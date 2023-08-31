Интересное 31 августа 2023, 16:37 🏫 День знаний без стресса. Как подготовить ребенка к школе Психолог Лосева: подготовку к 1 сентября лучше начать заранее Freepik

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Первое сентября — волнительное событие как для детей, так и для родителей. Начало учебного года ограничивается не только выбором школьной формы и ранцев, но еще психологической и умственной подготовкой. Как адаптировать первоклассника к школе — в материале «360».

Десять советов, как подготовить первоклассника к 1 сентября

Постепенную подготовку к учебе лучше начинать за несколько месяцев до нового учебного года. Так у ребенка будет время свыкнуться с этой мыслью. Это посильная задача, которая полностью зависит от родителя.

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1. Настройте на позитив

Расскажите ребенку о том, какой увлекательный и интересный мир открывается перед ним в школе, каким умным он станет, сколько нового узнает.

Детский психолог Елена Лосева рассказала «360», что позитивный настрой на учебу очень важен. Подчеркните, что школа — возможность познакомиться с новыми друзьями, изучать увлекательные предметы и развивать свои навыки.

Говорите, что в школе будет хорошо и весело, а не как многие: «У тебя свобода закончится». Часто родители стращают школой, нежели вызывают к ней интерес. Елена Лосева

2. Предоставьте комфортные условия для учебы

Обустройте место для учебы, которое будет хорошо освещено. Оно должно быть тихим и без лишних отвлекающих факторов, иначе соблазн заниматься чем угодно, а не уроками, будет слишком велик. Обеспечьте наличие необходимых учебных материалов: книг, тетрадей, ручек и карандашей.

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Врач-терапевт Ольга Минина напомнила в разговоре с «360» о важности приобрести правильный рюкзак и одежду для учебы. Ранец должен быть по размеру и подходить к росту школьника. По словам врача, многие проблемы с осанкой начинаются именно из-за того, что рюкзак перевешивает ребенка на один бок.

«Обувь должна быть комфортной, может быть, даже в угоду некой красоте. Обязательно должна быть спортивная сменка для занятий физкультурой», — добавила Минина.

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3. Узнайте учителей в лицо

Установите контакт с педагогами на родительском собрании или через личные встречи. Это поможет понять, какой подход используется в обучении, облегчит общение в будущем, если возникнут вопросы или сложности. Также можно познакомиться с учителями в родительских чатах.

4. Познакомьтесь с учебной программой

Изучите вместе с ребенком образовательную программу, чтобы знать, какие предметы и темы школьники будут изучать в течение года. Это поможет поддерживать интерес ребенка к учебе и обсуждать интересные аспекты его школьной жизни.

Заложите предчувствие приятного и интересного. Желательно, правда, делать это раньше, чем 31 августа. В целом работа в старшей группе детского сада направлена на формирование мотивации к учению в школе. Елена Лосева

5. Поддержите социальную адаптацию

Поговорите с ребенком о том, как вести себя в новом коллективе, находить общий язык с одноклассниками и обращаться за помощью к учителям. Это поможет ему чувствовать себя увереннее и спокойнее.

Не забывайте подчеркивать, что вам, родителю, всегда можно рассказать о своих переживаниях.

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6. Установите режим сна и питания

Постарайтесь внедрить в жизнь первоклассника стабильный режим сна и привычки заранее, чтобы ребенок был бодр и активен на уроках. Обсудите важность здорового питания, предложите вкусные и питательные варианты.

Перекусы можно давать с собой, но это должны быть не снеки, а что-то полезное. Фрукты, питьевые йогурты. Если давать с собой деньги, то есть вероятность, что ребенок потратит их в столовой на чипсы и газировку. Ольга Минина

Врач отметила, что давать лекарства с собой не стоит, поскольку в каждой школе есть кабинет медсестры. Тем не менее она посоветовала пить витаминные комплексы для укрепления иммунитета.

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7. Поддержите эмоционально

Поймите и примите, что первые дни школы могут вызвать нервозность и тревожность даже у самого спокойного ребенка. Слушайте ребенка и обсуждайте с ним его эмоции. Поддержите и поощрите, если нужно. И конечно, создайте дома атмосферу, где он сможет чувствовать себя в безопасности и знать, что мама и папа всегда встретят с распростертыми объятиями и пожалеют.

8. Развивайте навыки самостоятельности

Обучите ребенка тем навыкам, которые помогут ему справляться с учебными заданиями и обязанностями самостоятельно. Например, как правильно организовать свои школьные принадлежности и как следовать расписанию. Навыки тайм-менеджмента пригодятся и во взрослой жизни.

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9. Организуйте времяпрепровождение

Помимо учебы, важно выделить время для игр, прогулок и хобби. Это поможет ребенку расслабиться, разнообразить дни и поддерживать психоэмоциональное равновесие.

Как подчеркнула детский психолог, важно оценить индивидуальные особенности каждого ученика отдельно, чтобы правильно соблюдать баланс учебы и отдыха.

«Если есть возможность, можно подобрать комфортное время для выполнения домашних заданий. Кто-то приходит со школы, и ему лучше сразу все выполнить, а кому-то нужен часик отвлечься», — объяснила собеседница «360».

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10. Не перегружайте расписанием

Хотя дополнительные занятия могут быть полезными, не стоит загружать ребенка уроками и кружками до предела. Важно оставить время для отдыха, саморазвития и просто приятного времяпрепровождения.

Не стоит навязывать ребенку исключительно отличную учебу, ведь гораздо важнее получать знания и уметь их применять. Постарайтесь уберечь первоклассника от комплекса отличника.

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Будьте внимательны и терпеливы к ребенку. Помните о его желаниях и не вступайте в гонку за успехами, оглядываясь на достижения его сверстников.

Именно от родителей зависит отношение к школе у будущего первоклассника. Оставайтесь добрыми и понимающими наставниками, с которыми можно советоваться, чувствовать себя непринужденно и спокойно.