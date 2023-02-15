Интересное 15 февраля 2023, 19:46 🤦 Главный по пакетам. Wildberries оказался в центре очередного скандала Юрист по трудовым спорам Южалин о «пакетном споре» в Wildberries: надо искать компромисс РИА «Новости»

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Один из ведущих российских маркетплейсов Wildberries с 13 февраля перестал бесплатно предоставлять клиентам пакеты — теперь за них нужно заплатить от шести до 15 рублей. В социальных сетях это вызвало бурю негодования. Но не успели отписаться все недовольные пользователи, как из-за все тех же пакетов начали возмущаться сами сотрудники компании.

Мотивационные расходы

По информации Telegram-канала Shot, некоторые работники Wildberries жалуются на то, что руководство заставляет их закупать пакеты в пункты выдачи товаров за свой счет, а затем с перепродажи забирает 50%.

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Сотрудники утверждают, что компенсации исчисляются смехотворными суммами — от 30 до 130 рублей, тогда как они ежедневно тратят на пакеты около 600 рублей. Получается, теряют свои кровные и остаются в накладе.

В пресс-службе Wildberries в комментарии для Life заявили, что все совсем не так. Компенсация за пакеты, которую они выплачивают работникам, выше закупочной цены, заверили представители компании.

«Для сотрудников это не только не убыточно, но и, наоборот, является еще одним источником денежной мотивации, мы делимся большей частью выручки от пакетов с нашими сотрудниками», — сообщили в Wildberries.

РИА «Новости»

Ситуация с пакетами действительно спорная: по скудной информации в Сети не очень понятно, кто прав, а кто — виноват. Запрос телеканала «360» с просьбой прокомментировать сообщения СМИ в Wildberries проигнорировали.

Найти компромисс

Если предположить, что версия работников близка к истине, то в таком случае действия маркетплейса не назовешь законными. Трудовой кодекс однозначно обязывает работодателя создавать работнику необходимые условия для выполнения его обязанностей, напомнил в разговоре с «360» директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин.

«В ситуации, когда работник должен что-то закупать за свои деньги — а теоретически такое возможно, — все это обязательно должно быть легализовано в организации. И если работник понес убытки в связи с выполнением служебных обязанностей, такие расходы должны возместить», — подчеркнул он.

Если сотрудники пожалуются в трудовую инспекцию и сообщения о нарушениях подтвердятся, работодателя ждет штраф. Его нельзя назвать большим: 30 тысяч рублей для гигантской компании — не деньги. Однако, добавил Южалин, если ситуация повторится, санкции могут быть серьезнее.

«Вплоть до дисквалификации руководителя организации. Хотя на практике такое встречается редко, чаще применяются штрафные санкции», — отметил юрист.

Независимый эксперт рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов призвал трезво смотреть на вещи. Во-первых, в России практически нет института профсоюзов, поэтому надеяться на действенную защиту работнику не приходится, заявил он.

«Во-вторых, дама, которая владеет Wildberries, очень продуманная. У нее все регламентировано — и по пакетикам, и по перекурам, и по ведению документации. По-другому такую махину вообще содержать нереально», — добавил собеседник «360».

Генеральный директор компании Wildberries Татьяна Бакальчук / РИА «Новости»

К тому же многие работодатели, по словам Южалина, всегда стараются не доводить дело до трудовых споров и суда. Особенно когда сотрудники действительно недовольны и их интересы поддерживает профсоюзная организация.

«Большинство руководителей понимают: высока вероятность того, что суд встанет на сторону подчиненного, так как он у нас считается менее защищенной стороной. Поэтому компании обычно заинтересованы решить все мирным путем, найти компромисс», — подытожил Южалин.