Интересное 19 февраля 2024, 02:22 Коллектив точно оценит. Что подарить боссу и коллегам на 23 Февраля Freepik

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Выбор подарка на 23 Февраля для начальника и коллег может стать настоящей головной болью, но в то же время — это отличная возможность показать свое уважение и оказать внимание. Причем совсем не обязательно тратить кучу денег и делать дорогие презенты, идеальный вариант можно подобрать в зависимости от вашего положения в коллективе и финансовых возможностей.

Если вы в коллективе одна девушка, а мужчин много

Будучи единственной женщиной в коллективе, довольно сложно уделить внимание на праздник каждому из коллег. В этом случае подойдет общий подарок.

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Коллективный подарок для офиса. Купите что-то значимое и полезное для офиса и рабочего пространства. Например, аксессуар, которым все смогут пользоваться ежедневно, или же качественный набор для кофе на общую кухню.

Портрет флип-флоп коллектива. Если у вас есть совместное фото, то из него можно сделать огромную картину, которая украсит офис. В наборе обычно идут холст и краски, а мужчинам предстоит проявить свои творческие способности.

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Видеопоздравление. Если мужчин очень много и, чтобы порадовать всех, придется потратить целую зарплату, то можно сделать эмоциональный подарок. Запишите видеопоздравление, в котором скажите добрые слова для каждого.

Пицца на весь коллектив. Путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Если ваш коллектив не такой уж и большой, то можно заказать доставку пиццы в офис и накормить дорогих коллег.

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Вкусный торт. Можно подготовить презент и своими руками. Домашняя выпечка — это идеальный вариант. Так за небольшие деньги вы сможете организовать чудесное поздравление.

Шоколад в именной обертке. Купите шоколадки на всех и сделайте обертки с фотографиями виновников торжества, добавив поздравления. Такой эффектные и оригинальный подарок точно не оставит никого равнодушным.

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Что подарить, если денег совсем мало

Финансовые ограничения не означают, что вы не можете сделать запоминающийся подарок для мужской части коллектива. Важно проявить креативность и смекалку. Главное ведь внимание.

Подарочный сертификат. Недорогой сертификат в книжный магазин, кафе рядом с офисом или на массаж/спа также может быть хорошим вариантом. Такой подарок позволит мужчине самому выбрать то, что ему по душе, и в то же время не потребует больших финансовых затрат.

Ручная работа. Подарки, сделанные своими руками, несут в себе особую ценность. Это может быть что-то простое, но сделанное с душой. Например, оригинальная закладка для книг, если ваш коллега любит читать, или же стильный держатель для ручек на рабочий стол, выполненный в технике декупаж. Экспериментируйте и пробуйте разное.

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Антистресс-игрушки. Незаменимая вещь для современного делового человека. Тем более с помощью такого приспособления можно не только снять напряжение и расслабиться, но и натренировать руки. Для мужчин отлично подойдут эспандеры.

Удобная визитница. В кардхолдере удобно хранить банковскую карточку и личную визитку. Он может быть текстильный или выполнен из пластика или дерева. Присмотритесь, что больше подойдет именно вашему начальнику или коллеге.

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Универсальные подарки

Выбирая подарок на 23 Февраля, помните, что самое главное — это внимание. Даже скромный подарок, подобранный с учетом интересов и предпочтений человека, будет высоко оценен.

Качественные канцелярские товары. Элегантная ручка известного бренда, стильный набор для рабочего стола из натурального дерева или кожи, эксклюзивный ежедневник — все это не только полезно, но и подчеркивает статус.

Элитный алкоголь или набор для его дегустации. Если вы знаете предпочтения вашего коллеги, качественный алкоголь или набор для дегустации (например, для виски или вина) могут стать отличным выбором. Можно также преподнести красивые бокалы или ведро для шампанского.

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Подарочные наборы для отдыха. Наборы для барбекю, высококачественные чайные или кофейные наборы, а также комплекты для ухода за собой могут стать прекрасным выбором. Такие подарки позволят вашему коллеге насладиться моментами отдыха и расслабления.

Личные подарки в зависимости от предпочтений. Если вы знаете, что мужчина семьянин и много времени проводит дома, то подарите ему домашние теплые тапочки, можно со смешным дизайном. Для любителей домашней еды в офисе подойдут ланч-боксы, а также термокружки и термосы. Для особенно ответственных начальников можно приобрести шар-приниматель решений, ведь иногда очень важно делегировать работу.

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Читайте также в материале «360», что можно подарить в зависимости от увлечений, хобби или интересов героев праздника.