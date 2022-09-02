Интересное 02 сентября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Viber В Сети оценили перепалку Хасбика и Конора Макгрегора. Понравилось не всем В Сети отреагировали на оскорбления Хасбика Конором Макгрегором Соцсети

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оскорбил дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик. Пользователи Сети не оценили агрессию ирландца, но некоторые напомнили, что и Хасбику стоит почаще следить за языком.

Что произошло

В своих соцсетях Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств, сделал четыре публикации, которые вскоре удалил. Внимание на эти посты обратило издание Sunday World.

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«Сколько заплатить, чтобы пнуть его? Я бы с удовольствием зафутболил этого мелкого недоноска в ворота. Хасбик, ты мелкий вонючий выродок! Ставлю себе цель сделать тобой трехочковый бросок», — написал спортсмен.

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Бурную реакцию могло вызвать то, что Магомедов якобы назвал своего петуха Ноториусом — именно под этим прозвищем Макгрегор выходит на бои.

Сначала за Хасбуллу вступился австралийский боец, чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски: он сказал, что Макгрегору придется сначала сразиться с ним.

«Оставь моего друга в покое», — заявил Волкановски в Twitter.

Вскоре сам Хасбик ответил Макгрегору в тон, назвав ирландского спортсмена бомжом.

«Теперь у меня есть контракт с UFC. Если ты мужчина, то увидимся в Абу-Даби. Тебя уже размазал Хабиб. Полагаю, деньги от боя с [Флойдом] Мэйуэзером у тебя закончились, раз ты так хочешь внимания», — написал Магомедов.

Конор Макгрегор. Фото: РИА «Новости»

Реакция в Сети

Многих интернет-пользователей возмутили публикации Макгрегора. Его нападки на российского блогера показались комментаторам низкими и недостойными серьезного спортсмена.

«Макгрегор в очередной раз показал свой уровень. У Хасбуллы недостаток роста. Не то что у Конора, который чувствует себя превыше всех. Отброс», — написал Shane Shamboman.

«Я осуждаю нападки Макгрегора на Хасбуллу. Так быть не должно», — добавил Yowi.

Другие вспомнили, что Хасбик дружит с российским бойцом ММА, экс-чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым, который победил Макгрегора в октагоне еще в 2018 году.

Хабиб Нурмагомедов. Фото: РИА «Новости»

«Конору Макгрегору стоит помнить, что Хасбулла — друг Хабиба [Нурмагомедова]. Вся Россия их поддерживает, и почти весь остальной мир в восторге от маленького Хасбика», — заметил Abz.

«Что не так с этим татуированным парнем Конором, который угрожает Хасбулле? Кто-то должен напомнить Макгрегору, что Хасбулла — друг Хабиба», — согласился Anam.

Некоторые пользователи после злобных публикаций Макгрегора припомнили, что было, когда он в последний раз пытался что-то пнуть: в бое с Дастином Порье в июле 2021 года ирландец оступился и сломал ногу, из-за чего технически проиграл бой. Другие пошутили на тему того, что карьера спортсмена не отличается победами.

«Конор Макгрегор завершил карьеру и покинул UFC, на его место приняты сразу двое бойцов — Хасбик и Абдурозик», — написал $azin.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону Макгрегора.

«То есть Хасбулла может делать и говорить, что ему заблагорассудится, а когда Макгрегор отвечает — это низость?» — задался вопросом Hamja Wee.

«Люди забывают, что хотя Хасбулла родился с дефектом роста, он все еще является волне умственно дееспособным человеком. Он выбирает по-хамски относиться к людям. Очевидно, что Макгрегор безнравственный, но Хасбулла принимает решение взрослого человека — и получает взрослые результаты», — заявил AntFromTheRoc.

Кто такой Хасбик

Хасбулла Магомедов — 20-летний блогер из Дагестана, прославившийся роликами в TikTok. Он стал популярным в 2020 году, на его аккаунт в китайской соцсети были подписаны 4,7 миллиона человек.

Рост Хасбика — 99 сантиметров, вес — порядка 18 килограммов. Сегодня Хасбулла признан самым маленьким человеком в мире.

Получив известность, блогер стал появляться в компании других знаменитостей, в том числе Хабиба Нурмагомедова. Затем начал записывать шуточные видео не только со своим участием, но и приглашать в них звезд мирового спорта. Например, у Хасбика есть ролик с известным баскетболистом Шакилом О’Нилом: внешне похожий на ребенка блогер «отправляет в нокаут» двухметрового спортсмена коронным ударом.

В 2021 году Хасбик даже стал героем проморолика турнира по смешанным единоборствам UFC Vegas 44: в нем боец Рафаэль Физиев бросил вызов дагестанскому блогеру и заявил, что тот «забрал у него все», ради чего он выступал в октагоне. Глава промоушена UFC Дэйна Уайт не раз демонстрировал дружеские отношения с Хасбиком.

Магомедов бросил вызов Конору Макгрегору еще в 2021 году. Он заявил, что сразится с бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

«Хочу наказать Макгрегора, этот парень много болтает», — говорил блогер.

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