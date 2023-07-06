Интересное 06 июля 2023, 15:04 🌼Центр колеса года. Как отмечают день Ивана Купалы? Мифолог Бегтин: день Ивана Купалы на Руси праздновали, несмотря на запреты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Купальский день на Древней Руси был волшебным временем, полным тайны и веселья. Люди собирались, чтобы поклоняться солнцу, воде и природе, отмечая лето и период изобилия. Этот день был наполнен магией, обрядами и традициями, которые сохранились в истории и культуре до сегодняшнего дня. Подробнее о празднике — в материале «360».

Какого числа отмечают день Ивана Купалы в 2023 году

Праздник Ивана Купалы приходится на 7 июля. Однако отмечать его начинают еще накануне — вечером 6 июля, сразу после захода солнца. Дата празднования несколько раз смещалась: с приходом христианства праздник совместили с днем рождения Иоанна Крестителя (24 июня), а после перехода на григорианский календарь с 24 июня перенесли на 7 июля.

Реклама

Этот день — центр колеса года. Если мы условно представим год как круг и поделим его на восемь частей, получатся четыре основные: точки вверху и внизу и две по бокам — весеннее и осеннее равноденствие и зимнее и летнее солнцестояние, объяснила «360» эзотерик Аделина Панина.

Википедия

Купала: суть праздника в языческой традиции

Этот праздник посвящен поклонению природным силам, огню и воде. Он считался одним из самых значимых событий в жизни славян. Население Древней Руси верило в силу природы и ее связь с человеком, поклонялось богам, в которых видело воплощение природных сил.

Иван Купала — символ летнего солнцестояния и силы жизни. Имя Иван происходит от имени святого Иоанна Крестителя, а Купала связано с обрядами купания в этот день. С приходом на Русь христианства языческий праздник связали с Иоанном Крестителем — пророком, предсказавшим пришествие Мессии и крестившего Спасителя в водах реки Иордан.

Хотя заставить людей забыть древние обряды не получилось, название поменяли: в народе языческий и христианский праздники соединились в один — день Ивана Купалы. Есть мнение, что это название связано исключительно с Иоанном Крестителем, ведь на греческом его имя означает «Купатель».

«Явление Христа народу» (картина А. А. Иванова: Иоанн Креститель стоит на берегу Иордана, проповедуя народу о грядущем Мессии, в то время как вдали на пригорке появляется Христос) / Википедия

Согласно славянской мифологии Иван Купала был молодым и сильным богатырем, обладающим магическими способностями. Его описывали как прекрасного молодого мужчину в венке из желтых купальниц. Он олицетворял плодородие и восходящую энергию. Иван Купала — фигура, объединяющая в себе мифологическое и культурное значение.

День Ивана Купалы праздновали, несмотря на запреты, но замаскировали под христианские обычаи. Это день, когда умирает Ярило, переходя в новое состояние. Во время праздника появляются русалки — духи, которые охраняют посевы. Их задача — защитить природу и помочь семенам взойти, рассказал «360» мифолог Константин Бегтин, исполняющий обязанности председателя Совета круга языческой традиции.

Unsplash

Хоровод, костер, бег нагих девушек вокруг ржаного поля: как отмечали Ивана Купалу на Руси

Славяне праздновали, когда солнце достигало своего пика, а ночь становилась самой короткой в году. Собирались на полянах, у водоемов или на берегах рек.

Одним из главных обрядов Ивана Купалы было разжигание огромных костров как символов солнца. Огонь считался особенно священным и могущественным. Люди прыгали через костры, танцевали вокруг и пели, чтобы привлечь силы светила, отпугнуть злых духов и принести удачу в предстоящий год.

Википедия

Важна была и стихия воды. Население Древней Руси, особенно молодежь и влюбленные пары, отправлялось к водоемам, чтобы искупаться и провести ритуалы очищения и возрождения. Считалось, что такое купание приносит здоровье, красоту и любовь.

Одинокие девушки, несчастные в любви, в полночь на Ивана Купалу трижды обегали вокруг ржаного поля. Для лучшего результата обряд проводили без одежды. Женщины верили, что, пока голая красавица бегает кругами, возлюбленный будет видеть ее во сне, а с утра поймет, что она и есть та единственная и неповторимая.

День шел на убыль, поэтому люди верили, что буйствует вся нечисть: русалки, кикиморы, леший, домовые. Всю ночь нужно было обязательно гулять и праздновать, находясь в компании, чтобы злые духи никуда не завели. Ночью никто не купался: ходили по полям и собирали травы. Крестьяне верили, что именно в эту ночь они обладали мистическими свойствами. Аделина Панина эзотерик

Традиции и обряды на Ивана Купалу: гадания на суженого, венки, купания

Славяне верили в силу обрядов, магию и предсказания, которые помогали им в жизни. Сегодня эти традиции продолжают жить в различных формах и отражают важность связи человека с природой, его стремления к счастью и благополучию.

Важная деталь: все обряды были «мелкораздробленными». Каждая деревня отличалась собственными ритуалами. Часто даже в соседних поселениях они не совпадали, отметил Константин Бегтин.

Unsplash

Прыжки через костер

Все собирались вокруг большого костра, который символизировал солнце, и прыгали через него. Этот обряд считался очищающим и приносящим удачу. Говорили, что чем выше человек прыгал, тем больше счастья и успеха ждало его впереди.

Через костер прыгали очень специфическим образом. У восточных славян и частично западных, когда парень с девушкой прыгали через костер (если они по взаимному согласию совершали это действие), то на ночь она становилась его женой. Прыгать можно было всего один раз. У немцев я такого не встречал, хотя у них тоже могло быть такое. Константин Бегтин

Купание в реке

Это было символическим очищением и помогало принять энергию воды. Верили, что вода в Купальский день обладает особенной целительной силой и может приносить здоровье и благополучие.

Википедия

Венки и короны из цветов

В этот праздник девушки и женщины плели венки и короны из свежих цветов и трав. Подобные украшения символизировали красоту, плодородие и привлекали удачу. Венки носили на голове или отправляли по рекам как символ жертвы природе.

Девушки плели венки и отправляли их в дар, чтобы русалка привела суженого. Собирали букеты и травы. Были заговоры: «Уснула девой, проснулась женой». Русалкам даже пекли пироги и выносили их на воду, чтобы умаслить стихию воды, добавила Панина.

гт

Колдовство, гадания и приметы

Гадание на цветках. Девушки собирали различные цветы и рассыпали их по воде. Затем смотрели, какие остаются на поверхности, а какие тонут. Если цветок оставался на воде, это означало благоприятное предзнаменование, если же тонул, это могло указывать на неудачу.

Гадание на венках. В этот день женщины также плели венки из трав и цветов и оставляли их на ночь под открытым небом. На следующее утро проверяли состояние венков. Если они сохраняли свежесть и красоту, это предвещало счастье. Завянувший венок — к проблемам.

Гадание с помощью трав. Травы в ночь Ивана Купалы прятали под подушку перед сном. Славяне верили, что им приснятся святые или духи, которые ответят на беспокоящие вопросы.

Гадание на огне. Когда костер горел ярко, люди пускали по ветру различные предметы: полынь, листья или бумажки. Они наблюдали, в каком направлении предметы улетают, и толковали это как предсказание будущего. Пророчества искали и в форме, и цвете пламени, а также в высоте и движении костра.

Википедия

Танцы, песни и праздничные гуляния

Купальский день был временем радости и веселья. Люди танцевали вокруг костра, пели песни и проводили праздничные гуляния, чтобы насладиться летними дарами природы, поделиться хорошим настроением друг с другом.

Freepik

Мероприятия в честь дня Ивана Купалы в Подмосковье в 2023 году

Музыкальный фестиваль Ивана Купала. Культурный фонд «Вереск» не первый год организовывает масштабные празднества в Московской области. Программа фестиваля представлена выступлениями фольклорных групп: «Ой не», «Туда-сюда», «Якруна», «Варево», «Калинов мост». Также посетителей ждут всевозможные конкурсы — как для взрослых, так и для детей.

Адрес: Парк живой истории «Городецкое Гульбище», 40 километров от Москвы.

Даты проведения: с 7 по 9 июля 2023 года.