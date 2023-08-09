Интересное 09 августа 2023, 19:47 Жизнь с чистого листа в 60 лет. Как экс-глава МИД Австрии переехала в деревню под Рязанью Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала о переезде в Рязанскую область Карин Кнайсль, министр иностранных дел Австрийской Республики в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», апрель 2023 года / РИА «Новости»

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Бывшая глава Министерства иностранных дел Австрии вынужденно покинула родину и оказалась в Рязанской области. По словам дипломата, именно в российской деревне она может чувствовать себя в безопасности и спокойно жить. Почему Карин Кнайсль не принимали нигде в Европе и собирается ли она туда возвращаться?

Деревенская жизнь для дипломатов

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, решив обрести спокойствие, переехала в деревню Петрушово Касимовского района Рязанской области. Дипломат арендовала там дом и уже несколько недель наслаждается размеренной жизнью.

Сама Кнайсль рассказала, что в Петрушове ей «очень нравится», поскольку там «атмосферно». Снять жилье ей помогли знакомые.

Карин Кнайсль в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум», июль 2023 года / РИА «Новости»

«Я заплатила еще за месяц, а дальше посмотрим. Я не знаю ничего о моем будущем, ничего», — поделилась экс-министр.

На выходных она появилась на петрушовском празднике «Макушка лета», сообщило издание Vidsboku. На мероприятии собираются местные жители и дачники, приезжают люди из соседних деревень и сел.

В деревне Кнайсль продолжает писать книги, заниматься преподаванием. Также ее пригласили работать в центр G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России) при СПбГУ.

Бывшая экс-глава австрийского ведомства преподает там юриспруденцию, рассказывает о работе рынков нефти и газа. Этими темами она занимается на протяжении 20-30 лет.

Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. <…> Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто. Карин Кнайсль

Почему Кнайсль выбрала Россию?

Карин Кнайсль занимала должность австрийского министра иностранных дел с 2017 по 2019 год. В интервью Vidsboku уроженка Вены рассказала, что три года назад ее заставили покинуть родину, не разрешали работать во Франции и даже отказали в открытии банковского счета. Не в состоянии найти укрытие и спокойствие в Европе, Кнайсль отправилась на Ближний Восток.

«Я вынуждена была бежать из Европы, меня нигде не принимали. И я уехала в Ливан, так как знала арабский», — объяснила она.

Помимо арабского, бывшая руководительница МИД знает еще несколько языков. На русском пока что разговаривает плохо, но занимается с репетитором.

РИА «Новости»

Год назад, в 2022-м, Кнайсль уехала из Австрии ради собственной безопасности, потому что ей угрожали жестокой расправой. Причина нападок на экс-министра — «дружба» с Россией и работа в Роснефти (в 2020-2021 годах Кнайсль входила в совет директоров). Из-за пропаганды многие на родине считают ее российским олигархом или даже богатым шпионом, хотя это не так, подчеркнула политик. Угрозы также поступали из Германии.

«Есть много людей, которые заинтересованы в том, чтобы я, ну, скажем так, исчезла», — заявляла она телеканалу Russia Today.

Кнайсль напомнила, что в Австрии газеты пестрели заголовками: «Ура, активы Карин Кнайсль конфискуют». Но ей было непонятно, о каких богатствах идет речь. На дом стоимостью 120 тысяч евро она зарабатывала сама 12 лет.

У меня нет возможности защитить свою честь в суде. И ни у кого в Австрии не хватит духу публично за меня вступиться и сказать: «Довольно». Карин Кнайсль

Танец с Путиным

Журналисты Vidsboku не смогли обойти стороной важное мероприятие в жизни бывшей главы МИД — ее свадьбу в 2018 году. Среди приглашенных был Владимир Путин.

Новость об этом разлетелась по СМИ. Все обсуждали тост Путина молодоженам на немецком языке и танец с невестой. По словам Кнайсль, последний раз она видела российского лидера в 2019 году.

«Сколько всего было в моей жизни, а спрашивают все время об этом. Да, он был на моей свадьбе», — коротко ответила дипломат.

Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. На втором плане слева: генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. / РИА «Новости» Владимир Путин после танца с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. / РИА «Новости» Владимир Путин танцует с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. На втором плане слева: генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. / РИА «Новости» Владимир Путин после танца с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. / РИА «Новости»

Вернется ли Кнайсль в Австрию?

На полях Петербургского международного экономического форума — 2023 экс-глава МИД поделилась с журналистами, что на родину возвращаться не собирается. Хотя она скучает по Европе, Австрия перестала быть «крепостью» и лучше находиться вне этих стен.

«Я скучаю по Европе, но могу найти ее в Санкт-Петербурге. <…> По Австрии я не скучаю. Когда мне удается почитать что-то в интернете, я сижу и думаю: „Хорошо, что я не там, несмотря на все проблемы“», — подчеркнула Кнайсль.