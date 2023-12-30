Интересное 30 декабря 2023, 14:25 🍊Цвет, упругость и запах. Как выбрать свежие фрукты на новогодний стол Роспотребнадзор: трещины на хурме говорят об испорченности фрукта Freepik

Читать 360tv в

С середины декабря россияне продумывают меню новогоднего стола и заранее покупают продукты долгого хранения. Ближе к концу месяца хозяйки вносят последние штрихи в список блюд и докупают фрукты, овощи, ягоды. «360» разобрался, как правильно выбрать фрукты к семейному застолью и порадовать себя полезной закуской.

Новогодние цитрусы

Мандарины

Пожалуй, первое, что приходит на ум при упоминании новогоднего стола, — мандарины. Эти цитрусовые стали неотъемлемой частью праздника и настоящим символом торжества. Мандарины не только вкусны, но и полезны, главное — правильно выбрать.

Специалисты из Роспотребнадзора порекомендовали перед покупкой тщательно осмотреть фрукт.

Памятка по выбору качественных и вкусных мандаринов / Телеканал «360»

Хвостик с зелеными листьями — не всегда показатель свежести мандаринов. Часто продавцы на рынках и ярмарках подлавливают покупателей именно за счет красивого вида фрукта.

Еще одно правило, которое точно пригодится: чем светлее плод, тем кислее мякоть. Поэтому лучше покупать «огненные» мандарины.

Председатель совета Торгово-промышленной палаты России по развитию потребительского рынка Александр Борисов, в свою очередь, посоветовал выбирать турецкие мандарины.

В турецких мандаринах кожура более толстая, она легче отстегивается. Так же импортные, завезенные из Турции, из теплых краев, где более комфортные условия для выращивания, мандарины покрупнее, они более сладкие. Александр Борисов

Апельсины

Другой фрукт, кладезь витаминов и красивое украшение праздничного стола, — апельсин. Чтобы выбрать хороший и вкусный товар, необходимо запомнить: чем фрукт тяжелее, тем он сочнее.

Спелые апельсины должны быть ярко-желтого цвета и иметь отчетливо выраженный аромат. Если кожица пористая — это означает, что «шубка» у апельсина толстая, а мякоти совсем немного.

Мужчина выбирает фрукты в гипермаркете в Москве / РИА «Новости»

Помело

На новогодний стол можно поставить блюдо с очищенным помело — это самый крупный плод среди цитрусовых. Помело обладает полезными свойствами: снижает уровень холестерина и сахара в крови. Выбрать качественный и дозрелый экзотический фрукт довольно просто.

По данным Роспотребнадзора, поверхность спелого помело должна быть ровной, гладкой, без впадин, бугров или других повреждений. На ощупь она мягкая, но упругая. Это означает, что кожура не слишком толстая, а мякоть в таких плодах будет сладкой, сочной с небольшим количеством косточек.

Фото: Phoenix Han / Unsplash

Ананас

Зимой многие предпочитают консервированные кольца ананаса, однако это не сравнится со свежим тропическим фруктом. Если у вас есть возможность купить ананас, то в первую очередь проверьте, чтобы не было потертостей и повреждений. Затем слегка надавите на него — плод должен быть упругим и плотным.

Листья у хорошего ананаса зеленые, густые и плотные. Важно уловить аромат — свежий и спелый фрукт имеет едва ощутимый сладкий запах.

Говорят, спелость ананаса можно проверять точно так же, как у арбуза. Если при постукивании вы услышите глухой звук, то плод, скорее всего, уже дозрел.

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Киви

Еще один источник витаминов и красивое украшение стола — киви. Проверить фрукт достаточно просто: основной показатель свежести — упругость.

Киви не должен быть слишком твердым или мягким. Посмотрите, нет ли на плоде потертостей и вмятин.

Кожура у экзотического фрукта довольно нежная, поэтому следует убедиться, что его не повредили во время перевозки.

Что касается аромата, то в области плодоножки должен быть не резкий фруктовый аромат. Также проверьте, что в этом месте нет скопления влаги — знак, что фрукт вот-вот начнет портиться.

Фото: Martin Bertrand / Eyepix Group / Global Look Press

Хурма

Зима — самое время, чтобы порадовать организм порцией витаминов, и именно хурма — замечательная находка, чтобы восполнить дефицит полезных веществ. Однако под красивой и яркой кожицей иногда скрывается мякоть, которая вяжет рот и сводит скулы.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, как выбрать спелую и сладкую хурму.

Учитвайте, что очень твердые плоды, скорее всего, недозрелые, а слишком мягкие — перезревшие, хотя и очень сладкие.

Идеально, когда при надавливании вы чувствуете, как слегка «проваливаетесь» в хурму. Многие предпочитают покупать недозревший фрукт и кладут его в морозилку.

Однако после того, как плод разморозится, он теряет большинство полезных свойств и, главное, вкус.

Памятка по выбору качественной и вкусной хурмы / Телеканал «360»

Особое внимание лучше отдать круглым или приплюснутым фруктам. Самыми сладкими считаются представители семейства корольковых, например сорт хиакуме, шоколадная и медовая. Правда, сладость зависит не только от сорта, но и от вызревания.