Интересное 02 августа 2023, 17:19 Статус сверхдолгожителя. Истории людей, над которыми не властно время Геронтолог Конев: история 127-летнего бразильца-долгожителя — недостоверная притча Freepik

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Прожить долгую жизнь, оставаясь при этом в здравом уме, кажется, хотят все. Существует множество историй о легендарных старцах, некоторые из которых перешагнули порог в 150 лет. Но есть загвоздка — отсутствие подтверждающих документов. Несмотря на это, в мире все же были и есть «задокументированные» случаи сверхдолгожительства. В чем секрет таких людей?

Мировые сверхдолгожители

Супердолгожителями считают людей, чей возраст официально достигает 110 лет. Таких совсем немного, а уж тех, кому больше 115, в принципе единицы. Подавляющее большинство из них — женщины.

Бойкий Гомес из Бразилии

В Бразилии 28 июля умер 127-летний Хосе Паулину Гомес, которого многие называли старейшим жителем планеты. Об этом со ссылкой на бразильские СМИ сообщил Daily Mail. Причина — полиорганная недостаточность.

Хосе скончался всего за несколько дней до своего 128-летия. Предположительно, он родился 4 августа 1895 года — это следует из его свидетельства о браке в 1917 году.

Мужчина всю жизнь разводил животных и работал на ферме в своей родной деревне. Гомес перестал ездить верхом лишь четыре года назад. У него осталась большая семья: семь детей, 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков.

Внучка самого старого человека на планете рассказала местным СМИ, что Хосе может быть моложе, чем считается. По ее словам, в сельской местности Бразилии людей обычно регистрируют не сразу при рождении.

Фото: кадр из видео официального аккаунта бразильского телеканала Record News на YouTube / YouTube Фото: кадр из видео официального аккаунта бразильского телеканала Record News на YouTube / YouTube Фото: кадр из видео официального аккаунта бразильского телеканала Record News на YouTube / YouTube Фото: кадр из видео официального аккаунта бразильского телеканала Record News на YouTube / YouTube

В разговоре с «360» доктор медицинских наук и профессор кафедры геронтологии и гериатрии Московского государственного медико-стоматологического университета Юрий Конев согласился, что точно подтвердить возраст того или иного долгожителя невозможно. По данным журналистов, Гомес родился в позапрошлом веке, а перепись населения в Бразилии берет свое начало лишь в XX веке.

«Возраст долгожителя находится на уровне слухов. Самая большая и зафиксированная продолжительность жизни — 122 года и 164 дня», — подчеркнул специалист.

Милая старушка из Франции

Француженка Жанна Кальман родилась в феврале 1875 года в Арле, а умерла в августе 1997-го там же, недалеко от побережья Средиземного моря. Прекрасное место, чтобы провести 122 года, никуда по большому счету не выезжая и не путешествуя. Поддержание здорового образа жизни в планы Кальман не входило: женщина часто пила вино, а перестала курить лишь в возрасте 119 лет.

«Кальман всю жизнь провела во Франции в одном доме. Однако и ее данные ученые иногда оспаривают», — заметил Конев.

Кальман регулярно фигурировала в переписях населения города с 1875 по 1975 год. Исследователи ее жизни собрали множество сертификатов и документов о рождении, крещении, женитьбе и смерти как близких женщины, так и ее самой. Образ жизни, генетические и прочие медицинские характеристики Кальман стали предметом для множества научных работ.

Коллаж: телеканал «360» / Википедия

Однако были предположения и споры, что самая пожилая женщина на планете — «спектакль» ее единственной дочери. В свое время появлялись сообщения, что Жанна Кальман умерла еще в 1934 году, дочь присвоила ее личность и продолжила жить под именем матери. По мнению некоторых исследователей, женщина сделала это с целью избежать внушительного налога на наследство.

По другим данным, в 1934 году умерла все-таки дочь Кальман, страдавшая от легочной болезни. Сама долгожительница достаточно точно описывала события, свидетельницей которых ей приходилось быть, и упоминала имена людей, которых она встречала на жизненном пути. Поэтому все догадки и гипотезы ученых часто заходили в тупик.

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Есть много предположений о существовании людей, проживших больше Кальман, в том числе якобы достигших 150 лет и более. Среди них можно выделить полулегендарные истории, не подтвержденные документами: например, китайского травника Ли Цинъюня, будто бы прожившего до 256 лет, и азербайджанского пастуха Ширали Муслимов — до 168 лет.

«Но в мире есть конкретные зарегистрированные случаи долгожителей, которые достигли возраста 118 лет», — подчеркнул профессор геронтологии.

Утомленная долгой жизнью монахиня

В начале 2023 года в доме престарелых в Тулоне во сне умерла 118-летняя монахиня Люсиль Рандон. Женщина не дожила до своего дня рождения всего 25 дней.

Рандон родилась 11 февраля 1904 года в семье протестантов. Она вспоминала, что перенесла много горя во время Первой мировой войны, и назвала самой большой радостью в жизни возвращение с фронта двоих из своих трех братьев.

В 26 лет она перешла в католичество. Работала гувернанткой в состоятельных семьях в Париже, затем, в возрасте 41 года, стала монахиней — сестрой Андре. Представитель дома престарелых Давид Тавелла отметил, что женщина давно мечтала воссоединиться с любимым братом, и смерть стала для нее освобождением.

Новости о сверхдолгожителях в свое время были не только за рубежом, подчеркнул Конев. Так, в Советском Союзе был легендарный мужчина, который, согласно некоторым источникам, прожил более 150 лет.

Азербайджанский старейший работник колхоза

Махмуд Багир оглы Эйвазов из высокогорного села Пирасора якобы родился в 1808 году и умер в 1960-м. Этот рекорд — 152 года — официально признали в СССР.

Эйвазов стал международной знаменитостью, героем статей в прессе и телевизионных передач. Но однозначных документальных свидетельств его возраста тоже не нашлось.

«В честь Махмуда Эйвазова даже выпустили почтовые марки — старейший работник колхоза», — отметил Конев.

В чем секрет сверхдолгожителей?

По мнению доктора медицинских наук, основные факторы, влияющие на продолжительность жизни, — наследственность, окружающая среда и «тот самый пресловутый здоровый образ жизни». От него зависит примерно 60% вероятности дожить до 100 лет.

Также в этот список собеседник «360» включил климатические условия. Он отметил, что территориальное расположение России не способствует слишком долгой жизни из-за постоянного перепада температур.

«Жить нужно в умеренном среднегорье. В таких местах тренируется работа костного мозга и исключаются риски приобретения гипоксии. Также на подобных территориях не обитают кровососущие насекомые — переносчики трансмиссивных болезней», — объяснил Конев.

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Геронтолог подчеркнул, что никакого секрета у сверхдолгожителей нет. Продолжительность жизни зависит не от каких-то удивительных способностей по сохранению здравого рассудка и тела, а от других факторов.

Здоровый образ жизни — 60%, генетические особенности — 15-20%, климат и внешняя среда — 20%, а остальное — вклад здравоохранения, подытожил профессор.