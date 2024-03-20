Интересное 20 марта 2024, 22:22 Навруз–2024. Как мусульмане отмечают главный праздник весны Исламовед Ахунов: для мусульман нет ограничений в праздновании Навруза Иранские женщины, одетые в национальные костюмы, празднуют приближающийся Навруз, или иранский Новый год. Фото: Ahmad Halabisaz / XinHua / Global Look Press

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Персидские и тюркские народы традиционно отмечают собственный день весеннего равноденствия — древнейший праздник Навруз. Он знаменует начало сельскохозяйственного года, поэтому его еще называют «персидским Новым годом». В 2024 году Навруз отмечают 21 марта. О традициях, истории и обычаях народного праздника — в материале «360».

1 Где зародился праздник Навруз: что это за праздник и где его отмечают Весенний праздник равноденствия Навруз зародился в Хорасане — исторической области на северо-востоке Ирана — более трех тысяч лет назад. Считается, что иранские и тюркские народы начали отмечать его одновременно с возникновением земледелия и земледельческого календаря, а сам праздник и его главные традиции быстро распространились по всем сопредельным странам. Навруз празднуют в день весеннего равноденствия, поэтому ежегодно праздник выпадает на 20–21 марта — это связано с возникновением у народов Средней Азии и Ирана календаря солнечного летоисчисления семь тысячелетий назад, задолго до возникновения ислама. В этом году День весеннего равноденствия отмечали 20 марта, а Навруз выпал на следующий день — 21 марта. Празднование Навруза в Иране. Фото: Ahmad Halabisaz / XinHua / Global Look Press Национальный праздник Навруз в Узбекистане, 1990 год. Фото: Aleksandr Schemlyaev / Global Look Press Традиционные соревнования во время празднования Навруза в Афганистане, 2021 год. Фото: Azimi / XinHua / Global Look Press Мужчины танцуют национальный танец во время празднования Навруза в Ираке. Фото: Ismael Adnan / dpa / Global Look Press Празднование Навруза в Иране. Фото: Ahmad Halabisaz / XinHua / Global Look Press Национальный праздник Навруз в Узбекистане, 1990 год. Фото: Aleksandr Schemlyaev / Global Look Press Слово Навруз (также Новруз, Нооруз, Невруз, Наурыз) означает «новый день», а его написание и произношение может варьироваться в зависимости от страны. В 2009 году Навруз включили в Репрезентативный список нематериального наследия человечества как культурную традицию, а с 2010 года ежегодно 21 марта отмечают Международный день Навруз, установленный резолюцией ООН. История и суть Навруза Официальный статус национального праздника Навруз приобрел в персидской империи Ахеменидов еще в VI–IV веках до нашей эры, согласно информации из электронной иранской энциклопедии. Возникновение праздника у тюркских народов, как и у славян, связано с культом Солнца, возрождением всего живого, приходом астрономической весны и наступлением нового года. Старейший источник, где упомянули празднование Навруза, который помимо солнечного культа связали с именем древнеперсидского пророка Заратуштры, — священная книга зороастрийцев «Авеста». Согласно учению, люди каждую весну должны отмечать появление жизни на земле, которая зарождалась «в шести видах» — земле, растениях, воде, небе, животных и человеке. Однако Навруз отмечают не во всех мусульманских странах — например, на Ближнем Востоке его празднуют только те народы, которые жили там еще до прихода арабов и распространения ислама. Более того, в Сирии Навруз официально запретили, а в Турции сняли запрет на его празднование лишь в 1991 году. Навруз как официальное начало нового года по солнечному календарю отмечают в Иране, Афганистане, Македонии, Иракском Курдистане, Индии, Азербайджане, Турции и других государствах. В России и странах СНГ праздник отмечают татары, киргизы, башкиры, узбеки, казахи и таджики. Телеканал «360» Исламовед и доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Азат Ахунов подтвердил «360», что праздник Навруз никак не относится к религии, поскольку «не имеет никакого отношения к исламу». «С древности народы праздновали начало нового года. Сначала этот языческий праздник был в ираноязычных странах, а потом распространился на тюркоязычные народы, на кого сильно повлияла иранская культура», — уточнил он. Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Мужчина с детьми во время курдского праздника Навруз в Турции. Фото: Emrah Oprukcu / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Фото: Diego Cupolo / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Мужчина с детьми во время курдского праздника Навруз в Турции. Фото: Emrah Oprukcu / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

2 Традиции Что принято делать в Навруз Байрам Значимость праздника породила множество обычаев, традиций и обрядов. Как правило, они связаны с магией, а также культом природы и плодородия. Воссоединение с природой В древние времена Навруз праздновали 13 дней. Затем люди выходили в поля и встречали Новый год, чтобы привлечь семейное счастье и благополучие в свой дом. Было принято наблюдать за изменениями в природе и выражать ей благодарность за это. В некоторых странах и по сей день следуют этой древней традиции, и 13-й день весны проводят вместе с родными и близкими на природе. Так, например, делают курдский и иранские народы. «Всегда были традиции в эти дни радоваться, танцевать, проводить и участвовать в народных соревнованиях — в общем максимально весело проводить этот праздник», — подчеркнул исламовед Азат Ахунов. Курдский народ празднует Навруз. Фото: Li Ming / Xinhua / Global Look Press Курдский народ празднует Навруз. Фото: Li Ming / Xinhua / Global Look Press Курдский народ празднует Навруз. Фото: Li Ming / Xinhua / Global Look Press Курдский народ празднует Навруз. Фото: Li Ming / Xinhua / Global Look Press Тщательная уборка и подготовка к празднику Готовиться к Наврузу мусульмане начинают за месяц до праздника — особенное внимание уделают вторникам. Каждый из них имеет свое название в соответствии со стихией природы — воды, огня, земли и воздуха, «пробуждению» которой он и посвящается. До наступления Навруза люди должны навести порядок не только в доме, но и на участке, если они живут в частном секторе. Считается, что в эти же сроки нужно отдать все долги. В ночь на 21 марта, по традиции, люди окуривают дома дымящимися веточками арчи, чтобы изгнать злых духов. Freepik Также людям советуют примириться с недругами, простить долги и покаяться в грехах. В дни Навруза, согласно поверьям, добрые ангелы (по-персидски фаришта) приносят благоденствие и изобилие тем, у кого чисты помыслы, светлая душа и убранный, аккуратный дом. Люди считали, что вода в этот период смывает весь негатив, поэтому обязательно перед праздником стирали одежду, особенно детскую. Неделю перед Наврузом еще до появления ислама посвящали памяти предков. Поэтому древние народы поминали своих праотцов — делали им подношения, просили помощи в будущем году, а также защиты их от всех бед и невзгод. Иранская девочка во время празднования Навруза. Фото: Salar Arkan / Викимедиа Физическое очищение с помощью пиявок Традицию очищать свой организм, а также душу от негатива и отрицательной энергии соблюдает только народ в Кашмире — спорной области между Пакистаном и Индией. Как напомнила газета Freepress Kashmir, для местных жителей Навруз — это праздник не только возрождения всего живого и начала Нового года, но и повод для «омоложения своего тела и обновления жизни». Люди навещают родственников и друзей, надевают национальную одежду и устраивают торжественные застолья. Неотъемлемой частью празднования стали пиявки. Местные жители давно признали маленьких кровососущих существ настоящими целителями особенно в Навруз, поскольку, по поверьям, 20 или 21 марта целебный эффект от процедуры увеличивается в несколько раз. Поэтому ежегодно взрослые, подростки и даже маленькие дети соблюдают древний обычай подобной лечебной физической и духовной терапии. Фото: Muneeb Ul Islam / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Фото: Masrat Zahra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Фото: Saqib Majeed / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото: India: Leech Therapy In Kashmir / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Фото: Muneeb Ul Islam / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Фото: Masrat Zahra / ZUMAPRESS.com / Global Look Press Праздничный стол на Навруз К празднованию Навруза начинают готовиться за несколько недель. Хозяйки накрывают богатые столы. На них всегда подают круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Навруз готовят кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов. Наиболее известное праздничное угощение во время Навруза — сумаляк — блюдо из пророщенных ростков пшеницы, напоминающий по консистенции пудинг. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press Во время празднования на столе обязательно ставят блюдце с крашеными яйцами, зеркало и горящие свечи. Считается, что огонь защищает от злых духов, а зеркало символически завершает «старое» и начинает «новое». Сумаляк обычно ставят в самом центре праздничного стола среди других блюд. К слову, это ритуальное яство готовят долго, поэтому хозяйки начинают им заниматься еще накануне торжества. Блюдом обязательно угощают всех гостей. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

3 Что можно и что нельзя Что запрещено мусульманам в Навруз Собеседник «360» отметил, что в Навруз в целом нет каких-то специфических запретов, поскольку это народный, а не религиозный праздник. Ограничений в этот праздник нет. Наоборот, по традициям, люди все вместе праздновали Навруз, вкусно ели и весело проводили время с семьей и близкими. Азат Ахунов исламовед По данным Духовного управления мусульман Москвы, упоминания о празднике нет ни в Коране, ни в Сунне пророка Мухаммада — это больше национальный праздник народов Средней Азии. Тем не менее там напомнили, что мусульманам к таким датам стоит относиться спокойно и взвешенно. У некоторых народов есть определенные традиции, но это не значит, что они нарушают нормы религии или выходят за рамки дозволенного. «Особенно нужно сторониться обвинений в адрес друг друга. Некоторые склонны обвинять тех, кто отмечает подобные праздники, в неверии. Мусульманам совершенно не подобает такое поведение, ибо только Всевышнему известно об истинных намерениях людей», — обратили внимание авторы публикации. Курдские сирийцы празднуют персидский Новый год, известный как Навруз. Фото: Samir Abed / Keystone Press Agency / Global Look Press

4 Крашеные яйца на праздничном столе Почему в Навруз красят яйца и связано ли это с Пасхой? Крашеные яйца в первую очередь связывают с православной Пасхой, однако народы Средней Азии и Ближнего Востока тоже красят яйца в честь праздника Нового года и наступления весны. Это блюдо давно стало неотъемлемым угощением на праздничном столе по случая Навруза. Еще во времена язычников яйца рассматривали как символ рождения всего живого. По мнению исламоведа, невозможно точно сказать, какой народ стал первым подавать крашеные яйца на праздничном столе. Фото: White House / via Globallookpress.com / Global Look Press «Трудно сказать, откуда пошла традиция красить яйца в различные праздники. Может быть и такое, что христиане со временем, скорее всего, переняли этот праздничный обычай. В целом это очень древняя традиция Ближнего Востока, поэтому говорить, что это исконно пошло от христианства, конечно, не стоит», — заметил Ахунов. Исламовед предположил, что главную роль в распространении традиции красить яйца сыграла иранская культура, оказавшая сильное влияние на другие народы.