Интересное 10 февраля 2024, 13:52 «У меня не было слов». Испанка провела 500 дней в пещере и вышла счастливой Испанка Фламини по своей воле провела полтора года в пещере Эль-Регерильо Unsplash

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Испанка Беатрис Фламини по собственной воле провела полтора года в пещере Эль-Регерильо. Она решила побить рекорд сербского спелеолога Милютина Вельковича, который в конце 1960-х находился в пещере 464 дня. Историю отважной женщины опубликовал The New Yorker.

Выйдя из пещеры, женщина выглядела счастливой и заявила журналистам, что отлично провела время. Правда, через месяц она отметила, что никому не посоветует повторять этот опыт, и почему-то запретила ученым использовать свои данные в исследованиях.

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Беатрис Фламини росла в Мадриде и с детства любила одиночество, проводила много времени в своей спальне, где читала куклам книги и «учила» их истории и математике.

Взять рюкзак и пойти в горы

С пещерами она впервые познакомилась вместе с подругой, обучаясь на спортивного инструктора. Она признавалась, что влюбилась в Эль-Регерильо — пещеру с гравюрами эпохи палеолита.

«Мы пробыли там до воскресенья и вышли только потому что у нас были занятия и работа. <…> У меня не было слов, чтобы выразить то, что я чувствовала», — рассказывала испанка.

В 40 лет женщина, будучи весьма успешной по общепринятым меркам, испытала экзистенциальный кризис. У нее были свой дом, любимый мужчина, востребованная профессия, но Беатрис стала задаваться вопросом, что хотела бы сделать со своей жизнью до того, как она закончится. Ответ был небанальным: «Взять рюкзак и пойти жить в горы».

Фламини переехала в Сьерра-де-Гредос в центральной Испании и стала работать смотрителем в горном приюте, освоила навыки извлечения людей из глубоких расщелин, оказания первой помощи. В какой-то момент женщина перестала возвращаться домой и начала жить в автофургоне, зимой отогревалась небольшой печкой и, когда не работала, куталась в одеяла, читала и спала.

Некоторое время она думала о том, чтобы отправиться в пустыню Гоби в Монголии, но в итоге изменила планы.

Шестнадцать месяцев одиночества

В 2020 году Фламини поселилась в заброшенном ските в горах Каталонии. А 20 ноября 2021 года попрощалась со всеми до апреля-мая 2023-го и спустилась в пещеру на юге страны, оказавшись на 70 метров под землей, в рамках проекта Timecave. Ученые хотели выяснить, как длительное погружение под землю повлияет на биологические часы человека. Женщине поставляли еду и воду, при этом не взаимодействуя с ней.

Через 300 дней Беатрис пришлось ненадолго выйти по техническим причинам из-за поломки роутера, через который она связывалась с исследователями, но даже в те несколько дней она была в палатке и ни с кем не общалась. Фламини уверяет, что в пещере ей никогда не было плохо. И без полноценного общения с людьми она обошлась в общей сложности 16 месяцев. О результатах исследования ученых информации пока нет.