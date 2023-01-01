Эксклюзив 01 января 2023, 17:20 💃 «Просто делать и не обдумывать долго». Хореограф-постановщик Карина Чистова — о том, как реализовать мечты Хореограф Чистова рассказала, что помогло ей пройти через 2022 год и исполнить мечту

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Главное в жизни — радоваться каждому дню и находить вдохновение в том, что делаешь, уверена исследовательница фольклора арабских стран, хореограф-постановщик, ведущий специалист египетского народного танца Карина Чистова. В шестом выпуске колонок-монологов она рассказала «360», что помогло ей достойно пройти через 2022 год.

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Далее — прямая речь.

Вдохновение в 2022-м

В 2022 году меня вдохновляли путешествия. Я была приглашенным экспертом на мероприятиях по восточному танцу в Казани, Белгороде, Владивостоке, Екатеринбурге, Астрахани, Красноармейске. Всегда счастлива приезжать в новые города, знакомиться с коллегами и встречаться с теми, с кем давно не виделась, ведь в некоторых городах я была уже много раз.

Делиться опытом и танцевать вместе — главное вдохновение прошедшего года. А самый лучший момент случается ежедневно — это радость от того, что впереди новый день!

Думаю, 2023-й должен быть лучше. Будет непохожим на предыдущие, и я верю, что он принесет много приятных моментов,

Лучший день 2022 года

Одним из ярких событий в 2022-м стала для меня поездка в Казань на отчетный концерт студии восточного танца «Джумана», где участницы студии представили 10 моих хореографий. Приятно было наблюдать за тем, как на большую сцену концертного зала выходят девушки и одну за другой исполняют мои постановки.

Хореография как ребенок: когда видишь ее на сцене, сердце замирает.

Еще я горжусь благодарственным письмом от Управления культуры исполнительного комитета муниципального образования города Казани — за вклад в развитие коллектива «Джумана» и популяризацию восточного танца в их регионе.

Исполнить мечту

Я несколько лет мечтала поступить в магистратуру на программу «Практическая этнопсихология» в Московский государственный психолого-педагогический университет. Но очень боялась сдавать экзамен и не хотела испытать стресс.

В итоге разозлилась на себя, собралась, подала документы и успешно сдала экзамены. Теперь мне открываются особенности психического склада различных рас и народов.

Главный урок — просто делать, не обдумывать долго, ведь по факту все происходит намного легче, чем в наших фантазиях.

Что помогало в 2022 году

Для меня самое важное — поддержка моих начинаний близкими людьми. Я очень благодарна родителям за то, что более 10 лет назад, после института, они поддержали меня в желании не идти работать по специальности, а продолжить профессионально расти в танцевальном искусстве.

У них были сомнения и страхи, ведь кажется, что танцовщица — несерьезная и малооплачиваемая работа. Но прошли годы, и я, девушка из подмосковного города Фрязино, доказала, что можно реализоваться в танцевальной сфере, стать экспертом в восточном танце международного уровня, ездить с гастролями по России и за ее пределы.

То есть заниматься любимым делом, которое приносит отличный доход. Поддержка родителей и сейчас помогает мне добиваться новых высот.