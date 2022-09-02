В Сети оценили перепалку Хасбика и Конора Макгрегора. Понравилось не всем
В Сети отреагировали на оскорбления Хасбика Конором Макгрегором
Соцсети
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оскорбил дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик. Пользователи Сети не оценили агрессию ирландца, но некоторые напомнили, что и Хасбику стоит почаще следить за языком.
Что произошло
В своих соцсетях Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств, сделал четыре публикации, которые вскоре удалил. Внимание на эти посты обратило издание Sunday World.
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«Сколько заплатить, чтобы пнуть его? Я бы с удовольствием зафутболил этого мелкого недоноска в ворота. Хасбик, ты мелкий вонючий выродок! Ставлю себе цель сделать тобой трехочковый бросок», — написал спортсмен.
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Бурную реакцию могло вызвать то, что Магомедов якобы назвал своего петуха Ноториусом — именно под этим прозвищем Макгрегор выходит на бои.
Сначала за Хасбуллу вступился австралийский боец, чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски: он сказал, что Макгрегору придется сначала сразиться с ним.
«Оставь моего друга в покое», — заявил Волкановски в Twitter.
Вскоре сам Хасбик ответил Макгрегору в тон, назвав ирландского спортсмена бомжом.
«Теперь у меня есть контракт с UFC. Если ты мужчина, то увидимся в Абу-Даби. Тебя уже размазал Хабиб. Полагаю, деньги от боя с [Флойдом] Мэйуэзером у тебя закончились, раз ты так хочешь внимания», — написал Магомедов.
Конор Макгрегор. Фото: РИА «Новости»
Реакция в Сети
Многих интернет-пользователей возмутили публикации Макгрегора. Его нападки на российского блогера показались комментаторам низкими и недостойными серьезного спортсмена.
«Макгрегор в очередной раз показал свой уровень. У Хасбуллы недостаток роста. Не то что у Конора, который чувствует себя превыше всех. Отброс», — написал Shane Shamboman.
«Я осуждаю нападки Макгрегора на Хасбуллу. Так быть не должно», — добавил Yowi.
Другие вспомнили, что Хасбик дружит с российским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который победил Макгрегора в октагоне еще в 2018 году.
Хабиб Нурмагомедов. Фото: РИА «Новости»
«Конору Макгрегору стоит помнить, что Хасбулла — друг Хабиба [Нурмагомедова]. Вся Россия их поддерживает, и почти весь остальной мир в восторге от маленького Хасбика», — заметил Abz.
«Что не так с этим татуированным парнем Конором, который угрожает Хасбулле? Кто-то должен напомнить Макгрегору, что Хасбулла — друг Хабиба», — согласился Anam.
Некоторые пользователи после злобных публикаций Макгрегора припомнили, что было, когда он в последний раз пытался что-то пнуть: в бое с Дастином Порье в июле 2021 года ирландец оступился и сломал ногу, из-за чего технически проиграл бой. Другие пошутили на тему того, что карьера спортсмена не отличается победами.
«Конор Макгрегор завершил карьеру и покинул UFC, на его место приняты сразу двое бойцов — Хасбик и Абдурозик», — написал $azin.
Однако нашлись и те, кто встал на сторону Макгрегора.
«То есть Хасбулла может делать и говорить, что ему заблагорассудится, а когда Макгрегор отвечает — это низость?» — задался вопросом Hamja Wee.
«Люди забывают, что хотя Хасбулла родился с дефектом роста, он все еще является волне умственно дееспособным человеком. Он выбирает по-хамски относиться к людям. Очевидно, что Макгрегор безнравственный, но Хасбулла принимает решение взрослого человека — и получает взрослые результаты», — заявил AntFromTheRoc.
Кто такой Хасбик
Хасбулла Магомедов — 20-летний блогер из Дагестана, прославившийся роликами в TikTok. Он стал популярным в 2020 году, на его аккаунт в китайской соцсети были подписаны 4,7 миллиона человек.
Рост Хасбика — 99 сантиметров, вес — порядка 18 килограммов. Сегодня Хасбулла признан самым маленьким человеком в мире.
Получив известность, блогер стал появляться в компании других знаменитостей, в том числе Хабиба Нурмагомедова. Затем начал записывать шуточные видео не только со своим участием, но и приглашать в них звезд мирового спорта. Например, у Хасбика есть ролик с известным баскетболистом Шакилом О’Нилом: внешне похожий на ребенка блогер «отправляет в нокаут» двухметрового спортсмена коронным ударом.