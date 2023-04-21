Интересное 21 апреля 2023, 15:00 Вторник — зеленый, а девятка — злая. Как живут синестеты Пользователи TikTok рассказали о жизни с синестезией Работа Кассандры Миллер / Викимедиа

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Ученые из Университета Сассекса в Великобритании и их испанские коллеги из Мадридского университета Комплутенсе зафиксировали рост числа синестетов. В TikTok хештег «синестезия» набрал более 300 миллионов просмотров, сообщил ITV News. Мир синестета отличается от мира обычного человека. Они видят и чувствуют те вещи, которые чужды обществу. «360» разбирался, что это — страшный недуг или безобидное явление?

Простыми словами

Предположим, что вы подумали о математике. Теперь представьте, какого она цвета. Синяя или голубая? Многие думают так же.

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И подобных домыслов — множество. Например, буква «А» — красная, а месяцы представляются в горизонтальном или вертикальном порядке.

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Теперь по-научному

Исследуя такое интересное неврологическое явление, ученые дали ему термин «синестезия» (от древнегреческого «син» — «вместе», «эстезис» — «ощущение»). Это феномен, при котором сразу несколько органов чувств проектируют ассоциации в мозг.

Изначально исследователи предполагали, что феномен синестезии встречается только у гениев и людей творческого склада ума, но недавние исследования опровергли это.

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Что говорят в Cети

Тема нашла огромный отклик в TikTok. Один пользователь соцсети рассказал, как у него проявляется синестезия: она имеет лексически-вкусовой характер, то есть молодой человек отчетливо чувствует «на вкус» имена людей.

После публикации нескольких видео многие юзеры начали делиться своими историями. Оказалось, для кого-то вторник –– зеленый, а цифра девять почему-то злая. Но если так много людей полагают, что у них синестезия, почему в научном исследовании этот феномен встречался лишь у 14% участников?

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Как отличить синестета от обычного фантазера?

Самый распространенный и простой метод: ученые просят испытуемых назвать все дни недели по цветам, а сами засекают время. Синестетам требуется всего несколько секунд, в то время как люди без синестезии достаточно долго размышляют над этим несложным заданием.

Эксперименты можно повторить через неделю, месяц или даже год, и синестеты всегда назовут одни и те же цвета, пока взрослые без синестезии выбирают разные. Ученые также предположили, что синестезия может быть генетическим заболеванием, но прямых доказательств пока представить не смогли, учитывая недавний бум вокруг этой темы.

Многие путают синестезию с простыми ассоциациями, которые могли отпечататься в сознании в детстве. Вспомним ту же красную букву «А», которую обычно изображают в этом цвете на алфавитных постерах или в букварях.

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Знаменитые синестеты

У многих творческих людей наблюдаются признаки синестезии. Так, русский художник Василий Кандинский мог отчетливо видеть звуки.

Например, после посещения одного концерта он настолько вдохновился, что всего за два дня написал картину «Импрессия III», изобразив услышанную музыку в определенных цветах и формах.

«Импрессия III. Концерт», Василий Кандинский / Википедия

Цветовыми ассоциациями обладал и Бетховен: тональность ре-мажор он всегда видел в оранжевом цвете. А знаменитый парфюмер Фредерик Маль постоянно ощущал цвет создаваемого им аромата.

Мешает ли синестезия в обычной жизни?

Проводя опрос, исследователи не зафиксировали никаких жалоб от синестетов. Наоборот, они говорили, что феномен иногда облегчает жизнь — например в распознавании похожих символов. Таким образом, синестеты будут видеть левое поле в точности как правое, что ускоряет время поиска двоек среди пятерок.

Википедия

С чем связан рост случаев синестезии у населения — для ученых пока остается загадкой, которую, безусловно, хочется решить. В любом случае это безобидное явление, а порой даже полезное.

Мир синестетов устроен сложнее, чем мир обычного человека, но феномен сложно назвать психическим расстройством. Это лишь интересное дополнение к восприятию нашей жизни, которое не наносит никакого вреда здоровью.