12 февраля 2024, 19:48
💖Без баснословных трат. Как порадовать девушку в День всех влюбленных
Эксперт по этикету Галоян рассказала, что нельзя дарить девушке на 14 февраля
Подарок на День всех влюбленных — задача непростая, особенно если учесть специфику праздника. Презент может как наладить отношения между близкими людьми, так и даже разрушить их. «360» узнал у экспертов, как правильно провести самый романтический день в году и от каких подарков стоит отказаться.
Топ-7 подарков на День всех влюбленных для девушки
Парные украшения
Один из самых запоминающихся подарков, которые точно оценит большинство девушек, — это парные украшения (кольца, браслеты, подвески). Вне зависимости от того, как долго встречаются партнеры, такой знак внимания не оставит равнодушным.
Зачастую для мужчин парные безделушки ничего не значат, чего нельзя сказать о женщинах. Есть особый магнетизм в том, что одну половинку украшения носит мужчина, а другую — его спутница. Девушкам приятно ощущать тайную связь на расстоянии и ненавязчиво намекать окружающим, что у нее есть пара.
Сладкие подарки
Конфеты, небольшие торты и капкейки, украшенные сердцами ко Дню всех влюбленных, — отличный вариант порадовать вторую половинку. Сладкий подарок может быть отдельным презентом либо идти в дополнение к основному, например цветам или украшению.
Более того, День святого Валентина — в первую очередь чувственный и эмоциональный праздник для двоих, поэтому если молодой человек подарит девушке торт с личным посланием, то спутница наверняка надолго запомнит этот день. Обоим приятно, да к тому же вкусно.
Аксессуары для дома и ухода
Ароматические свечи
Пожалуй, каждая девушка хочет чувствовать комфорт и уют в своем доме. В качестве подарка для создания романтичной атмосферы молодой человек может подарить ароматические свечи.
Сегодня можно найти аромат на любой вкус и цвет: от розы до запаха хлеба из французской пекарни. Однако при выборе вспоминайте свою половинку и купите аромат, сразу напомнивший образ любимой. Еще бывают свечи с признанием: после 40–50 минут горения на воске проступают заветные слова.
Средства для ванны
Принять теплую ванну после тяжелого дня — мечта большинства девушек. Улучшить такое времяпрепровождение могут только специальные соли, бомбочки и другие уходовые средства.
Если пара давно в отношениях или молодой человек уверен, что уходовый подарок не заденет его возлюбленную, то ароматические пены для ванны, морская соль и всевозможные разноцветные бомбочки порадуют девушку. В дополнение можно устроить романтический вечер: набрать ванну, зажечь свечи.
Теплые аксессуары
Хотя февраль — последний зимний месяц, холода еще не скоро уступят место теплой весне. Поэтому подарок в виде пледа, большой вязаной кофты или плюшевого одеяла будут греть не только саму девушку в морозные вечера, но и ее сердце.
Приятные процедуры и совместный досуг
Не у всех дома есть ванны, а расслабиться все равно хочется. В таком случае молодой человек может подарить девушке совместный поход в спа-центр. Массажи, посещение бани или сауны помогут партнерам расслабиться и провести день в спокойной и приятной обстановке.
По мнению журналиста и пиар-агента Манэ Варданян, совместный досуг — самый лучший подарок в День всех влюбленных.
«Неважно, как вы будете отмечать этот день: дома в смешных носках и пижамных штанах за игрой „кто быстрее съест свою часть суши-сета“ или в дорогом ресторане с бокалом красного полусухого в руке. Главное, что вы вместе!» — поделилась она с «360».
Предложение руки и сердца
Этой подарок может шокировать каждую девушку, даже несмотря на то, что где-то в глубине души она его ждала. Когда партнеры довольно давно в отношениях, то мысль о замужестве проскакивает в голове у любой женщины, рассказал «360» психолог Сергей Ланг. Мечты о предложении в самый романтичный день — отнюдь не редкое явление среди представительниц прекрасного пола.
«Лучший подарок для девушки — показать ваши намерения. Подарок должен символизировать любовь и готовность двигаться дальше», — подчеркнул он.
Как понять, какой подарок хочет девушка
Манэ Варданян отметила, что в головах многих мужчин существует стереотип, будто на подарки придется потратить заоблачные суммы. Безусловно, у некоторых женщин большие запросы, но это не значит, что ради Дня всех влюбленных нужно закладывать имущество и брать кредиты.
Достаточно нежности и поцелуев!
Манэ Варданян
журналист
Психолог Сергей Ланг согласился, что каждая девушка в праздник хочет в первую очередь получить внимание и заботу. Важно, чтобы подарок, который собирается дарить молодой человек, ассоциировался с тем, что девушке нравится.
«Каждой девушке нравятся подарки, подчеркивающие ее красоту: украшения, аксессуары, одежда. Если она занимается спортом, можно подарить специальный инвентарь или спортивный костюм. Все напрямую зависит от увлечений вашей возлюбленной», — сказал эксперт.
Журналист Варданян порекомендовала тайно узнать, чего на самом деле хочет девушка. Можно последить за своей второй половинкой в социальных сетях — посмотреть, какие фотографии лайкает и сохраняет. Собеседница «360» уточнила, что чаще всего девушки таким образом показывают свои желания, добавляя в закладки букеты цветов или духи определенной марки.
«Если совсем нет никаких идей и предположений, всегда можно подарить что-то из украшений, сертификат в косметический магазин или совместный поход в спа», — перечислила пиар-агент.
Чего ждут девушки в День всех влюбленных
Все женщины в День святого Валентина ждут приятных слов, внимания и огромного количества поцелуев, подчеркнула Варданян. По ее мнению, в этот праздник женщины хотят, чтобы все было как в кино.
Чтобы тщательно подготовиться к этому событию, журналист порекомендовала пересмотреть несколько мелодрам вроде «Дневника памяти». Девушка станет особенно ощущать себя любимой и желанной в День всех влюбленных, если ее молодой человек постоянно будет выражать любовь как в вербальном, так и в невербальном плане.
Что точно нельзя дарить на 14 февраля
Не все подарки могут оставить после себя приятные воспоминания. Презент нужно выбирать довольно аккуратно, особенно если пара начала встречаться достаточно недавно. Есть вероятность, что безобидный для одного партнера подарок оставит неприятный осадок у другого.
Дипломированный специалист по этикету Кристина Галоян рассказала «360», от каких подарков в этот день стоит отказаться (листайте карусель):
Не нужно дарить подарки, которые могут оскорбить, расстроить, задеть или обидеть. Особенно если речь идет об этапе отношений, на котором люди только-только узнают друг друга, подтвердила в разговоре с «360» эксперт по практическому этикету Татьяна Баранова.
«Если на этом этапе партнер подарит другому антивозрастной крем, есть вероятность, что его неправильно поймут. Но если это заранее оговоренный подарок или пара уже давно в отношениях, то в этом нет ничего плохого», — пояснила она.
Та же история с абонементом в спортивные залы, добавила эксперт. С одной стороны, если девушка давно говорила, что хочет начать посещать фитнес, но постоянно не доходили руки до покупки абонемента, то такой подарок на День всех влюбленных будет для нее приятным и полезным.
Если же партнеры никогда не упоминали в разговорах фитнес-залы и тренировки, то женщина (конечно, не факт) может расценить такую заботу о своем здоровье как намек на то, что ей следует что-то с собой делать, чтобы угодить спутнику.
Татьяна Баранова
эксперт по этикету
Также не стоит забывать о чувстве юмора, а именно о том, что оно у всех разное. По словам собеседницы «360», забавные подарки необходимо выбирать достаточно аккуратно.
Например, декоративные подушки, на которых напечатали смешную, по мнению одного партнера, неудачную фотографию с какой-то надписью, другому могут совершенно не понравиться и обидеть.
Куда сходить и как отметить 14 февраля с любимой
Топ-5 мест от эксперта
Журналист Манэ Варданян поделилась личным топ-5 мест для идеального свидания в День всех влюбленных. Например, поход в филармонию или театр не только сблизит партнеров, но и позволит культурно провести день или вечер. Для любителей визуального прекрасного собеседница «360» рекомендовала посетить «Океанариум» на ВДНХ, а затем поужинать в уютном кафе.
Пары, которые хотят раствориться в друг друге, могут снять номер в красивом отеле и провести вечер в интимной обстановке, добавила Варданян.
Также можно посетить различные творческие мастер-классы: нарисовать совместную картину или сделать памятные чашки из глины. Наконец, беспроигрышный вариант — парная фотосессия. Такой подарок (и к тому же совместный досуг) должен понравиться любой девушке.
Интерактивная выставка «Пять языков любви»
Кроме театра и мастер-классов, пары могут сходить на интерактивную выставку «Пять языков любви» художницы Ольги Щербаковой. Там каждый посетитель должен пройти через пять зон, в которых установили 10 инсталляций. Одна зона — один из пяти языков любви: слова и комплименты, подарки, время, забота, тактильность.
Романтическое свидание в Музее темноты
Музей темноты в преддверии Дня всех влюбленных подготовил занимательный квест для двоих. Партнерам предстоит часовая прогулка за руки, где последним пространством станет бар с романтической музыкой, под которую можно будет потанцевать и полакомиться фруктами и десертами.
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