийц Олеся отпустили?

Если ты честный, то будь честен во всем. То же касается принципиальности, а то выходит ложь и фикция. Более того, да простит меня Познер, выходит пропаганда, которую он сам и клеймит. Выходит нелепость.

В VII веке святой Исаак Сирин писал: «Никогда не называй Бога справедливым. Если бы Он был справедлив, ты давно был бы в аду».

Так вот, не Познеру с его атеистическим и, выражусь мягко, весьма избирательном подходом размышлять о том, кому их журналистов гореть в аду. Для начала пусть разберется с самим собой.