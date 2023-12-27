Интересное 27 декабря 2023, 19:40 Отмена или смерть. Как корейский шоу-бизнес убивает своих идолов Востоковед Котков: суициды корейских знаменитостей вызваны бешеной конкуренцией IMAGO / Norbert Scanella / Global Look Press

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Южнокорейского актера Ли Сон-гюна, получившего мировую известность благодаря оскароносной драме «Паразиты», нашли мертвым в его машине. СМИ мгновенно связали это с тянущимся с октября делом о наркотиках: в их употреблении 48-летнего Ли Сон-гюна обвинила менеджер бара, артист же в ответ обвинил ее в шантаже, прошел 19-часовой допрос в полиции, успешно сдал несколько подробных тестов на наркотики, но все равно выбыл из всех проектов. Кто и что доводит южнокорейских звезд до принятия самых страшных решений? «360» разбирался в особенностях шоу-бизнеса по-азиатски.

Не сотвори себе айдола

Ли Сон-гюн, оставивший перед исчезновением предсмертную записку, стал, увы, одной из многих жертв культуры отмены. Не стоит обманываться: институт отмены западного образца, а тем более российского — со слезными извинениями и просьбами дать второй шанс после разгульной вечеринки — не имеет ничего общего с тем, как это делают в Азии.

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В итоге между скандалом и смертью некоторые звезды, чаще всего в Южной Корее, выбирают второе.

Корейский шоу-бизнес строится на понятии айдолов (буквально идолов), чья задача, если вкратце, — быть идеальными. Во всем. От музыки или кино до репутации.

Молодые, красивые, всегда свободные, беззаботные и при этом невинные — из звезд кино и поп-сцены продюсерские компании ради рекламы стараются создать еще и образец для подражания. Претензии к публичным личностям часто предъявляют самые странные. А иногда и жуткие.

Ли Сон-гюн — в центре / Robert Gladden / Keystone Press Agency / Global Look Press

Чего стоит история 28-летней певицы Гу Хара, которая в 2019 году совершила самоубийство из-за интернет-травли. Экс-бойфренд напал на девушку (впоследствии врачи зафиксировали у Гу Хары травмы, характерные для сексуального насилия), а затем пригрозил слить в Сеть их интимное видео.

Когда Гу Хара подала на бывшего в суд и вся история стала достоянием общественности, главной мишенью для ненависти оказалась сама пострадавшая, а не признанный виновным молодой человек.

Перед этим свела счеты с жизнью 25-летняя певица Солли, бывшая участница группы F (x). Ее долгое время травили в соцсетях за отказ от ношения под одеждой бюстгальтера и обвиняли в распущенности. Продюсерская компания не реагировала на жалобы Солли.

В 2017 году с собой покончил главный вокалист группы SHINee Ким Джонхен. Музыканту было 27 лет, он страдал от затяжной депрессии.

«Если вы спросите, почему я умер, то скажу, потому что я устал. Я страдал и продолжал все обдумывать. Никогда не знал, как превратить эту изматывающую боль в радость. Боль была и остается болью», — поделился он в своем последнем письме.

Их нравы

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков рассказал «360», что в общественном сознании Южной Кореи, несмотря на сильную вестернизацию и технологическое развитие, сохраняются традиционные для региона черты, например коллективизм.

«Еще совсем недавно, в 60-е годы, большая часть населения Кореи проживала в деревне. На сегодня Южная Корея стала одной из самых урбанизированных стран в мире, в сельской местности там живет примерно 8% населения, остальные — в городах или агломерациях, а 52% — в Сеуле и его окрестностях. Но коллективистские начала никуда не делись. Высокая скученность населения подразумевает, что жизнь людей на виду», — пояснил он.

Lee Jae-Won/AFLO / Global Look Press

Жизнь знаменитостей тоже превратилась в дело общественное, а не личное. В качестве примера Котков привел историю своей знакомой, сделавшей в Южной Корее карьеру телеведущей.

«По мере того как ее популярность росла, вдруг выяснилось, что многое стало нельзя: нельзя куда-то пойти, замуж нельзя, потому что жизнь на виду. Масса ограничений существует для публичных людей — в Китае, Японии, Корее. Но в Корее почему-то в наибольшей степени. Там знаменитости очень сложно жить», — добавил востоковед.

Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

Высокий интерес к селебрити в Корее подтвердила эксперт по азиатской культуре и шоу-бизнесу Анастасия Козловская. По ее словам, у южнокорейской аудитории необычайно долгая память.

«Корейские пользователи Сети будут обсуждать скандалы спустя долгое время и спрашивать, почему этот человек не ушел с телевидения, со сцены. Они запоминают много скандалов, часто осуждают знаменитостей. Если они видят, например, что человек вечером отдыхает в клубе, не все воспримут это как право на личную жизнь», — рассказала она.

Lee Jae-Won / AFLO / Global Look Press

Прав на личную жизнь известные корейцы часто лишаются в юном возрасте — будущих звезд сцены буквально выращивают с детства. В 2010-х в публичное пространство все чаще стали попадать подробности такого обучения: физические наказания, домогательства, ограничения в еде вплоть до голодовок ради быстрого сброса «лишнего» веса, ограничения в общении с родными, в том числе по телефону, затем — кабальные контракты с компаниями на 10-15 лет.

Помимо этого, айдолы и актеры должны сохранять «невинность». Отсюда — дикий интерес к скандалам.

По мнению Козловской, особенность и в том, что большие деньги на скандалах со звездами в Корее делают не сами знаменитости, как на Западе или в России, а именно СМИ.

Такие истории монетизируются. Например, изданиями, которые много пишут о скандалах звезд, не разобравшись, не дожидаясь выяснения обстоятельств или решения суда. Анастасия Козловская

Кирилл Котков добавил, что всеобщую заинтересованность чужими провалами в Корее можно объяснить высочайшим уровнем конкуренции.

«Чуть ли не с детского сада люди растут с пониманием, что им необходимо прорываться. Не сдашь экзамен — ты пропал. Поэтому в Корее и Японии (в Китае чуть меньше) растет процент людей с депрессивными расстройствами. В ситуации, когда у человека все было безупречно, но он оказался вдруг небезупречен, главное — что незаменимых не бывает», — заключил он.