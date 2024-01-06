Интересное 06 января 2024, 22:33 (обновлено: 07 января 2024, 16:40) Неделя гаданий, колядок и народных гуляний. Как отмечают Рождество в России Эзотерик Баглаенко рассказала о главных запретах в Рождество Freepik

Читать 360tv в

В ночь на 7 января все православные начинают отмечать Рождество Христово. Несколько недель до него длился особый пост, но в этот праздничный день на столах будут всевозможные угощения и яства. В старину люди соблюдали традиции и чли народные обычаи, которые со временем перешли на современный лад. Как именно отмечали Рождество на Руси и сейчас — в материале «360».

Когда отмечают Рождество Христово в 2024 году

Традиционно Рождество Христово начинают отмечать в ночь с 6 на 7 января во время торжественной службы в храме или церкви. Шесть недель до него длился Рождественский пост, начиная с 28 ноября, напомнила в беседе с «360» эзотерик, молитвотерапевт, целитель и член президентского совета МАКМ Бэла Баглаенко. Он продолжается 40 дней, поэтому в Церковном уставе его называют Четыредесятницей, как и Великий пост.

Однако Рождественский не такой строгий, уточнил священник РПЦ и клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко. Православные могут есть рыбу, каши, овощи, фрукты, хлеб и мед, а сухоядные дни не такие частые, как, например, при Успенском посте.

Оба собеседника «360» подчеркнули: цель поста — духовное очищение и подготовка к празднику: отказаться от зла, плохих привычек и мыслей, не сквернословить и не ругаться.

РИА «Новости»

В 2024 году начало празднования Рождества выпадает на выходные дни первой новогодней недели: 6 января — суббота и 7 января — воскресенье. Эзотерик уточнила: отмечают религиозный праздник не один день, а неделю — до 13 января.

«В эти дни желательно ходить в храм на службу, но это не всегда получается. Тем не менее именно с 6 на 7 января все православные должны быть на праздничном, торжественном богослужении. Придя домой с этой службы, можно поздравлять всех с Рождеством Христовым. Праздник наступил, пост снимается», — объяснила Баглаенко.

В канун Рождества Христова, в ночь с 6 на 7 января, православные идут на службу в храм или церковь на Великое повечерие и Всенощное бдение. Обычно Божественная литургия начинается в 23:00 по местному времени и занимает один или два часа в зависимости от традиций самого храма.

Рождественское богослужение из главного храма страны — храма Христа Спасителя в Москве — обычно транслируют по телевизору. А возглавляет праздничную и торжественную двухчасовую службу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

К слову, второй день после Рождества называют Собором Пресвятой Богородицы. Православные христиане в храмах прославляют Богоматерь, от которой родился Спаситель.

История празднования Рождества в России

Изначально Рождественские праздники связывали со множеством народных обычаев, но они забылись, после того как в 1918 году празднование Рождества в России запретили. Лишь в 1935 году советская власть вновь разрешила ставить и наряжать елки — правда, уже не рождественские, а новогодние.

Украшения на верхушке ели стали по-советски пятиконечными, хотя раньше были семиконечными (Вифлеемские) и символизировали ту самую звезду, которая, согласно Евангелию, привела волхвов к только что родившемуся младенцу Христу.

Викимедиа

Новый год до 1918-го был менее значимым праздником: все повсеместно отмечали именно Рождество, но при советской власти они поменялись местами. К слову, СССР был единственной страной, где новогодние обычаи впитали в себя рождественские атрибуты.

После распада Советского Союза в 1991 году обратной трансформации не произошло — Новый год так и остался во главе традиционных семейных праздников. Отмечать Рождество Христово по старинным традициям стали лишь православные верующие.

РИА «Новости»

Однако со временем Рождество привлекает все больше людей: они посещают торжественные службы в храмах, часовнях и церквях, вспоминая религиозный смысл праздника, рассказал священник.

Люди отмечают этот радостный праздник как начало жизни земной нашего Спасителя и как начало наших светлых дел. Рождественский пост и само Рождество — это всегда возможность улучшить и преобразить себя и мир вокруг. Николай Савченко священник Русской православной церкви, клирик

Рождественские обряды, традиции и обычаи

Как отмечают канун Рождества — сочельник

Канун Рождества получил название «сочельник» — от названия ритуальной пищи в этот день — сочива, пояснила эзотерик. Сочиво или кутья — это разваренная каша из пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы, смешанная с медом, маком или орехами.

Хорошие хозяйки в Рождественский сочельник пекут пироги, а на тесто загадывают желание. Добавляют в него монетки — для богатства, изюм — для сладкой жизни или колечко — для вступления в брак. Бэла Баглаенко эзотерик, молитвотерапевт

По ее словам, в канун праздника стоит приглашать в гости своих крестных родителей либо навещать своих крестников. Обычно взрослые поздравляют детей, угощают пирогами и дарят подарки.

«Встречать Рождество принято в близком семейном кругу, садясь за стол с появлением первой звезды. Наши прародители верили, что именно эта звезда освещала путь волхвам, идущим к новорожденному Иисусу. И как только засияла первая звезда — Рождество пришло!» — заметила Баглаенко.

РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости»

С появлением первой звезды эзотерик посоветовала на несколько минут открыть окна или двери, чтобы впустить в дом Рождество.

На праздничный стол традиционно и ритуально ставят 12 блюд — по числу апостолов, напомнила Баглаенко. Это обязательное условие, чтобы в доме всегда был достаток.

В старину на сочельник готовили самый богатый стол в году: подавали жареных поросят, заливную щуку, запеченную дичь и холодец. В качестве десерта шли пироги, ватрушки, торты. Запивали кушанье узваром из ягод и сухофруктов.

«Следует также зажечь 12 красных свечей и обязательно дождаться, пока они полностью догорят, чтобы осветить дорогу счастья в ваш дом. Тушить их нельзя!» — предупредила эзотерик.

Кроме того, в рождественскую ночь нельзя спать: по поверьям, те, кто засыпал, пропускали свое счастье. В ночь с 6 на 7 января люди обычно ходили из дома в дом, угощались и колядовали.

Freepik

Колядование на Рождество

Обряд зародился еще в языческое время, главный смысл обычая — проявление радости в песне по поводу дня зимнего солнцестояния. Колядовать начинают сразу после наступления праздника и рождественского застолья, уточнила собеседница «360».

«После прихода христианства на Русь обряд превратился в прославление Иисуса Христа. Дети и молодежь ходили по домам и пели песни — колядки. В качестве награды они получали вкусности и подарки. Обычно колядующие стучатся в каждую дверь и поют хозяевам веселые песни, в которых славят Иисуса Христа, желают хозяевам радости, добра, здоровья и богатства», — объяснила Баглаенко принцип народного обычая.

По словам эзотерика, колядки и сами участники обычая — неотъемлемая часть Рождественских праздников. Кроме того, в старину хозяева дома выбирали из колядующих достойного неженатого парня, чтобы во время песни он ломал руками запеченную праздничную птицу и раздавал с пожеланиями гостям за столом.

Чем веселее и интереснее пройдет обряд, тем лучше, щедрее и богаче будет наступающий год. Бэла Баглаенко эзотерик

Отправляясь колядовать, богатые, как правило, переодевались — рядились в карнавальные, необычные костюмы, а бедняки просто выворачивали верхнюю одежду наизнанку и надевали маски животных.

Традиция колядования сохранилась и в наши дни, даже получила новое дыхание. Современная детвора и взрослые в нарядах поют песни, читают стихи, за что потом получают приятный подарок в виде сладостей или денег.

РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости» РИА «Новости»

После бурного и громкого веселья и с началом святочной недели улицы немного затихали. Половина людей продолжала праздновать Рождество, другие (в основном молодые девушки и незамужние женщины) оставались дома и приступали к праздничным гаданиям.

Святки и святочные гадания

Святки продолжаются с 6 по 19 января — от сочельника до Крещения. «Святые вечера» люди проводили в компании семьи и друзей, устраивали застолья и народные гуляния, во время которых веселились, радовались и славили Христа.

Викимедиа

По поверью, в это время с того света приходили души умерших, а нечистая сила устраивала свои шабаши. Раньше в эти дни никто не работал — опасались, что физический труд может навлечь на человека беду. С другой стороны, считалось, что на святки приходится самое лучшее время для гаданий.

«Хотя церковь и не приветствует это занятие, молодые люди часто не могли и до сих пор не могут отказать себе в этом. Ведь именно в эти волшебные дни можно приоткрыть завесу и узнать имя, возраст и социальный статус суженого. А также изменить и заложить программы на будущее», — рассказала эзотерик.

Викимедиа Викимедиа Викимедиа Викимедиа

Незамужние барышни усердствовали в ритуальных предсказаниях судьбы. Они пытались увидеть силуэт или образ своего суженого на расплавленном воске от свечи, чайной или кофейной гуще. В гадании использовали зеркала, воду, а также всегда прислушивались к звукам за окном — вдруг будет какой-то знак.

Что нельзя делать в канун Рождества

Несмотря на народные гуляния, канун Рождества — сочельник — несет в себе немало запретов. Эзотерик и молитвотерапевт Бэла Баглаенко поделилась с «360» некоторыми из них (листайте карусель):

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Рождество — обожаемый праздник для православных христиан, он требует предварительной подготовки. И сегодня многие семьи в России стараются провести его в соответствии с обычаями и традициями своих предков.