Эксклюзив 07 января 2023, 15:00 Главное — не опускать руки. Двукратный чемпион мира по армрестлингу Коловский поделился, каким был его 2022 год Чемпион мира по армрестлингу Коловский: мечтаю получить первое место в третий раз Из личного архива Руслана Коловского

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Некоторым людям не занимать оптимизма. Здорово, что они могут заряжать позитивом и других, ведь для этого и существует наш новогодний цикл колонок-монологов. Двукратный чемпион мира по армрестлингу, волонтер, помогающий людям с ограниченными возможностями, директор чеховского физкультурно-оздоровительного клуба инвалидов «Чайка», основатель благотворительного проекта «Мини-мечта» Руслан Коловский заверил редакцию «360»: в 2023 году все будет хорошо.

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Далее — его прямая речь.

Мы едины

Самым запоминающимся событием стало то, что я в первый раз услышал, как сын рассказывает свое первое стихотворение! Меня крайне вдохновляют люди, которые готовы осуществлять желания особенных детей.

В ушедшем году сложнее всего было расставлять приоритеты, понимая, что мало проводишь времени с семьей, но сейчас не время думать о себе.

Самое яркое событие года — решение нашего президента напомнить всему миру, что Россия — великая держава!

Мы едины! Я очень рад, что, несмотря на все происходящее, мы находим еще больше времени на внимание и понимание друг друга.

Каждый день ценен

Я воистину осознал, что каждый день — это Божий день. Его нужно проживать с чистого, доброго листа. Как основатель благотворительного проекта «Моя мини-мечта» для особенных детей я помог людям найти своих героев — друзей.

Из личного архива Руслана Коловского

Как руководитель Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) в Чехове я поддерживаю наших военных — как гуманитарной помощью, так и духовной. Надеюсь, что получается!

Хочу пополнения в семье

Если говорить про желания и надежды на 2023 год, то я хочу, чтобы мой проект стал федеральным. Хочу, чтобы в нашем отделении «Молодой гвардии» стало больше волонтеров, хочу стать трехкратным чемпионом мира по армрестлингу, очень хочу в семье пополнения. Дай бог!

Для меня очень важно, чтобы мои успехи были и целью, и гордостью моей семьи.