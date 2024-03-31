Интересное 31 марта 2024, 22:56 Планета-хаос. Как пережить ретроградный Меркурий Эзотерик Шмелев: в период ретроградного Меркурия нельзя возвращаться к прошлому Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

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Второй месяц весны ознаменуется, пожалуй, одним из самых тревожных астрономических и астрологических явлений — ретроградным Меркурием, который продлится почти четыре недели. В этот период планета начинает двигаться будто бы в обратную сторону по собственной орбите, что принято ассоциировать со всем плохим. Так ли это, выяснял «360».

Как ретроградный Меркурий влияет на мир

Со временем ретроградный Меркурий стал понятием нарицательным. В течение всего периода его влияния люди во всем винят маленькую планету около Солнца.

Считается, что ретроградный Меркурий может влиять на все сферы жизни — от личных отношений до финансов. Многие всерьез боятся таких периодов и связывают его с чередой необъяснимых неудач.

Верящие в эту взаимосвязь люди стараются вести себя аккуратно и сдержанно, хранить деньги и имущество только при себе, а также не решаются даже на небольшие риски.

ESA / Global Look Press

Помимо этого, Меркурий — планета, которая отвечает за наши мысли, разум и общее продвижение дел, рассказал «360» эзотерик Сергей Шмелев.

«Когда Меркурий идет в обратном направлении, это, в первую очередь, влияет на наши мысли, сознание. Период часто толкает человека к прошлому и нередко вызывает у него сожаления о том, что было раньше», — уточнил он.

Периоды ретроградного Меркурия в 2024 году

Собеседник «360» напомнил, что в 2024 году предстоящее астрономическое явление будет уже вторым по счету. Первый ретроградный Меркурий был переходным — с 2023-го на 2024 год.

Теперь человечеству предстоит пережить еще три тревожных периода: с 1 по 25 апреля, с 5 по 28 августа и с 26 ноября по 15 декабря.

В чем особенности апрельского ретроградного Меркурия

Ретроградный Меркурий влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. У большинства это влияние будет совсем незаметным. А вот если в натальной карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе.

В начале второго весеннего месяца Меркурий снова идет на попятную, путая планы и провоцируя конфликты между близкими людьми. Особенность апрельского события заключается в том, что весенний ретроградный Меркурий выпал на не менее тревожные и сложные даты астрологического мира — период коридора затмений с 25 марта по 8 апреля.

Коридор затмений предназначен для смены обстановки и вынужденного тотального перехода ко всему новому. Тем не менее Меркурий может сильно мешать этой трансформации, поскольку в период его влияния люди с большим и даже нездоровым желанием хотят вернуть и вернуться в прошлое.

В начале апреля людям стоит быть как никогда осторожными, внимательными, сдержанными и ответственными. Последствия коридора затмений может омрачить весенний ретроградный Меркурий, играющий на эмоциях, чувствах и психике людей.

Однако, чтобы пережить непростой период с 1 по 8 апреля и не наломать дров в личных, дружеских и деловых отношениях, следует с удвоенной силой контролировать все свои действия и даже мысли, обратил внимание эзотерик.

Чтобы гармонично и безопасно пережить для себя этот период, нужно, главное, избегать конфликтов с людьми. Окружение, скорее всего, может находиться под влиянием этого периода, что и приводит к дисбалансу и нервозности. Сергей Шмелев эзотерик

Более того, в каждый ретроградный Меркурий часто происходят события, идущие совсем не по плану, заметил собеседник «360». Самые частые «нарушения стабильности», по словам Шмелева, — любая техника, внезапно выходящая из строя, поломка автомобильной электроники, а также потеря важных документов.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Основная опасность любого ретроградного Меркурия — некая «ловушка» из прошлого. Эзотерик объяснил, что в этот период часто напоминают о себе бывшие знакомые, друзья и возлюбленные, предлагая перемирие и показывая желание вновь наладить общение. Однако совсем скоро, по его словам, в отношениях снова возникает ругань.

«Такие ситуации очень неприятны для нашего психологического состояния. Но, простым языком, не нужно вестись на все это. Если вы проработали для себя все прошлые проблемы и отношения, то это нужно отпустить, двигаться дальше и жить спокойно», — порекомендовал Шмелев.

Что нужно успеть в период ретроградного Меркурия

Как бы тревожен не был период ретроградного Меркурия — он не так страшен, как его малюют, если придерживаться определенных правил и рекомендаций. Так, по словам собеседника «360», к «ретрограду» следует относиться довольно спокойно и попытаться, так сказать, игнорировать его повсеместное влияние.

Смысл астрологии высших сил в том, что на нас всегда есть свои планы. И если спокойно к этому относиться, не выводить и не поддаваться ни на какие конфликты, то этот период пройдет, как обычно, когда человек про него в принципе то и не знал. Сергей Шмелев эзотерик

Помимо этого, по мнению астрологов, ретроградный Меркурий многим людям даже помогает, а не старается сделать их жизнь только сложнее. Так, у некоторые во время этого астрономического события могут неожиданно найти потерянные вещи, продать то, что долгое время не получалось и наконец закончить ремонт, который длился долгое время.

Другие — помирятся с близкими, несмотря на сильное желание конфликтов в ретроградный период.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Главное, что стоит успеть с 1 по 25 апреля, — расстаться с хламом, ненужными, старыми вещами и очистить смартфон, ноутбук и другие гаджеты от устаревшей информации.

Это действие принесет свои плоды и покажет результат не только во время ретроградного Меркурия, но также положительно отыграется в период коридора затмений.

Астролог Анна Суслова отметила в беседе с «360», что некоторых людей из прошлого все-таки стоит впускать в свою жизнь. Однако делать это нужно лишь с знакомыми, с которыми необходимо завершить нерешенные вопросы. Несмотря на то, что с ними можно наладить общение в этот период, человеку нужно оставаться начеку.

Также к положительным моментам эксперт отнесла возвращение на старую работу и перезаключение старых договоров.

Чего стоит опасаться с 1 по 25 апреля 2024

В этот период нельзя начинать что-то новое, чем вы не занимались ранее, предупредила собеседница «360». Так, по словам астролога, новая карьера, заключение сделок, крупные, дорогостоящие покупки, например, недвижимость, техника или автомобиль. После нескольких радостных моментов такие покупки принесут человеку только отрицательные эмоции и негатив.

Новые знакомства в период ретроградного Меркурия также продлятся недолго. Анна Суслова астролог

Весенний ретроградный Меркурий, по мнению экспертов, может сыграть злую шутку с теми людьми, кто запланировал эксперименты со своей внешностью. В этот период не стоит кардинально менять свой образ или проводить серьезные косметологические процедуры.

Также следует быть осторожным и предельно внимательным со всеми делами, в которых фигурируют деньги: необходимо тщательно проверять информацию при переводе денег, не одалживать и не брать в долг, а также бездумно не тратить средства на покупки, о которых в будущем вы можете пожалеть.