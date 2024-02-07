Американский журналист Такер Карлсон 6 февраля взял интервью у Владимира Путина. Как только в Сети опубликовали анонс, практически все инфополе заполонили статьи, возможные прогнозы и даже угрозы в адрес политического обозревателя. Почему Карлсон решил узнать правду из уст первого человека в России и как это воспримет общественность, «360» рассказали политологи.

Далее — прямая речь собеседников «360».

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Политолог Анна Богачева: в поисках альтернативной позиции

Ажиотаж в инфополе

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону выходит за рамки обычной беседы лидера государства с известным тележурналистом.

Во-первых, интерес в западном инфополе к фигуре российского президента находится на достаточно высоком уровне. Внимание приковывает несколько факторов: затянувшийся конфликт на Украине, успешная борьба России с санкционным давлением, построение новых мировых коалиций.

Во-вторых, формат телеинтервью сильно отличается от публичных выступлений на мероприятиях. Такер Карлсон — значимая фигура в мировой журналистике и может позволить себе задавать неудобные вопросы, на которые сам ждет ответы и которые транслирует его аудитория.

Американский журналист Такер Карлсон. Фото: Gage Skidmore / flickr.com / Публичное достояние Президент России Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press Американский журналист Такер Карлсон. Фото: Gage Skidmore / flickr.com / Публичное достояние Президент России Владимир Путин. Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Наконец, Владимир Путин нечасто дает интервью (в отличие от некоторых других президентов ) и уникальность таких явлений создает определенный ажиотаж в информационном пространстве.

Отдельно отмечу хорошую подготовительную кампанию по поводу выхода интервью, ведь оно еще не вышло, а о нем уже все говорят.

Как бы отдельные игроки мировой политики ни пытались представить это интервью исключительно как работу российской пропаганды или желание Карлсона устроить сеанс самолюбования, однозначно ясно, что всю следующую неделю информационную повестку забьют заголовками по типу «Что сказал Путин».

Возможная реакция общественности

Думаю, западного зрителя удивят отдельные тезисы интервью. Оно поможет понять загадочную русскую душу тем, кто раньше ею особо не интересовался.

Западные СМИ под микроскопом будут разбирать каждое сказанное слово, искать в нем подтексты и подсмыслы. Помимо этого, они вместе с политиками будут вынуждены выдавать определенную реакцию, но останутся лишь в позиции догоняющих в этой медийной гонке.

Россияне, вероятно, воспримут это интервью и как часть предвыборной кампании президента, и очередное подтверждение ложности тезиса «от России отвернулся весь мир».

Такер Карлсон обладает собственной огромной аудиторией, которую сложно обвинить в чрезмерной любви к России, но в то же время она готова слушать альтернативные мнения.