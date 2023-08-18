Интересное 18 августа 2023, 23:57 Готовим ребенка к школе. Правила успешной адаптации Детский психолог Лосева: ребенка нужно готовить к школе психологически заранее

Читать 360tv в

В преддверии 1 сентября родителей заботит одно — как подготовить ребенка к школе. Особенно волнуются те, чьи дети сядут за парты впервые. Начало школьной жизни — один из важнейших этапов для всей семьи. Чтобы этот период прошел как можно более гладко и спокойно, подходить к его организации нужно заранее.

Позитивные ассоциации и режим

Переход от домашней обстановки к новому окружению, новым людям и обязанностям может вызвать стресс и тревожность у маленького человека. Детский и подростковый психолог Елена Лосева объяснила «360», как подготовить дошкольника к новому укладу.

Реклама

Родителям стоит говорить о школе как о месте, где ребенок познакомится с новыми друзьями, интересными предметами и увлекательными занятиями. По словам психолога, это поможет привыкнуть к идее школы в целом и почувствовать себя в безопасности.

Очень важен позитивный настрой. Говорите ребенку, что в школе будет весело и интересно. Если ребенок замкнутый, то его может поддержать учитель. Он может обратить внимание и помочь влиться в коллектив. Елена Лосева психолог

На пользу пойдут и положительные истории о собственном опыте школьной жизни. А если посетить территорию школы заранее, ребенок заранее познакомится с будущим окружением.

Freepik

Психолог посоветовала постепенно переводить ребенка на режим, который будет соответствовать школьному графику — так, чтобы он привык к раннему подъему, завтраку и сну. Регулярность может дошкольнику легче адаптироваться.

«Традиционно дети летом ложатся спать позже, особенно те, кто в садик не ходит. График сбивается. Нужно постепенно сдвигать время отхода ко сну и пробуждения пораньше», — сказала Лосева.

Польза социальных навыков

Способность общаться с другими детьми и взрослыми тоже важна для успешной адаптации в школе.

Лосева предложила организовывать игры и встречи с друзьями, поощрять ребенка проявлять инициативу в общении. Ролевые игры могут помочь развить навыки самовыражения и эмоционального взаимодействия.

«Можно устанавливать взаимосвязи с родителями и общаться с теми же детьми, но вне школы. Нужно дать время на установку неформальных отношений», — сказала психолог.

Freepik

Разговоры о школе

Разговоров о начале школьных занятий избегать не стоит. Специалист обратила внимание на необходимость слушать вопросы ребенка, понимать причины беспокойства и давать исчерпывающие ответы — оказывать поддержку. Важно, чтобы он знал, что может обсудить с семьей любые трудности и радости, связанные с учебой.

Лосева напомнила, что важно оставаться в контакте с ребенком. Если он не хочет ходить в школу, то стоит спросить его о переживаниях.

Помочь сможет и учитель — даст обратную связь взрослому уже после начала учебного года.

«На протяжении года школьные психологи проводят социометрическое исследование. Оно определяет установившиеся компании, а также и дает рекомендации для учителя. Родитель — заинтересованное лицо, поэтому может настойчиво и твердо спросить [о ребенке]», — подчеркнула специалист.

Freepik

Эмоциональная поддержка и игры

Ребенка необходимо учить распознавать и выражать свои чувства, поддерживать положительное отношение к ошибкам и неудачам, помогая понимать, что они являются частью учебного процесса.

Для подготовки к школе Лосева посоветовала использовать игры: например, создать игровую атмосферу учебы, где ребенок сможет познакомиться с цифрами, буквами, развивать мелкую моторику и воображение. Это поможет сделать обучение более интересным и занимательным.

Переставать в начальной школе играть с ребенком, ссылаясь на его «взрослость», не стоит. Можно использовать игровых персонажей или игрушки при выполнении домашнего задания, чтобы компенсировать недостаток привычного развлекательного процесса.

Freepik

В здоровом теле здоровый аппетит

Подготовка ребенка психологически к школе требует внимания, терпения и поддержки со стороны родителей и близких. Получив позитивное отношение к учебе, ребенок будет готов к началу школьной жизни. Однако стоит уделить внимание и физической составляющей, а именно — питанию, пояснила врач-диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

Часто родители дают что-то сладкое на завтрак: быстрорастворимые каши, сладкий чай и варенье. Однако после первого урока ребенок почувствует усталость: из-за всплеска глюкозы в крови начнется «откат», школьнику будет тяжело сосредоточиться. Поэтому завтрак должен быть полноценным.

Детям нужно получать клетчатку — в зависимости от возраста 300-400 граммов. На утро это цельнозерновая каша, которую нужно варить, а не просто заваривать. Очень хорошо [есть] яйца: например, омлет с зеленью. Яйца содержат холин — ребенок будет лучше соображать. Елена Соломатина врач-диетолог

После вредной пищи — чипсов, конфет, газировки — чувствуется усталость. Дети становятся нервозными и не могут сосредоточиться на уроке. На замену можно использовать желе, зефир, пастилу.

Freepik

Здоровые перекусы

Между завтраком и обедом достаточно большой промежуток, именно поэтому важно подготовить ланч-боксы для ребенка с учетом его вкусовых предпочтений. Так он сможет перекусить во время перемены.

Перекус должен состоять из сложный углеводов. Это, как правило, может быть цельнозерновой хлеб или булочка, но не из рафинированных углеводов, а с содержанием клетчатки. Углеводы нужны, чтобы мозг хорошо соображал. Елена Соломатина

Нельзя забывать и про белок — курицу, яйца, кролика, сыр, рыбу. Последнюю можно заменить льняным, оливковым или горчичным маслом. Обязательно должны быть в рационе и овощи — они же витамины и антиоксиданты.

По словам врача-диетолога, удобны и полезны для употребления кисломолочные продукты, но лучше выбирать несладкие. Можно делать домашние сырники или запеканки.

Freepik

Вода — это энергия

Потреблять воду ребенок должен регулярно. Сколько он пьет в школе, родителям контролировать сложно, но школьника нужно обеспечить необходимым количеством питьевой воды.

Нередко дети забывают попить, а вода — это энергия. Часто спад энергии происходит именно из-за обезвоживания. Елена Соломатина

Соблюдать пищевой распорядок, подчеркнула Соломатина, важно. В жизни ребенка должны быть обязательно завтрак, обед и ужин.

Она посоветовала выстроить регулярный график приемов пищи. Такое питание помогает поддерживать энергетический баланс и обеспечивает нормальное функционирование организма.