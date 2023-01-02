Интересное 02 января 2023, 10:00 🎬 Главные премьеры старого и нового года. Что смотреть на зимних каникулах — 2023 РИА «Новости»

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Новогодние праздники — самое время для того, чтобы нагнать все пропущенные киноновинки и оценить недавно вышедшие фильмы. «360» собрал главные премьеры конца 2022 — начала 2023 года, на которые стоит обратить внимание.

«Гром. Трудное детство»

В первый день нового года в российских кинотеатрах состоялась премьера фильма Олега Трофима о детстве отечественного супергероя, майора полиции Игоря Грома «Гром. Трудное детство». В основе ленты — комиксы российской студии Bubble, однако непосредственно история юности майора Грома не была представлена ни в одной из визуальных новелл, а фильм позаимствовал у них только некоторые сюжетные арки.

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Действие фильма разворачивается в лихие 90-е в Петербурге. Шестиклассник Игорь предоставлен сам себе из-за того, что работающий в органах отец все время занят поимкой преступников. За доблестную профессию отца сыну достается во дворе. Сюжет закручивается, когда Игорь на пару с другом Игнатом попадает в неприятности и вынужден искать крупную сумму денег. В это время отец Грома с напарником ловят главу криминальной группировки по кличке Анубис.

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Юного Грома сыграл Кай Гетц, а его отца, Константина Грома, тоже сотрудника правоохранительных органов, — Сергей Марин. Также в фильме снялись Алексей Ведерников и Даниил Воробьев. Сценаристами ленты стали авторы оригинального комикса Артем Габрелянов и Евгений Федотов.

«Хэдшот»

С 2 января на «Кинопоиске» можно посмотреть отечественный сериал о киберспорте «Хэдшот», в котором старшеклассник в исполнении Артема Кошмана пытается справиться со школьной травлей через компьютерные игры. Проблему буллинга подростку помогает решить его игровое альтер-эго (Роман Курцын).

«Хэдшот» — история о том, как одинокий школьник попадает в индустрию киберспорта, чтобы заработать, найти любовь и доказать всем, что он чего-то да стоит. Сериал за авторством ученика Александра Сокурова Владимира Битокова, по отзывам критиков, поднимает поистине острые для современной молодежи проблемы и показывает их так, как их видит новое поколение.

Кинопоиск

Первый эпизод выйдет 2 января, а восьмой — 8-го, так что весь сериал можно успеть посмотреть за новогодние праздники. Изначально премьера планировалась на 2021 год, но пандемия скорректировала планы создателей.

«Всевидящее око»

В канун Рождества в прокат выйдет фильм о кадетских годах великого мистика своего времени Эдгара Алана По. Роль писателя исполнил Гарри Меллинг, а события будут развиваться вокруг мрачного и таинственного детектива Августа Ландора в роли Кристиана Бейла.

По сюжету сыщик приехал в Нью-Йорк 1830-х, чтобы расследовать серию убийств в местной военной академии Уест-Пойнт. Помогать ему в этом будет один из учеников, будущий писатель Эдгар По.

В фильме также снялись Джиллиан Андерсон, Тоби Джонс, Шарлотта Генсбур и Роберт Дювалл.

«13-я клиническая»

Для тех, кто пропустил громкую онлайн-премьеру декабря, новогодние праздники — повод восполнить пробел. С 22 декабря на «Кинопоиске» можно посмотреть комедию с элементами триллера «13-я клиническая». В главных ролях — Данила Козловский, Виктория Исакова и Паулина Андреева.

Действие сериала разворачивается в клинической больнице, где пациентов лечат экзорцизмом — изгоняют из них демонов и бесов. Успешный молодой хирург Кирилл Акиньшин (Данила Козловский) приезжает в необычное учреждение, так как сам неизлечимо болен раком мозга.

Новые коллеги — травматолог Аня (Паулина Андреева) и завотделением Ирина Львовна (Виктория Исакова) — предлагают ему остаться и попробовать вместе с ними распутывать причины необычных недугов пациентов.

Сериал, снятый Климом Козинским («Вне себя») по сценарию Андрея Золотарева («Триггер»), уже можно посмотреть на платформе IVI.

«Достать ножи: Стеклянная луковица»

На новогодних каникулах самое время посмотреть второй фильм о выдающемся сыщике Бенуа Бланке (Дэниэл Крейг) «Достать ножи: Стеклянная луковица».

В этот раз действие детектива развернется на частном острове, где компания друзей бизнесмена-миллиардера Майлза Брона, которого исполнит Эдвард Нортон, должна разгадать дело о фиктивном убийстве виновника общего сбора. Герой Крейга легко решит головоломку, а вместе с тем найдет и того, кто действительно желал смерти Брону.

Актерский состав фильма Райана Джонсона не уступает первой части: помимо Нортона и Крейга, здесь сыграли Кейт Хадсон, Жанель Монэ, Итан Хоук, Джозеф Гордон-Левитт, Хью Грант, Серена Уильямс и другие.