Интересное 19 февраля 2023, 22:45 Готовим блины на Масленицу. Как не навредить здоровью и поесть с пользой Нутрициолог Русакова рассказала об оптимальной порции блинов на Масленицу Pxhere

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Масленичную неделю начнут праздновать в России в 2023 году 20 февраля. В эти дни организуют народные гулянья, ярмарки и яркие представления, гостей кормят блинами. Дома их тоже пекут и с удовольствием едят с самыми разными начинками. Блюдо очень вкусное, но довольно калорийное. Чтобы не заработать проблемы с желудком и плохое настроение, стоит попробовать разные рецепты и, конечно, не увлекаться за столом.

Когда речь идет о классических блинах, можно ограничиться двумя-тремя, это не повредит здоровью, рассказала «360» кандидат медицинских наук, член экспертного совета Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова.

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«В настоящее время много различных вариантов с использованием не только пшеничной, но и гречневой муки, овсяной, есть диетические варианты блинов», — отметила специалист.

По мнению Русаковой, дрожжевые блины, например, будут менее полезны. Играет значение и то, с чем человек ест блины, какие использует начинки. Сладкие создают дополнительную углеводную нагрузку, а жирные нагружают желудочно-кишечный тракт. К тому же это лишние калории.

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«Важно и то, какие еще блюда присутствуют в рационе человека, что он принял в другие приемы пищи. Но в целом, так как блины — это традиционно русская кухня, мы считаем, что наш организм к ним адаптирован и должен хорошо переваривать. Можно съесть два-три блинчика, мужчинам — до пяти», — уточнила специалист.

Противопоказаний к блюду как таковому нет. Нужно учитывать индивидуальную непереносимость тех или иных продуктов — например, глютена. Людям, у которых она есть, блины из пшеничной муки будут вредны. Это же относится к различным начинкам.

«Но здоровому человеку можно все», — подчеркнула собеседница «360».

Русакова посоветовала не добавлять в блины сахар. Эксперт напомнила, что традиционная рецептура в принципе не предполагает добавление сахарного песка. Чтобы снизить калорийность блинов и сделать их более полезными, можно использовать обезжиренное молоко и жарить на топленом или кокосовом масле.

Индекс блинов подрос на 7%

Традиционное масленичное блюдо в этом году обойдется в среднем в 93 рубля. По данным аналитиков сервиса «Чек Индекс», средний чек на продукты для блинов в феврале увеличился на 7%, сообщило РИА «Новости».

В Москве блинный набор будет стоить чуть дороже — 99 рублей, в Санкт-Петербурге — 96 рублей, в Казани — 90 рублей. Выше показатели в Новосибирске — 103 рубля и в Екатеринбурге — 102 рубля.

Расчет произвели на основании традиционного рецепта блинов. Для него потребуется:

500 миллилитров молока;

два яйца;

200 граммов муки;

три столовые ложки подсолнечного масла;

столовая ложка сахара;

половина чайной ложки соли.

Цена на блины в общепите в среднем составляет 142 рубля, на оладьи — 133 рубля. Стоимость к уровню прошлого года подросла на 18 и 10% соответственно.

Выросли и цены на варенья. Расходы на одну банку в феврале в среднем составили 148 рублей, а это на 2% больше прошлогоднего показателя. За сгущенку в среднем придется заплатить 107 рублей. Ее цена тоже поднялась на 2% к минувшему году.

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Главные правила для выпекания блинов

Самая большая проблема приготовления — прилипающие к сковороде блины. Расстраиваться не стоит. Первый блин всегда комом. Чтобы готовка шла как по маслу, лучше всего выбирать сковороду с низкими бортиками и толстым дном.

Идеальным вариантом будет чугунная сковорода. Прежде всего ее нужно как следует разогреть, а процессе — отрегулировать температуру до средней, чтобы блины не пригорели.

Тесто стоит приготовить не слишком густым — такое больше подойдет для оладьев, а из жидкого получатся очень тонкие блины. Печь можно на воде, молоке разной жирности, можно взять растительное молоко, кефир, простоквашу, ряженку. Вариантов очень много, есть даже рецепты с использованием рассола.

Способов подачи блинов тоже великое множество. Можно соорудить из них блинный торт, используя сметану или сгущенку. Тут уже дело вкуса.