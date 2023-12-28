Многие с нетерпением ждут новогодних праздников, ведь это замечательная возможность побыть с семьей. Но есть обратная сторона. Из-за долгих каникул и свободного времени в этот период резко возрастает число конфликтов, раздражение может вызвать любая мелочь: елочная игрушка висит криво, в оливье забыли добавить горох, а в квартире вообще несусветный беспорядок. «360» узнал у психологов, как избежать ссор и не испортить отношения с любимыми во время зимних праздников.

Далее — их прямая речь.

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Психолог Дарья Дугенцова: важно обсуждать личные границы

Можно сказать одной фразой: не перебарщивайте общением друг с другом и оставляете личное пространство каждому члену семьи. Ссоры в период новогодних каникул, когда многие отдыхают, в основном начинаются из-за того, что люди переступают черту личного пространства либо слишком активно общаются. И все это в маленьком помещении.

В таком случае обычно близкие не обращают внимания, что они могут задеть другого человека физически или морально. Этого, собственно, вполне хватает для вспышки.

Будь у меня волшебная палочка, я бы ей взмахнула и загадала желание, чтобы каждый человек всегда думал в первую очередь о себе, а не о других.

Заранее узнавайте, какие личные границы есть у вашего собеседника — брата, свата, тети, дяди и так далее. Обсуждайте, на какие темы вы можете разговаривать с родственниками. И постарайтесь сделать так, чтобы всем гостям и хозяевам дома было комфортно.

Особенно от нарушения личных границ в новогодние праздники страдают дети. Предупредите ребенка и родственников, чтобы все тоже соблюдали правила личного пространства.

Каждый момент стоит обсуждать: как сделать так, чтобы всем более-менее было хорошо. Умение разговаривать и соблюдение личных границ точно помогут провести праздники в спокойной обстановке.