Интересное 29 августа 2023, 19:48 Отголоски лета, но с дождями. Какая погода ожидает россиян в День знаний? Синоптик Шувалов: 1 сентября погода в Москве будет летней и праздничной Freepik

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Через несколько дней наступит осень — время перемен, характеризующееся буйством красок и переменчивыми климатическими условиями. Однако в Москве и некоторых других городах России она начнется пока только по календарю. По данным синоптиков, в столицу ненадолго вернется летняя жара. Какая погода ждет россиян в День знаний, выяснил «360».

Погода на 1 сентября 2023 года в Москве и Подмосковье

В День знаний погода в российской столице будет комфортной: в течение дня воздух прогреется до +24-26, рассказал «360» синоптик Александр Шувалов. На юге Подмосковья столбики термометров могут показать до +27.

Погода будет по-настоящему праздничная и по-настоящему летняя. Тепло ожидается в Москве и городах Подмосковья. Александр Шувалов

Утром, когда школьники пойдут на торжественную линейку, на улице будет примерно +20. Однако родителям, которые поведут детей в школу, лучше захватить с собой зонтики: возможны кратковременные дожди.

Москва и область 1 сентября будут в зоне достаточно высокого атмосферного давления, поэтому есть вероятность осадков во второй половине дня.

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Погода на 1 сентября в городах России

Синоптик отметил, что самое теплое 1 сентября ожидает жителей юга России — Крыма, Кубани, Ставропольского края. В этих регионах температура утром достигнет +24-26, днем — +33.

Самую холодную погоду в День знаний Шувалов пообещал Крайнему Северо-Востоку — городам Билибино и Певеку, а также поселку городского типа Черский в Якутии. Там будут всего +2 и холодный северо-восточный ветер.

На Урале специалисты прогнозируют сырость. В Екатеринбурге и Челябинске воздух прогреется до +15, периодически будет идти дождь.

В Санкт-Петербурге ожидается комфортная и теплая погода — максимум +22-23 в дневные часы. После обеда в городе пройдет кратковременный дождь с грозами.

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Самый жаркий и самый холодный День знаний в Москве: рекорды 1 сентября в разные годы

Осень в столице России сопровождается постепенным охлаждением после лета. Сентябрь может быть теплым и комфортным — столбики термометров в среднем показывают +15-18.

По мере приближения октября температура постепенно идет на снижение, а ночи становятся все прохладнее. Уровень влажности воздуха повышается, поэтому осадки обильнее. Дождь и морось — типичные спутники этого времени года.

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Хотя обычно в сентябре погода в Москве стабильна, случались и аномалии. К примеру, в 2008 году среднесуточная температура в День знаний составила +8, а в 2022-м — +22,5.

Абсолютный минимум для первого дня осени в столице зафиксировали в 1999 году — +6, абсолютный максимум — +29 — москвичи пережили 21 год назад, 1 сентября 2002-го.