Интересное 14 сентября 2023, 17:05 ЮНЕСКО vs российский туризм. Кто победит в схватке за «Вулканы Камчатки» Эколог Рыбальченко: Россия может развивать туризм на природных объектах ЮНЕСКО Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке / РИА «Новости»

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Центр всемирного наследия ЮНЕСКО продолжает жонглировать важными решениями по сохранению и охране природных объектов. Сначала организация всеми силами пыталась защитить сеть природных парков «Вулканы Камчатки» от «агрессивного» туризма, а затем внезапно от этого отказалась. Хотя российские власти и не предпринимали ни единой попытки испортить природное достояние Камчатского края.

Биполярные решения ЮНЕСКО

Специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО — не стало включать «Вулканы Камчатки» в список всемирного природного наследия под угрозой.

Недавно в Саудовской Аравии проходила 45-я сессия комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Его решение, по мнению вице-премьера России Виктории Абрамченко, — «взвешенный и неполитизированный подход».

«Россия продемонстрировала мировому сообществу приоритетность природоохранных мероприятий и экологической политики, направленной на сохранение уникальных природных комплексов», — сказала она.

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко / РИА «Новости»

Вице-премьер напомнила, что Минприроды давно ведет работу по созданию национального парка «Вулканы Камчатки». До 1 ноября ведомство внесет нормативный правовой акт об этом в правительство.

На территории установят охранную зону с особым режимом использования земельных и водных объектов. Это позволит «обеспечить целостность» объекта, а также «контроль над растущим туристическим потоком и надлежащий уровень безопасности», уточнила зампред.

Туристы изучают схему Ключевской группы вулканов и схему региональной зоны шлаковых конусов Толбачинского вулкана / РИА «Новости»

«Вулканы Камчатки» включили в список объектов всемирного природного наследия ЮНЕСКО в 1996 году. А вопрос об их внесении в перечень мест, находящихся под угрозой, поднимали в 2021-м.

Опасения комитета вызвали планы построить в регионе туристический кластер «Три вулкана» — курорт с гостиницами и горнолыжными трассами, эколагерями и геопарками. Однако негатива со стороны организации при ООН удалось избежать, так как власти Камчатского края изменили границы природного парка «Южно-Камчатский».

Недавно, в середине августа, ЮНЕСКО вновь рекомендовала причислить «Вулканы Камчатки» к «наследию под угрозой». Организацию беспокоили изменения границ природного парка «на национальном уровне».

Но, как показало время, комитет быстро «переобулся» и решил отказаться от собственной инициативы. Вместе с этим регион переживает ряд проблем, таких как недавние лесные пожары и извержение вулканов. По данным на август, площадь горения массивов в Камчатском крае достигла нескольких миллионов гектаров.

Безусловно, все естественные катаклизмы представляют угрозу национальным паркам и в целом природе Дальневосточного округа.

Строить можно, но без фанатизма

Несмотря на то, что «Вулканы Камчатки» усиленно пытаются сделать объектом особо охраняемой природной территории (ООПТ), это не значит, что любые виды строительства там запрещены, объяснил «360» эксперт ОНФ, член совета МГО Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

Он уточнил, что на таких территориях вполне можно возводить гостиницы и отели. В пример Рыбальченко привел «самый крупный национальный парк в мире» Кисловодский, который считается главным российским объектом рекреации.

«Там стоят и строят новые санатории на целебной минеральной воде. Если речь идет о государственной собственности на землю, то наличие санаториев и отелей на этой территории может быть обусловлено тем, что они расположены на ООПТ, которые имеют федеральную категорию охраны I–II уровней», — рассказал эколог.

Отдыхающие в Долине Роз в национальном парке Кисловодск / РИА «Новости»

Собеседник «360» пояснил, что размещение санаториев и отелей на такой территории могут допустить только после эколого-экспертизы и получения необходимых разрешений от органов государственной власти.

Собственно, над чем сейчас и работает Минприроды, пытаясь заполучить разрешение на строительство в районе «Вулканов Камчатки».

Ярлык «Под охраной ЮНЕСКО» и внутренний туризм

Процедура получения разрешения может немного затянуться. Рыбальченко напомнил, что объекты, включенные в список всемирного наследия, охраняются международным договором.

Внесение объекта в этот перечень обеспечивает правовую защиту от уничтожения, изменения либо эксплуатации в целях, не связанных с сохранением, подчеркнул эколог.

Поэтому включение [«Вулканов Камчатки»] в список важно и с политической, и с исторической, и с экологической точки зрения. Илья Рыбальченко эксперт ОНФ, член совета МГО Российского экологического движения

Он добавил, что Россия таким образом демонстрирует свою приверженность защите природного и культурного наследия. Однако и при таком раскладе возникают некоторые сложности.

«Тут важно сохранять баланс и не допустить ситуации, при которой принятое решение потенциально может удержать развитие туризма от посягательства на этот объект», — сказал Рыбальченко.

Турист у дома на территории базы природного парка «Ключевской» в районе Большого трещинного Толбачинского извержения (БТТИ) в Камчатском крае. На втором плане — вулкан Острый Толбачик / РИА «Новости»

Между тем развитие внутреннего туризма сегодня критически важно, добавил он. В особенности это касается восточной части страны, ведь ее жителям трудно часто ездить в Кисловодск, Крым и Краснодарский край.

Легкий выход — исключить объект из списка?

Вывести природные объекты из списка мирового наследия по своей инициативе можно, но процедура не из легких. Потребуется одобрение Комитета всемирного наследия, уточнил эколог.

«Комитет рассмотрит запрос на основе критериев включения и потенциального воздействия на сохранность объекта. Однако важно отметить, что исключение из перечня может иметь существенные последствия для защиты и сохранности объекта», — объяснил Рыбальченко.

Вид на озеро Байкал — одно из чистейших озер нашей планеты. Оно включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО / РИА «Новости»

В свою очередь, ЮНЕСКО вправе вычеркнуть тот или иной объект из списка, если посчитает, что он больше не соответствуют критериям для включения.

«Но это требует широкого международного консенсуса и может быть сложной задачей, учитывая политические и экономические факторы», — заключил эксперт.