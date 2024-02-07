07 февраля 2024, 17:15
Заглушить не получится. Как Запад отреагирует на интервью Путина Такеру Карлсону
Политолог Самонкин: интервью Карлсона покажет Западу искреннюю позицию России
Американский журналист Такер Карлсон 6 февраля взял интервью у Владимира Путина. Как только в Сети опубликовали анонс, практически все инфополе заполонили статьи, возможные прогнозы и даже угрозы в адрес политического обозревателя. Почему Карлсон решил узнать правду из уст первого человека в России и как это воспримет общественность, «360» рассказали политологи.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Политолог Анна Богачева: в поисках альтернативной позиции
Ажиотаж в инфополе
Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону выходит за рамки обычной беседы лидера государства с известным тележурналистом.
Во-первых, интерес в западном инфополе к фигуре российского президента находится на достаточно высоком уровне. Внимание приковывает несколько факторов: затянувшийся конфликт на Украине, успешная борьба России с санкционным давлением, построение новых мировых коалиций.
Во-вторых, формат телеинтервью сильно отличается от публичных выступлений на мероприятиях. Такер Карлсон — значимая фигура в мировой журналистике и может позволить себе задавать неудобные вопросы, на которые сам ждет ответы и которые транслирует его аудитория.
Наконец, Владимир Путин нечасто дает интервью (в отличие от некоторых других президентов ) и уникальность таких явлений создает определенный ажиотаж в информационном пространстве.
Отдельно отмечу хорошую подготовительную кампанию по поводу выхода интервью, ведь оно еще не вышло, а о нем уже все говорят.
Как бы отдельные игроки мировой политики ни пытались представить это интервью исключительно как работу российской пропаганды или желание Карлсона устроить сеанс самолюбования, однозначно ясно, что всю следующую неделю информационную повестку забьют заголовками по типу «Что сказал Путин».
Возможная реакция общественности
Думаю, западного зрителя удивят отдельные тезисы интервью. Оно поможет понять загадочную русскую душу тем, кто раньше ею особо не интересовался.
Западные СМИ под микроскопом будут разбирать каждое сказанное слово, искать в нем подтексты и подсмыслы. Помимо этого, они вместе с политиками будут вынуждены выдавать определенную реакцию, но останутся лишь в позиции догоняющих в этой медийной гонке.
Россияне, вероятно, воспримут это интервью и как часть предвыборной кампании президента, и очередное подтверждение ложности тезиса «от России отвернулся весь мир».
Такер Карлсон обладает собственной огромной аудиторией, которую сложно обвинить в чрезмерной любви к России, но в то же время она готова слушать альтернативные мнения.
Член молодежной ассамблеи Совбеза ООН от России Юрий Самонкин: Запад снимет розовые очки
Понимание чужой позиции
Такер Карлсон представляет отдельный взгляд независимой американской журналистики на мировые процессы и тенденции. Причем он игнорирует пропаганду, которую вашингтонский истеблишмент диктует жителям США, мол, скоро начнется третья мировая война с Россией, необходимо усилить свой военный бюджет и дальше помогать Израилю и Украине.
А то, не дай бог, злые русские или иранцы начнут в мире доминировать. В информационном поле западные СМИ замалчивают правду и показывают русофобскую действительность.
Программа, которую вел Карлсон на телеканале Fox News, и затем независимые выпуски в социальных сетях показывают, что реально представляет собой информационная журналистика — собирание фактов и понимание позиций с разных сторон.
Цель интервью Такера Карлсона с Путиным
Фактически он может общаться с разными первыми лицами государства. У него были абсолютно разные с точки зрения позиций интервью: с венгерским лидером Виктором Орбаном с его антиукраинским настроем, а также с американскими конгрессменами, выступавших за поддержку поставок оружия на Украину.
Сейчас у Карлсона главная задача — показать западной аудитории взгляд на все мировые процессы с российской стороны. Скорее всего, журналист задаст вопросы о специальной военной операции, причинно-следственных связях, спросит о возможности мирных переговоров с Киевом и других геополитических моментах.
Цель Такера Карлсона — максимально раскрыть национальные интересы и роль России в мире.
По сути, Такер сделает альтернативную контент-журналистику, отразит искреннюю позицию нашего президента. Неудобные вопросы, которые волнуют простых американцев, вероятно, тоже будут.
Зачем Путин дал интервью Карлсону
Думаю, такой международный опыт будет очень полезен России. Если информацию будет преподносить американский журналист, за спиной которого стоит целая аудитория здравомыслящих людей, это поможет Москве полностью раскрыть свою позицию в любых вопросах, насущных проблемах и показать, что представляет современная российская внешняя политика.
Приезд Карлсона означает, что людей начинает интересовать альтернативная российская позиция, которую постоянно глушат на Западе. Такер Карлсон — единственный человек, представляющий реальную журналистику в США. Несмотря на т, что он отстаивает проамериканские интересы, в то же время он не идет в фарватере байденовской русофобии.
Он пытается всецело разобраться во всех вещах. Интервью, скорее всего, станет нашумевшим и сорвет розовые очки у тех, кто сомневается в современной действительности. Сейчас на Западе людей погрузили в матрицу дезинформации.
Американца можно только поприветствовать и ждать его видеоролика, который, как мне кажется, будет интересен не только россиянам, но и всем иностранцам.
США
Россия
Интервью
Запад
Владимир Путин
Такер Карлсон
Реклама
Реклама