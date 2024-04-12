Эксклюзив 12 апреля 2024, 13:07 Космос — это мечта, и мы к ней возвращаемся Писатель Беседин: русский космос родился из мечты честных, светлых людей Mikhail Svischev / Russian Look / Global Look Press

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Ровно 63 года назад, 12 апреля 1961-го, Советский Союз первым в мире отправил человека в космос. С помощью ракеты «Восток» пилотируемый корабль «Восток-1», созданный в ОКБ-1 под руководством главного конструктора Сергея Королева, вместе с летчиком-космонавтом Юрием Гагариным стартовал с Байконура, вышел на орбиту и совершил один виток вокруг Земли на высоте 169 километров в самой низкой точке. Весь полет занял 108 минут, после чего Гагарин приземлился на парашюте в Саратовской области. Теперь эту важную веху в истории человечества ежегодно празднуют как День космонавтики. О великой мечте, достижениях прошлого и настоящего писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Сама идея покорения космоса очень русская, максимально русская. Логика истории заключается в том, что в космос должна была полететь страна, во-первых, впитавшая великое наследие о великой мечте, во-вторых, победившая в самой чудовищной войне в истории.

Между двумя этими датами — 9 мая 1945 года и 12 апреля 1961 года — есть прямая связь. Это вершины русской, советской цивилизации. Вершины, для восхождения на которые понадобились великая Воля и великое Усилие, концентрация всего народа. Того народа, который только и мог преодолеть, казалось бы, непреодолимое.

В наши дни мы механически повторяем: 12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин сказал «Поехали!» и устремился в открытый космос. Но вы представляете, какие колоссальные сверхусилия понадобились для этого народу и стране, истерзанной войной, потерявшей 20 миллионов человек?

Просто подумайте об этом.

Alexandr Yakovlev / Russian Look / Global Look Press

Что же касается наследия о великой мечте, то чудо заключается в том, что русские мыслители заговорили о полете в космос тогда, когда другие даже не представляли этого. Одним из первых был, например, Николай Федоров (по отцу, что любопытно, Гагарин), мечтавший среди прочего о всеобщем воскрешении. Парадоксально, необычно, да, только все его идеи в причудливом виде, но сбудутся.

И конечно, простой сельский учитель Константин Циолковский. Как и Вернадский, он принадлежал к русскому космизму — это философское течение, уникальное для всего мира.

Nikolay Titov / Russian Look / Global Look Press

Люди эти, незамутненные властью, деньгами, мамоной незамутненные, мечтали об исследовании космоса для всестороннего развития человека. Они не хотели покорять его — они хотели стать частью одного целого.

Космос — наш русский космос — родился из мечты честных, светлых людей. Мораль здесь, полагаю, ясна: мечты, даже самые смелые, сбываются при должном упорстве и знаниях.

И последнее. Этот — 63-й День космонавтики — мы встречаем в радостном настроении. Ведь накануне свершились два знаковых пуска.

Ракета-носитель «Ангара» успешно стартовала с космодрома Восточный — и это уже наше российское достижение; ведь создавалось все для этого после 1991 года. О событии номер два известно чуть меньше.

Запуск первой летной ракеты космического назначения «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» с космодрома Восточный / РИА «Новости»

Меж тем в тот же день — 11 апреля — запустили первый в мире рекламный спутник «Гагаринец». Его разработала российская компания Avant Space, резидент «Сколково». Известно ли было нам всем о таком событии? Вряд ли. Зато о каждом шаге Илона Маска сообщается подробно и обстоятельно.

Суть тут в том, что нам есть чем гордиться. И в прошлом, и меньше, но все же гордиться в настоящем. Важно уверенно, тактично и внятно говорить об этом. Тем более когда речь идет о космосе.

Если что и способно увлечь современного человека, то это в первую очередь космическая тема.

Так что мечтаем, друзьям, действуем и мечтаем!