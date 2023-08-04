Интересное 04 августа 2023, 18:43 🍳 Жар костей не ломит. Как пережить аномальные температуры в первые выходные августа Терапевт Кондрахин: в аномальную жару стоит меньше двигаться во избежание теплового удара Изображение, нарисованное с помощью нейросети. / Телеканал «360»

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Жара — опасное явление для человеческого организма, которое может привести не только к плохому самочувствию, но и тепловому удару, и проблемам с сердцем. Особенно тяжело высокие температуры переносят жители городов, ведь воздух там прогревается не только естественным способом, а еще от инфраструктурных объектов и большого количества машин. Как пережить аномальную погоду в мегаполисе и в каких водоемах можно безопасно искупаться в Москве и Подмосковье — в материале «360».

Аномальная жара придет в Москву и Подмосковье в первые выходные августа

Специалисты из Гидрометцентра предупредили россиян о надвигающейся аномальной жаре и «оранжевом» уровне погодной опасности в первые выходные августа. В Москве температура воздуха достигнет 31 градуса в дневные часы, а в начале следующей недели Центральная Россия «прогреется» до плюс 32-34.

Синоптики подчеркнули, что такая погода соответствует критериям опасного природного явления «сильная жара». Для регионов Центральной России ее показатель — 35 градусов тепла, для столицы — 30.

РИА «Новости»

Как пережить жару в городе

В жаркий период у человека отмечаются снижение работоспособности, усталость и плохое самочувствие в целом. Кроме того, при температуре выше плюс 28 велика вероятность получить тепловой удар.

В зоне риска — люди пожилого возраста: им необходимо всегда иметь под рукой препараты для сердечно-сосудистой системы, отметил в разговоре с «360» кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин.

Из-за обезвоживания организма повышается артериальное давление, а застоявшаяся кровь в капиллярах может привести к образованию тромбов, предупредил медик.

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В активную солнечную фазу терапевт посоветовал двигаться как можно меньше. Родителям следует отказать детям в долгих прогулках на площадках под палящим солнцем. Дело в том, что ребенок не ощущает недомогание во время игр, поэтому беготня на детской площадке может закончиться тепловым ударом и обмороком.

Опасности могут подстерегать не только на улице, но и в помещениях. Из-за аномальной жары городские здания прогреваются до высоких температур, что влечет за собой духоту и спертый воздух, особенно если в комнатах нет кондиционера.

РИА «Новости»

В квартире

Чтобы избежать теплового удара, даже находясь дома, следует завесить окна шторами или опустить жалюзи. Прямое попадание солнечных лучей сильно нагревает помещение, поэтому лучше всего держать окна занавешенными с раннего утра и до позднего вечера.

От дневного проветривания также стоит отказаться. Открывая окна в течение жаркого дня, вы запускаете перегретый воздух в квартиру.

Народные методы «завертывания» в мокрую простыню лучше отложить в долгий ящик. Так человек может переохладиться и получить летний подарок в виде ОРВИ. Однако влажные простыни сыграют роль помощника, если их повесить на окна либо укрыть ими мебель в комнате.

Лучший друг в борьбе с жарой — вентилятор. Однако воздушный поток должен быть направлен не на человека. Чтобы работа устройства была эффективнее, следует развернуть его к месту в комнате, где больше всего мебели. Еще можно поставить перед вентилятором бутылку с холодной или замороженной водой: так процесс охлаждения пойдет активнее.

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В офисе

Если дома можно без проблем перемещаться с места на место, в офисе это едва ли удастся. Порой рабочее место находится у солнечной стороны, а шторы предусмотрены не всегда.

В таком случае можно наклеить светоотражающую пленку на окна. При покупке учтите, что она различается по степени светопропускания. На летний период лучше брать с максимальным уровнем отражения инфракрасного излучения. В крайнем случае, в ход может пойти обычная фольга.

На работе старайтесь двигаться как можно реже и, конечно, пейте побольше воды, чтобы восполнять водный баланс.

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В машине

Не во всех машинах есть система кондиционирования, но от жары спасаться надо. Как вариант — закрепите на вентиляционных решетках мокрую ткань: по мере увлажнения воздух будет немного охлаждаться.

Также следует надеть открытую обувь либо вовсе разуться, поскольку ступни отдают много тепла и тем самым охлаждают тело. Еще можно часто смачивать волосы, уши и ноги прохладной водой. Так вы не получите тепловой удар.

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Где купаться и как охлаждаться в жару в Москве и Подмосковье

Лучшее решение в знойную и аномальную жару — конечно, искупаться. Но речь не о плескании в фонтанах в центре города! Даже если поехать к морю не получится, это не повод расстраиваться.

На территории Москвы и области есть множество мест, где можно пережить аномальные температуры, окунувшись в прохладном пруду или озере. Главное правило: стоит купаться только там, где это разрешено.

РИА «Новости»

Где разрешено купаться в Москве в 2023 году

Официально Роспотребнадзор в 2023 году определил 10 зон отдыха и купания в Москве. Однако 4 августа временно закрыли пляжи «Левобережный» и «Головинские пруды» из-за несоответствия качества воды.

Одной из лучших зон отдыха считается «Серебряный бор — 2». На его территории предусмотрена вся необходимая для комфортного досуга инфраструктура, разместиться можно как на траве, так и на нежном песке. Пляж бесплатный и работает с шести утра до 11 вечера.

Люди купаются в Серебряном бору в Москве. / РИА «Новости»

Где разрешено купаться в Подмосковье в 2023 году

Роспотребнадзор после тщательных санитарно-эпидемиологических проверок выделил 60 водоемов в Московской области, купание в которых безопасно. Вот некоторые из них:

— река Десна, зона отдыха Челохово, Егорьевск;

— озеро Святое, городской пляж в городе Шатура;

— озеро Юбилейное, городской пляж в городе Рошаль;

— река Вязь, Высоковский городской парк культуры и отдыха «Берёзовый», Клин;

— место купания и зона отдыха МБУ Детский оздоровительный лагерь «Сокол», Коломна;

— пляж на озере Большое, Фрязино;

— искусственный пруд с пляжем в городском округе Наро-Фоминский, деревня Горчухино;

— зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» в Рузском городском округе, деревня Лихачево;

— карьер Волкуша зона отдыха «Волкуша», Лыткарино;

— Пестовское водохранилище, пансионат «Пестово» городского округа Мытищи.

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Опасность купания в запрещенных местах Москвы и Подмосковья

Специалисты из Роспотребнадзора настоятельно предупредили москвичей и жителей Подмосковья, что купание в неустановленных местах чревато заражением.

По их данным, в «запрещенных водах» могут обитать такие инфекции и заболевания, как дизентерия (шигеллез), ротавирусная инфекция, гепатит А, амебиаз, лямблиоз — они развиваются при заглатывании возбудителя с водой. Проявляются диареей, рвотой, интоксикацией, значительным ухудшением самочувствия и, как осложнение, — обезвоживанием — опаснейшим для жизни состоянием.

Отдыхающие у Голицынского пруда в парке Горького в Москве. Справа: табличка «Купаться запрещено». / РИА «Новости»

Также в запрещенных водоемах могут присутствовать энтеровирусные инфекции (наиболее известные из них — Коксаки и ЕСНО). Они имеют разнообразные симптомы, но в основном это лихорадка, боль в горле, животе, диарея и сыпь.

Паразитарные заболевания — тоже не редкость. Их переносчики — бродячие животные и водоплавающие птицы.

Отдыхающие загорают и купаются в Дзержинском (Люберецком) карьере в жаркий день. / РИА «Новости»

Эксперты подчеркнули, что в московских и подмосковных водоемах, где нельзя купаться, есть вероятность подхватить лептоспироз — крайне тяжелое, нередко смертельное заболевание, характеризующееся резким повышением температуры тела, мышечной болью, поражением печени и почек.