Интересное 18 июля 2023, 18:26 Белокурая красотка в розовом мире. История куклы Barbie Психолог Сультеев: образ Barbie внушал девушкам, что только красивые могут быть успешными Pxhere

Читать 360tv в

В один день вместе с «Оппенгеймером» Кристофера Нолана, 21 июля, состоится релиз романтической комедии «Барби» от Греты Гервиг. По сюжету Барби выгоняют из ее идеального Барбиленда, так как она не соответствует стандартам красоты, и ей приходится жить в реальном мире. О феномене культовой куклы и ее влиянии на психику — в материале «360».

История куклы Barbie

Предшественница Барби появилась в Германии в 1955 году — Лилли (Bild Lilli). Она была персонажем комикса, который придумал редактор немецкой газеты Bild Zeitung, чтобы заполнить пустующую часть печатной полосы.

Реклама

В 1955 году Лилли обрела реальное воплощение благодаря кукольнику Ральфу Хойзеру. Однако она была исключительно забавным подарком для взрослых. Ее образ — дерзкая, красивая и страстная девушка, которая никак не соответствовала примеру хранительницы домашнего очага.

Билд Лилли — героиня мини-комиксов, миниатюрная кукла / Википедия

Через четыре года американская компания Mattel выкупила права на образ Лили у газеты Bild Zeitung и создала свою первую куклу по имени Барби. Полное имя — Барбара Миллисент Робертс. Ее назвали в честь дочери создателей куклы Рут и Эллиота Хэндлер.

Критика Barbie

Долгое время кукла была в центре медийных скандалов. Реальный мир восстал против игрушечного, обличая пороки и недостатки вымышленного персонажа.

Тело

Туловище Barbie непропорционально с точки зрения физиологии: талия слишком узкая, бюст — слишком большой. При таких параметрах и росте настоящая девушка, вероятнее всего, страдала бы от анорексии.

Pxhere

Лицо

Макияж первых кукол был чересчур ярким. Черты лица у Барби не соответствуют реальной человеческой внешности.

Психолог Марсель Сультеев рассказал «360», почему подобная внешность куклы может вызвать у девочки фрустрацию и тревогу из-за собственной внешности.

У девочек складывалось мнение, чт если не будешь красивой, то не получишь благ. Была установка, что только красивые и стройные могут иметь все: дом, машину. Чем больше девушка недовольна собой, тем меньше шансов стать богатой и успешной. Марсель Сультеев

Художник Эдди Агирре 10 лет назад убрал макияж с лица Барби и продемонстрировал ее «истинное лицо». Оказалось, под слоем косметики скрывалась светлокожая девушка с брекетами, мешками под глазами, носогубными складками и блестящей кожей.

Образ жизни

Почти все время Барби преподносили как гламурную девушку с потребительским стилем жизни: шопинг, прогулки с подружками, богатые интерьеры. Она стала противоречивым символом гедонизма. Рекламные кампании и атрибутика, которую выпускали для куклы, подкрепляли легкомысленный образ.

Freepik

В 2013 году феминистки устроили акцию протеста из-за открытия дома куклы Barbie в натуральную величину в Берлине. Они высказались о ней как о плохом примере ролевой модели, ведь всю свою жизнь персонаж только и делает, что «прихорашивается и поет».

Как кукла Barbie влияет на психику ребенка?

Бренд Barbie и группа нейробиологов из Кардиффского университета провели исследование, применив методы нейробиологии, для изучения влияния игры в куклы на развитие детей. В результате они узнали, что такое времяпреповождение развивает навыки эмпатии и обработки социальной информации, даже если дети играют самостоятельно.

Хотя положительный эффект от игры в Barbie доказан исследованием, есть и обратная сторона. Американские ученые выяснили, что кукла может создать иллюзию, как должна выглядеть красивая женская фигура. Ее образ также может исказить оценку своих возможностей: в исследовании девочки, игравшие с Барби, сообщили, что они вряд ли добьются когда-нибудь успехов в карьере.

Однако детский психолог Дарья Дугенцова объяснила в беседе с «360», что, несмотря на исследования, все не так трагично и фатально. По ее словам, дети ищут в себе изъяны, не только глядя на идеальную куклу, но и на проходящую мимо симпатичную девушку.

«Если бы ко мне подошла мама и спросила, покупать ли для дочери эту куклу, я бы задала вопрос: „Девочка хочет Barbie? Если хочет, то почему нет?“. Ничего плохого в этом нет», — заверила эксперт.

Freepik

Сексолог и психотерапевт Александра Миллер, в свою очередь, подтвердил, что Barbie идеализировали: у нее длинные ноги, красивая и стандартная внешность, нет прыщей. Все это может вызывать тревожность и заставит прибегнуть к пластической хирургии, чтобы стать в каноном «настоящей» красоты.

Я за индивидуальность. Конечно, Барби красивая, но пусть и эти куклы будут разные. Так ребенок будет понимать, что люди разные и все мы — нормальные. Когда перед глазами только один пример — ему хочется соответствовать. Александра Миллер

Как менялась Barbie

В 2016 году бренд Barbie представил линейку Fashionistas, которая включала кукол совершенно разного телосложения и оттенков кожи

О социальных проблемах в Mattel тоже не забыли: в линейке моделей появилась Бекки на инвалидной коляске в знак поддержки детей с ограниченными возможностями, а затем Элла, потерявшая волосы в борьбе с онкологией.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Barbie в фильме

В фильме о культовой кукле персонажа покажут с новой стороны. В Барбиленде много разных героев, которые не вписываются в привычный «розовый рай», а главной героине предстоит встретиться с трудностями реального мира.

Выход ленты может побудить пересмотреть укоренившиеся стереотипы о женской красоте.