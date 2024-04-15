Эксклюзив 15 апреля 2024, 18:49 Гороскоп цветов. Какой букет дарить по знаку зодиака и дате рождения Астролог Талиашвили рассказала, какие цветы любят люди разных знаков зодиака Freepik

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Некоторые флористы при составлении букетных композиций учитывают значение цветов и их цвет. Однако собрать красивый букет можно и с учетом знаний астрологии. Какой цветок подойдет человеку в зависимости от даты его рождения и знака зодиака, а также насколько важно дарить именно эти цветы — в материале «360».

Цветочный гороскоп по дате рождения

Кельты и корейцы верят, что цветок может принести удачу и стать талисманом.

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Весенние цветы

Мак — 1-10 марта. Этот цветок подходит для противоречивых и загадочных личностей, которые не знают, чего хотят. Однако обаянию таких людей очень сложно противостоять.

Лилия — 11-20 марта. Белый бутон подходит загадочным натурам, которые способны околдовать одной-двумя фразами. И оппонент будет додумывать и мучиться, что же обладатель лилии имел в виду. Последнего это будет только забавлять.

Наперстянка — 21-31 марта. Это фиолетово-розовые цветы конусообразной формы. Люди, которые рождены под этим цветком, всегда очень решительны, красивы и бескомпромиссны. Они могли бы быть прекрасными лидерами, если бы не брали излишнюю ответственность за других. Без нее они идут по жизни легко и радостно.

Магнолия / Unsplash

Магнолия — 1-10 апреля. Рожденным в этот период персонам необходимо внимание общества. Со стороны кажется, что такие люди легкомысленны, склонны к быстрым романам и любят различные тусовки. На самом же деле «магнолии» незаметно навязывают свою волю окружающим.

Гортензия — 11-20 апреля. Это глубокие личности, которые кажутся очень общительными, однако подпускают к себе далеко не всех. Внутри они одиноки, но не страдают от этого.

Георгин — 21-30 апреля. В этот отрезок времени рождаются очень честные натуры, при этом они часто бывают скромными. Окружающим они могут показаться лицемерами, однако это связано лишь с их противоречивостью.

Георгин / Unsplash

Ландыш — 1-10 мая. В начале мая рождаются легкие мечтатели — прямо как белые ландыши. Они наблюдают за жизнью со стороны и предпочитают в ней не участвовать. Однако окружение из-за неординарности и открытости «ландышей» все же приходит к ним.

Портулак — 11-20 мая. Эти цветы очень легкие и яркие, часто их используют для украшения клумб. Людям, которым подходит это растение, совсем не такие. Они взрывные пессимисты, предпочитают бить на поражение. Для любой ситуации у них есть план «б», а также «в» и «г».

Ромашка — 21-31 мая. Рожденные в это время люди кажутся такими же, как и ромашки, легкими, милыми, обаятельными и простодушными. Но это только иллюзия. Про таких часто говорят — в тихом омуте черти водятся.

Ромашки / Unsplash

Летние цветы

Колокольчик — 1-10 июня. Это настоящие консерваторы. Они выбирают дело жизни, спутника и дом один раз и навсегда. Ненавидят перемены. Однако если уж они что-то затеяли, то доведут это до идеала.

Маргаритка — 11-21 июня. Персоны-«маргаритки» обычно очень милые, дружелюбные. Про таких говорят — мухи не обидит. А еще они ужасные скромники.

Тюльпан — 22 июня — 1 июля. Как это ни странно, но тюльпаны совсем не мартовские цветы. И подходят они фантастическим везунчикам. Удары судьбы обходят их стороной, может быть поэтому они никогда не унывают и постоянно пробуют новое, в том числе все самое экстремальное.

Тюльпаны / Unsplash

Кувшинка 2-12 июля. Это оптимисты. Они верят во все хорошее, не унывают в случае неудач. И такие натуры очень любят людей. К ним часто приходят поплакать в жилетку.

Фиалка — 13-23 июля. Обладатель талисмана в виде фиалки — мастер компромиссов. Он тверд в убеждениях, но не навязывает их другим, дружелюбен, но не доверчив, талантлив, при этом ему не чужды творческие кризисы. Также личности честные и требовательные, однако не кричат об этом на каждом углу.

Шиповник —24 июля — 2 августа. Его хозяин, как и цветок, внешне очень красив, но имеет колючие шипы. Если таких людей не обижать, то они будут нежными и заботливыми.

Подсолнух / Unsplash

Подсолнух — 3-12 августа. Рожденные в этот период, как и их цветочные символы, всегда стремятся к солнцу и смогут пробиться там, где это просто невозможно, словно подсолнух пробивается сквозь асфальт и бетонные плиты.

Роза — 13-26 августа. Розу считают королевой цветов. И люди, рожденные в конце августа, считают, что окружающие должны их ценить и относиться с почтением. Такие персоны могли бы быть невыносимыми, если бы не умели искренне благодарить — да так, что все стремятся им помочь.

Дельфиниум — 24 августа — 2 сентября. Ярко-синие высокие цветы символизируют людей, рожденных на стыке лета и осени. Они страдают, глядя на несовершенство мира. Очень требовательны к окружающим, но не к себе. А у них есть один очень серьезный недостаток — лень. Но он прекрасно нейтрализуется, ведь они очень талантливы и умны.

Дельфиниум / Unsplash

Цветы осени

Гвоздика — 3-11 сентября. Это правдорубы и борцы за справедливость. Такие люди оценивают всех одинаково, не учитывая различия, из-за чего часто кажутся резкими. При этом эти натуры всегда очень умны.

Астра — 12-22 сентября. Это жизнерадостные персоны, которые не жалеют дарить часть своих сил окружению. Позитив позволяет им легко отпускать людей и все ненужное.

Вереск — 23 сентября — 3 октября. Это скорее трава, но все же имеет свое место в гороскопе цветов. Рожденные на стыке сентября и октября персоны очень умны, эрудированны, много размышляют. Имеют склонность к повышенному контролю, но, как правило, направляют его в нужное русло, например в работу.

Камелия / Unsplash

Камелия — 4-13 октября. Такие личности имеют жажду к приключениям, красоте, склонность к артистизму. Они добиваются всего сами, хотя со стороны кажется, будто блага падают к ним в руки с неба.

Сирень — 14-23 октября. Цветки кустарника считаются символом влюбчивых и ветреных натур. Однако это только так кажется. Просто часто эти люди не придают значения жизненным проблемам и неудачам — они оптимистически смотрят на мир.

Фрезия — 24 октября — 2 ноября. Это очень сложные натуры, которым лучше не переходить дорогу. С ними сложно дружить, их непросто любить. Однако если «фрезия» сама полюбит, тогда избранник окажется самым счастливым человеком на планете.

Орхидея / Unsplash

Орхидея — 3-12 ноября. Такие персоны верят во все мистическое и имеют хорошую интуицию. Они не имеют кумиров и не признают авторитетов, а делают все так, как считают нужным. В своих решениях опираются на логику и здравый смысл, однако приправляют их мистической перчинкой.

Пион — 13-22 ноября. Эти люди умеют дружить по-настоящему, из-за чего их всегда окружает армия приятелей. А когда случается неприятность, они бегут к «пионам» на помощь.

Гладиолус — 23 ноября — 2 декабря. Такие персоны трудолюбивы, упорны и усидчивы. Однако они часто ищут наставника. Без него «гладиолусы» совершают одни и те же ошибки.

Пионы / Unsplash

Зимние цветы

Одуванчик — 3-12 декабря. По гороскопу кельтов летний цветок оказался зимним. Его обладатель любит шутить и украшать серые будни неординарными, нелепыми и непредсказуемыми поступками. А с последствиями своих действий такие натуры справляются легко и весело.

Лотос —13-22 декабря. Рожденные в это время личности не терпят подлости. Они требовательны к себе и другим. Попасть в их окружение — та еще задача, так как они выбирают лучших из лучших.

Эдельвейс — 23-31 декабря. Такие персоны не терпят жизненную рутину. Они умны, рациональны, любят все планировать.

Лотос / Unsplash

Горечавка — 1-10 января. Рожденные в начале января личности любят людей, но на расстоянии. Благодарности предпочитают получать по почте или лайками. В ином случае могут смутиться.

Чертополох — 11-20 января. Это взрывные, но быстро отходчивые натуры. Они отлично разбираются в людях, стараются уравновесить зло добром.

Чертополох / Alexandru Boicu / Unsplash

Бессмертник — 21-31 января. Такие персоны обожают помогать другим и ничего не просят взамен. Их легко узнать в толпе — они всегда одеты по моде. Завистников игнорируют.

Омела — 1-10 февраля. Это скорее дерево, чем цветок, однако все же считается частью гороскопа. Представителям, рожденным в начале февраля, нужно внимание окружения, особенно противоположного пола. И часто они очень привлекательны.

Красавка — 11-20 февраля. Под красивыми цветами скрывается ядовитое растение — белладонна, что говорит само за себя. Такие люди очень красивые, однако попасть в их окружение очень сложно. И переходить таким людям дорогу также не рекомендуется.

Мимоза — 21-28 февраля. Это очень ранимые натуры, которые в сложных ситуациях умеют собраться и принять молниеносное решение.

Unsplash

Какой цветок подарить по знаку зодиака

Помимо даты рождения, многое о человеке может сказать его принадлежность к тому или иному знаку зодиака. И подбор цветов по такому принципу также будет хорошей идеей. С этим вопросом «360» помогла разобраться бакалавр астрологии и преподаватель курса по западной астрологии «Астрология с 0» Марина Талиашвили.

Овен

Это яркие и экспрессивные люди, которые не сдерживают эмоции. И цветы должны быть такими же, считает астролог. Простой розой здесь все же не обойтись. Таким людям нужно что-то необычное, эпатажное, нестандартное. Например, подойдут стрелиции и нутан. Букет должен быть обязательно дерзким и привлекающим внимание.

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Телец

Такие люди, как правило, любят классику, утонченность, изысканность, цветы, которые говорят о нежных чувствах. Цвет таких букетов должен быть нежным. Им, скорее всего, понравятся воздушные моно-букеты, лилии, кувшинки, белые розы, представители неброских теплых оттенков.

Близнецы

Это самый легкий и контактный знак, заявила эксперт. По части выбора цветов он неприхотлив. Поэтому ромашки, маргаритки или пионы их обрадуют. Это могут быть полевые цветы, букет с эустомой. Собеседница «360» заверила, что представитель этого знака будет рад любой композиции.

Рак

Ракам подойдут хризантемы, эустомы и лилии. Также им понравятся цветы молочного оттенка, легкие, объемные и пушистые.

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Лев

Горделивый Лев оценит яркие цветы с характером, обязательно дорогие. Поэтому им понравятся классические розы, тем более, если это будет большой букет, орхидеи. Также представителям знака подойдут все желтые цветы, например ромашки, но в составе дорогой цветочной композиции. В букет можно добавить красные оттенки.

Девы

Это должны быть невычурные и неяркие цветы. Подойдут кремовые розы, астры, лилии — это цветок Дев. Они оценят не пышность и богатство букета, а его практичность. Если цветы будут вкусно пахнуть, то Девам это точно понравится. Ничего яркого и из ряда вон выходящего дарить точно не стоит. Это должны быть нейтральные земные цвета.

Chandana Sharma / Unsplash

Весы

Им подходят такие цветы, как фрезии, маттиола и ирисы. Это очень утонченный и деликатный знак. С одном стороны, цветы должны быть приправлены творчеством, с другой — все должно быть ненавязчиво и аккуратно. Цветы нежные, скорее моно-букеты. Лучше выбирать пастельные оттенки, например бежевые, голубые или сиреневые.

Весы не любят цветы «вырви глаз», навязчивость, что-то колючее и неопрятное. Это должен быть максимально эстетичный букет.

Скорпион

Очень яркий и дерзкий знак, поэтому простыми розочками и тюльпанчиками здесь не обойтись.

Они любят классику, например пурпурные розы, желательно с шипами, или красные пионы. Букет должен бросаться в глаза. Он может быть не особенно дорогим, но отражать непростой и сильный характер Скорпиона. И цветы должны создавать ощущение, что этот букет не для всех.

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Стрелец

Людям этого знака подходят гладиолусы, астрамерии, хризантемы. Им нравятся объемные и пышные цветы. Оттенки должны быть яркими, сочными, например лиловые, фиолетовые, цвет лаванды. Букет необязательно должен выглядеть дорогим, но выделяться обязан.

Можно поэкспериментировать: найти цветы, которые не растут в том месте, где живет Стрелец. Что-то необычное, привезенное издалека, может быть из-за рубежа.

Козерог

Они ценят практичность и не любят вычурность, яркость и чрезмерную эпатажность. Поэтому таким людям смело можно дарить классические букеты. Им подходят гвоздики, особенно пастельных оттенков, земных: зеленые, коричневые, бежевые. Можно подарить даже цветок в горшке.

Annie Spratt / Unsplash

Водолей

В этом случае лучшим выбором станут каллы и дельфиниумы. Это воздушный знак, самый легкий и экстравагантный. Эти креативные люди не любят скуку, классику и размеренность. Поэтому тут можно импровизировать, подойдет абсолютно все, главное, чтобы это было максимально необычно.

Если букет будет выглядеть так, как будто он из потусторонней вселенной или космический, то это будет лучшим выбором. Водолей обязательно оценит креатив и нестандартный подход.

Рыбы

Этому знаку подойдут гортензии, ранункулюсы и французские розы. Представители этого знака очень чувственные, нежные и романтичные люди.

Им можно подарить все что угодно: начиная одной розочкой заканчивая невероятно пышным букетом. Они оценят все. Но важно, чтобы букет отразил чувственную натуру Рыб. Поэтому подойдут нежные оттенки натуральных цветов. Чем более воздушнее и легче букет, тем лучше.

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Почему важно дарить цветы с учетом знака зодиака и даты?

Каждый знак зодиака несет в себе определенную характеристику человека, его внутренние психологические черты, то, что его привлекает и что ему не нравится, что он либо не воспримет как подарок, либо сочтет за оскорбление, напомнила астролог.

Лучше всего знать полную дату, время и место рождения и уже после их анализа сделать подарок. Но даже если известен только знак зодиака, это уже немало. Такую информацию важно понимать и учитывать, подытожила Талиашвили.