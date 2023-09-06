Интересное 06 сентября 2023, 19:32 Уйти без скандала. Как грамотно уволиться с нелюбимой работы HR-эксперт Мурадян: быстро найти работу поможет кадровый консультант Freepik

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Петербургские педагоги не стали терпеть недостойное, по их мнению, поведение руководства и массово уволились. Судя по всему, они поступили правильно, ведь если работа превращается в каторгу, нужно искать новую. Однако главное — делать это до увольнения, чтобы потом не пришлось жалеть.

Массовое увольнение учителей в Петербурге

Перед началом учебного года сразу 17 из 69 педагогов одной из городских школ в Санкт-Петербурге уволились. Некоторые связали это с новым директором: молодая руководительница слишком резко вела себя с сотрудниками, урезала стимулирующие выплаты, зато нагружала работой даже в каникулы, писала «Фонтанка».

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Учителям-мужчинам директор прямо угрожала отправкой на СВО — дескать, на них есть повестки, нужно только подписать. За год многие педагоги поняли, что не готовы терпеть такое отношение. Зато сайты с вакансиями пополнились объявлениями о месте учителя, завуча, методиста даже без опыта.

Официально единовременное увольнение четверти учителей — не более чем совпадение. Видимо, случайностью стал и тот факт, что с приходом нового руководителя учебное заведение с треском вылетело из рейтинга лучших школ в районе.

Искать новую работу нужно с умом

HR-эксперт, руководитель Школы развития карьеры Гарри Мурадян в разговоре с «360» напомнил, что крепостное право в России отменили в 1861 году. Поэтому заявление по собственному желанию человек может написать в любой момент.

Если мы хотим уволиться, то не может быть причин, почему нас могут не отпустить. Пишем заявление по собственному желанию, 14 дней отрабатываем и уходим. А если указать в заявлении, что хотим уволиться в связи со сменой места жительства, то и отрабатывать две недели не нужно — должны уволить день в день. Гарри Мурадян

Но далеко не все могут оставить опостылевшую должность: у людей могут быть ипотека, кредиты, рассрочки и прочие формы долговых обязательств, которые висят камнем и не дают уйти «в никуда». Поэтому нужно заранее подыскать новое место.

«Если давно назрело желание уйти от руководителя, который тебя не устраивает, то лучше, конечно, перед этим поднакопить денег на месяц-два жизни без работы и обратиться к хорошему, толковому карьерному консультанту, чтобы тот помог найти новое место», — сказал Мурадян.

Он уточнил, что самостоятельный поиск работы зачастую требует немало времени и ресурсов, поэтому проще делегировать эту проблему экспертам. Они смогут не только быстро, но и качественно решить вопрос. Главное — не бросать прежнее место, пока не нашлась подходящая вакансия и не состоялось собеседование.

По мнению Мурадяна, уходить со скандалом тоже не стоит: мир тесен и со старого рабочего места могут дать не слишком лестные рекомендации.

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Важно запастись позитивом

Психологи тоже советуют начинать посещать собеседования до увольнения. Так сохранятся уверенность в завтрашнем дне и гарантированный кусок хлеба, пусть и заработанный ненавистным трудом. Но эту пилюлю можно и подсластить.

Чтобы избежать срыва, важно не забывать о себе. Свободное время стоит посвящать хобби, прогулкам, встречам с друзьями, словом — проводить его с удовольствием. Нужно постараться полноценно отдыхать и непременно высыпаться.

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Можно рискнуть заняться чем-то новым: пойти на курсы испанского, кройки и шитья, лепки, столярного дела или программирования. С одной стороны, это даст возможность открыть новые горизонты, с другой — подарит те самые позитивные эмоции, которых не хватает на постоянной работе.

Конечно, есть вариант попытаться изменить свое отношение к опостылевшему труду и найти среди рабочих задач те, что приносят хоть немного радости. Но главное при этом не сдаваться и продолжать поиски нового места.