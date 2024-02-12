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Топ-7 подарков на День всех влюбленных для девушки

Подарок на День всех влюбленных — задача непростая, особенно если учесть специфику праздника. Презент может как наладить отношения между близкими людьми, так и даже разрушить их. «360» узнал у экспертов, как правильно провести самый романтический день в году и от каких подарков стоит отказаться.

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Топ-7 подарков на День всех влюбленных для девушки

Парные украшения

Один из самых запоминающихся подарков, которые точно оценит большинство девушек, — это парные украшения (кольца, браслеты, подвески). Вне зависимости от того, как долго встречаются партнеры, такой знак внимания не оставит равнодушным.

Зачастую для мужчин парные безделушки ничего не значат, чего нельзя сказать о женщинах. Есть особый магнетизм в том, что одну половинку украшения носит мужчина, а другую — его спутница. Девушкам приятно ощущать тайную связь на расстоянии и ненавязчиво намекать окружающим, что у нее есть пара.

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Сладкие подарки

Конфеты, небольшие торты и капкейки, украшенные сердцами ко Дню всех влюбленных, — отличный вариант порадовать вторую половинку. Сладкий подарок может быть отдельным презентом либо идти в дополнение к основному, например цветам или украшению.

Более того, День святого Валентина — в первую очередь чувственный и эмоциональный праздник для двоих, поэтому если молодой человек подарит девушке торт с личным посланием, то спутница наверняка надолго запомнит этот день. Обоим приятно, да к тому же вкусно.

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Аксессуары для дома и ухода

Ароматические свечи

Пожалуй, каждая девушка хочет чувствовать комфорт и уют в своем доме. В качестве подарка для создания романтичной атмосферы молодой человек может подарить ароматические свечи.

Сегодня можно найти аромат на любой вкус и цвет: от розы до запаха хлеба из французской пекарни. Однако при выборе вспоминайте свою половинку и купите аромат, сразу напомнивший образ любимой. Еще бывают свечи с признанием: после 40–50 минут горения на воске проступают заветные слова.

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Средства для ванны

Принять теплую ванну после тяжелого дня — мечта большинства девушек. Улучшить такое времяпрепровождение могут только специальные соли, бомбочки и другие уходовые средства.

Если пара давно в отношениях или молодой человек уверен, что уходовый подарок не заденет его возлюбленную, то ароматические пены для ванны, морская соль и всевозможные разноцветные бомбочки порадуют девушку. В дополнение можно устроить романтический вечер: набрать ванну, зажечь свечи.

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Теплые аксессуары

Хотя февраль — последний зимний месяц, холода еще не скоро уступят место теплой весне. Поэтому подарок в виде пледа, большой вязаной кофты или плюшевого одеяла будут греть не только саму девушку в морозные вечера, но и ее сердце.

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Приятные процедуры и совместный досуг

Не у всех дома есть ванны, а расслабиться все равно хочется. В таком случае молодой человек может подарить девушке совместный поход в спа-центр. Массажи, посещение бани или сауны помогут партнерам расслабиться и провести день в спокойной и приятной обстановке.

По мнению журналиста и пиар-агента Манэ Варданян, совместный досуг — самый лучший подарок в День всех влюбленных.

«Неважно, как вы будете отмечать этот день: дома в смешных носках и пижамных штанах за игрой „кто быстрее съест свою часть суши-сета“ или в дорогом ресторане с бокалом красного полусухого в руке. Главное, что вы вместе!» — поделилась она с «360».

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Предложение руки и сердца

Этой подарок может шокировать каждую девушку, даже несмотря на то, что где-то в глубине души она его ждала. Когда партнеры довольно давно в отношениях, то мысль о замужестве проскакивает в голове у любой женщины, рассказал «360» психолог Сергей Ланг. Мечты о предложении в самый романтичный день — отнюдь не редкое явление среди представительниц прекрасного пола.

«Лучший подарок для девушки — показать ваши намерения. Подарок должен символизировать любовь и готовность двигаться дальше», — подчеркнул он.