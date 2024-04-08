Интересное 08 апреля 2024, 19:56 🌱Тяпки наготове. Как выбрать день для посадки растений на даче Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

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Наступил апрель — любимое время огородников и садоводов. В этот период многие готовят почву, сеют семена, высаживают рассаду в теплицу и погружаются в другие хлопоты. Особенно увлеченные дачники при работе с землей обращают внимание на фазы луны. «360» выяснил, какие дни 2024 года особенно благоприятны для работ на участке.

Лунный посевной календарь на апрель 2024 год для садоводов и огородников

Убывающая луна 1–7 апреля

С 1 по 3 апреля рекомендуется сажать морковь, горох, редис, петрушку, корнеплоды, в том числе картофель. В теплицах можно посеять семена острого перца и капусты.

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Неплохо приживутся посаженные в эти три дня плодовые деревья, ягодные кустарники, луковичные и корневищные многолетние растения. В это время лучше всего обработать почву от вредителей, но заниматься обильным поливом не стоит.

С 4 по 5 апреля советуют перекапывать участок, окучивать, рыхлить землю. Будет полезно прореживать всходы. В эти дни огородникам рекомендуется окучивать, рыхлить, пропалывать и прореживать всходы. В эти дни можно обрезать кустарники и деревья. При этом ничего пересаживать не рекомендуют.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

А вот 6 апреля можно посадить морковь, редис, свеклу, горох и ранний картофель. Лучше подготовить грядки для посевов, а в теплице посеять семена помидоров, огурцов, перца, баклажанов, капусты. Садоводы могут посадить плодовые кустарники, луковичные и корневищные цветы.

Новолуние 8 апреля

В период с 7 по 9 апреля рекомендуется воздержаться от любых работ с растениями.

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Растущая луна 9–23 апреля

После небольшого перерыва на новолуние, 10 и 11 апреля, лучше начинать сеять рассаду для капусты, томатов, огурцов, перца, баклажанов, кабачков и кукурузы.

Можно сажать картофель и бобовые, луковичные и корневищные цветы, плодовые деревья и ягодные кустарники. Также участок можно перекапывать. От работы с корнями советуют отказаться.

Разрешается сеять 12 и 13 апреля кресс-салат, петрушку, кориандр, капусту и лук-порей, сажать бобовые, ампельные и вьющиеся цветы. Полезно именно в эти дни бороться с вредителями. Полив лучше перенести на другие дни.

Лунный календарь гласит, что высаживать рассаду томатов, огурцов, перца, баклажанов и лука-порея следует 14 и 15 апреля. В огороде можно сеять капусту, лук-севок, укроп, фасоль и картофель. В саду — однолетние и многолетние цветы, а вот с вьющимися и ампельными лучше повременить.

Можно сажать или пересаживать плодовые деревья и ягодные кустарники. От ядохимикатов стоит отказаться.

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В период с 16 по 18 апреля можно продолжать готовить землю под посадку, однако что-либо сажать, пересаживать, поливать, подкармливать не рекомендуется.

Минеральную подкормку можно использовать уже 19 и 20 апреля. Тогда же можно посеять укроп или петрушку, огурцы, острый перец, посадить однолетние цветы и декоративные деревья и кустарники. Не советуют замачивать семена.

С 21 по 23 апреля стоит высадить капусту и картофель, декоративные кустарники, розы, плодовые деревья, ягодные кустарники, виноград, малину и клубнику. Рекомендуется сеять газон.

Christian Charisius/dpa / Global Look Press

Полнолуние 24 апреля

В этот день советуют воздержаться от работы в саду и огороде, а также проводить какие-либо связанные с ними работы.

Убывающая луна 25–30 апреля

Уже на следующий день, 25 апреля, можно сажать картофель, рассаду томатов, огурцов, баклажанов, капусты, зелень, ампельные, вьющиеся цветы, разные виды кустарников, виноград и малину. В это время можно подкармливать и поливать растения, замачивать семена.

В период с 26 по 28 апреля рекомендуется сажать, картофель, чеснок, лук-порей, ампельные и вьющиеся цветы, редис. Обрезать или поливать растения не советуют.

С 29 по 30 апреля лучше посеять морковь, горох, редис, петрушку, посадить корнеплоды и картофель, луковичные и корневищные цветы. В теплицах можно посеять для рассады семена капусты и острого перца. Рекомендуется сажать плодовые деревья и кустарники.

Robert Michael/dpa / Global Look Press

Благоприятные дни в апреле для посадки:

цветов-однолетников: 1-2, 6, 9-11, 14, 15, 19- 23, 25, 29;

цветов-многолетников: 1-2, 6, 10-11, 14-15, 21-23, 25, 29;

цветов из луковиц: 1-2, 6, 10-11, 14-15, 21-23, 25-29.

Неблагоприятные дни в апреле для посадки: 3-4, 7-8, 16-17, 24, 30.

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Лунный посевной календарь на май-2024 для садоводов и огородников

Убывающая луна 1–7 мая

С 1 по 3 мая можно готовить почву к посадке, обрабатывать ее от вредителей и болезней. Лучше всего прореживать всходы, но сажать в основном не рекомендуется. Уже 3 мая можно замочить семена.

С 4 по 6 мая можно поливать растения, сажать кустарники и деревья, готовить почву к посадке.

7 мая благоприятный день для посадки картофеля, свеклы, моркови, хрена, дайкона, редиса, репы, топинамбура, луковичный растений. Можно замачивать семена, обрабатывать культуры от вредителей, подкармливать их, поливать и опрыскивать.

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Новолуние 8 мая

В новолуние, 8 мая, лучше воздержаться от садовых и огороднических работ.

Растущая луна 9–22 мая

В период с 9 по 10 мая допускаются поливы и подкормки растений, пересадки и деление корней, а от посадок овощей или корнеплодов лучше отказаться.

Этим можно заняться 11 мая, когда начнется благоприятное время для посадки огурцов, кабачков, тыквы, патиссонов, капусты, томатов, баклажанов, перца, топинамбура, картофеля, свеклы, моркови, хрена, редиса, репы и других культур. В этот день можно посадить газон.

Благоприятные условия сохранятся 12 и 13 мая.

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Однако уже 14 и 15 мая лунный календарь рекомендует воздержаться от посадки вышеперечисленных овощей и корнеплодов. В эти дни лучше готовить почву: рыхлить, окучивать, менять землю в горшках.

Уже 16–18 мая растения можно поливать, пропалывать, опрыскивать, деревья — прививать и сажать, так же как и кустарники. Допускается подкормка и работа с корнями.

С 19 по 22 мая лучше посадить корнеплоды и овощи, такие как картофель, свекла, морковь, тыква, томаты, огурцы, перец, бобовые и другие. Хорошо проводить работы с землей: пахать, рыхлить, окучивать.

Ingram Images / Global Look Press

Полнолуние 23 мая

Лунный календарь советует огородникам и садоводам воздержаться от работ на участке 23 мая.

Убывающая луна 24–31 мая

С 24-26 мая можно с осторожностью, но все же сажать овощи и корнеплоды. Также допускается замачивать семена и подкармливать растения. С посевом газона лучше повременить.

С 27 по 29 мая нужно сажать картофель, свеклу, морковь, редис, репу, хрен, топинамбур, луковичные растения, с осторожностью — рассады и надземные плоды, к примеру огурцы, кабачки, тыква и прочие. Тенденции сохранятся и на окончание месяца — 30 и 31 мая.

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Благоприятные дни в мае для посадки разных растений:

цветов-однолетников: 3-4, 7, 11-13, 16-22, 26, 30-31;

цветов-многолетников: 3-4, 7, 11-13, 19-22, 26, 30-31;

цветов из луковиц: 3-4, 7, 11-13, 19-22, 25-26, 30-31;

Неблагоприятные дни в мае для посадки: 1, 4-6, 8, 13-15, 23, 27-29.