28 декабря 2023, 19:04
«Обходите острые углы». Как пережить новогодний стресс и не разругаться с близкими
Психолог Дугенцова: во время новогодних каникул важно соблюдать личные границы
Многие с нетерпением ждут новогодних праздников, ведь это замечательная возможность побыть с семьей. Но есть обратная сторона. Из-за долгих каникул и свободного времени в этот период резко возрастает число конфликтов, раздражение может вызвать любая мелочь: елочная игрушка висит криво, в оливье забыли добавить горох, а в квартире вообще несусветный беспорядок. «360» узнал у психологов, как избежать ссор и не испортить отношения с любимыми во время зимних праздников.
Далее — их прямая речь.
Психолог Дарья Дугенцова: важно обсуждать личные границы
Можно сказать одной фразой: не перебарщивайте общением друг с другом и оставляете личное пространство каждому члену семьи. Ссоры в период новогодних каникул, когда многие отдыхают, в основном начинаются из-за того, что люди переступают черту личного пространства либо слишком активно общаются. И все это в маленьком помещении.
В таком случае обычно близкие не обращают внимания, что они могут задеть другого человека физически или морально. Этого, собственно, вполне хватает для вспышки.
Будь у меня волшебная палочка, я бы ей взмахнула и загадала желание, чтобы каждый человек всегда думал в первую очередь о себе, а не о других.
Заранее узнавайте, какие личные границы есть у вашего собеседника — брата, свата, тети, дяди и так далее. Обсуждайте, на какие темы вы можете разговаривать с родственниками. И постарайтесь сделать так, чтобы всем гостям и хозяевам дома было комфортно.
Особенно от нарушения личных границ в новогодние праздники страдают дети. Предупредите ребенка и родственников, чтобы все тоже соблюдали правила личного пространства.
Каждый момент стоит обсуждать: как сделать так, чтобы всем более-менее было хорошо. Умение разговаривать и соблюдение личных границ точно помогут провести праздники в спокойной обстановке.
Социальный психолог Наиля Бирарова: благодарите за присутствие
Если человек меняет вектор на приятные и позитивные события и благодарит за то, что он в окружении родных людей, приехавших встретить Новый год по семейным традициям, то психика будет понимать, что это безопасно и тревожиться здесь не стоит.
Многие люди порой даже не знают, где и с кем им отмечать праздник, потому что они одиноки.
Поэтому стоит благодарить за общество вокруг, за близких дорогих людей и единомышленников, с которыми можно провести праздник.
Правда, иногда поводом для ссоры может быть алкогольное опьянение, когда контроль уже отсутствует, а все спусковые механизмы выключаются. Человек в таком состоянии не принадлежит сам себе, не контролирует свои действия.
Тогда желательно просто выйти из помещения, где зарождается конфликт, и постараться его не продолжать.
Клинический психолог Марина Владыкина: не ведитесь на провокации и планируйте торжество заранее
Праздники часто сопровождаются огромным стрессом из-за ожиданий и приготовлений. Зачастую люди склонны рисовать в голове картинки идеального торжества, подарков, совместного времяпрепровождения. А когда наступает реальность — разочаровываются.
Повышенный уровень стресса во время приготовлений к празднику может привести к раздражительности, низкой терпимости к другим.
Много времени в одной компании может выявить различия во взглядах, интересах, стиле жизни, что приведет к конфликтам из-за недопонимания. Праздники могут напомнить о прошлых разногласиях, которые остались неразрешенными, и вызвать эмоциональные реакции.
Постарайтесь сохранить спокойствие, даже если ситуация неприятная или вас провоцируют. Провокации часто направляют на вызов вашей реакции, но если инициатор конфликта ее не увидит — интерес к вам может пропасть.
Избегайте тем, которые могут вызвать разногласия. Обратите внимание на общие темы, чтобы избежать споров. Попытайтесь поставить себя на место другого человека, чтобы понять его точку зрения. Проявление терпимости может помочь смягчить напряженные отношения.
Есть несколько советов о том, как избежать конфликтов с родными во время праздников:
— Учитывайте личное пространство и предпочтения других. Не настаивайте на своем мнении, если видите, что это вызывает раздражение.
— Предварительное обсуждение планов может снизить вероятность недопониманий и конфликтов.
— Признание того, что у каждого свои предпочтения и границы, помогает уладить многие разногласия.
— Выразите заботу о благополучии и комфорте родных во время праздника. Иногда простое внимание и поддержка могут предотвратить конфликт.
Общение и взаимодействие во время праздников могут быть сложными, особенно если ранее были нерешенные вопросы, а сейчас вы вынуждены готовить салат на одной кухне.
Но уважение, терпимость и эмпатия помогут смягчить напряженные ситуации и сделать праздники приятнее для всех участников.
Старайтесь обходить острые углы в разговорах, не акцентировать внимание на неприятных вещах, а искать положительные моменты в сложившейся ситуации — они всегда есть.
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