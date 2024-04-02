Интересное 02 апреля 2024, 19:19 Сморчки, маслята и строчки. Где собрать богатый урожай грибов в Подмосковье Миколог Стеклов рассказал про самое удачное время для сбора грибов в Подмосковье Телеканал «360»

Читать 360tv в

По данным государственного лесного реестра, примерно 40% площади Московской области занимают лесные массивы — отрадное место для любителей «тихой охоты». В середине весны наступает ранний сезон, когда начинающие и заядлые грибники могут собрать первый в году богатый урожай грибов. «360» узнал, какие их виды можно найти в окрестностях Подмосковья и чем могут быть опасны первые после зимы грибы.

Когда начинается грибной сезон в Подмосковье в 2024 году

Активный грибной сезон в Подмосковье обычно стартует с середины апреля — начала мая. В это время в местных лесных массивах чаще всего встречаются сморчки и маслята.

За сморчками лучше ехать в Лосино-Петровский район, поселки Прокудино, Орловку и город Орехово-Зуево.Маслята радуют грибников в Восточном и Юго-Восточных районах Московской области.

«Наиболее удачное время для сбора ранних грибов в Московской области — вторая половина апреля. В начале месяца грибы еще придется поискать, но ближе к середине они сами будут буквально вылезать перед вашим носом!» — рассказал «360» миколог Михаил Стеклов.

Global Look Press Викимедиа Global Look Press Викимедиа

С июня подмосковные «охотники» легко находят подосиновики, подберезовики, сыроежки и шампиньоны. Самый пик грибного сезона наступает с середины лета и продолжается до осени.

Уголовное наказание за грибы

При сборе грибов следует быть крайне внимательным. С 12 октября 2023 года в России вступила в силу уголовная ответственность за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных видов грибов и растений.

По закону за подобные действия может грозить тюремный срок до девяти лет или штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей для физических лиц, от 500 тысяч до одного миллиона — для юридических.

Однако уголовная ответственность грозит только за сбор особоохраняемых грибов (например, саркосому шаровидную или ложносвинуху лепистовидную). Некоторые краснокнижные и редкие виды, к слову, уже находили на территории Подмосковья.

Обычные виды — сыроежки, подосиновики и прочее — закон не затронул.

Global Look Press

Когда лучше собирать сморчки и строчки

Самые ранние грибы, встречающиеся в Подмосковье, — сморчки, строчки и маслята. Последние обычно растут на полянах или опушках в смешанных и хвойных лесах.

Наиболее благоприятное время для их сбора — середина апреля и мая, а популярнейшие места в Московской области — Щелковский и Волоколамский районы.

Как правило, самые грибные места находятся в лесах недалеко от пригорода. Михаил Стеклов миколог

Помимо Щелковского и Волоколамского района, грибники могут набрать полную корзину ранних грибов в следующих местах:

— рядом с деревнями Бреховская и Тараканово в городском округе Егорьевск;

— в окрестностях деревни Панино в городском округе Чехов;

— около деревень Коковино и Орешки, в районе Озернинского водохранилища в Рузском городском округе;

— в лесу возле Кубинки, где протекает река Трасна, а также у Песочного Ручья

— в Новом Гришине в Дмитровском городском округе.

РИА «Новости»

Как искать и где нельзя собирать сморчки и строчки

Отличия сморчков и строчков

Несмотря на похожее название, сморчки и строчки — абсолютно разные виды. Разница очевидна — и на вид не похожи, и вкус не тот.

Строчок, как правило, стоит на короткой полой ножке, которую почти и не видно из-под бесформенной темно-коричневой или даже черной шляпки. По размеру строчки намного крупнее сморчков.

Кроме того, по гастрономическим свойствам строчок проигрывает сморчкам, невзирая на выраженный грибной и пряный аромат.

Телеканал «360»

При сборе ранних грибов следует помнить, что где есть настоящие грибы, там есть и ядовитые. Например, отличить съедобные сморчки от ложных (другими словами, поганок) поможет шляпка: у ядовитых она полностью не крепится к ножке и при надрезе заполнена белой мякотью, тогда как настоящие сморчки внутри полые.

История со строчками немного проще — ложных не существует. Тем не менее со шляпками этого вида нужно быть аккуратными и ни в коем случае не есть гриб в сыром виде. Шляпки строчков содержат ядовитые токсины, которые может уничтожить только термическая обработка. Чтобы полностью избавиться от ядов, лучше несколько раз прокипятить урожай, каждый раз меняя воду.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Где растут сморчки и строчки

Сморчки и строчки растут преимущественно в смешанных, лиственных и хвойных массивах. Также их можно встретить в садах и парках, на склонах холмов. Строчки выбирают довольно необычную местность для прорастания — этот вид можно найти на старых пожарищах, возле лежащих деревьев, на берегах ручейков, вдоль канав, иногда — на местах вырубленных лесов.

«360» собрал места в Подмосковье, где «тихие охотники» могут собрать полную корзину не только в ранний сезон, но и в самый разгар.

Специалисты Комитета лесного хозяйства Московской области создали свою подробную карту грибных мест. Посмотреть или скачать ее можно на официальном сайте ведомства.

Как собирать грибы

Даже опытные и заядлые грибники однозначно не ответят на вопрос, что лучше: выкручивать грибы или срезать ножом. Тем не менее некоторые уверены, что для одних видов нужно использовать первый способ, а для других — второй.

Так, подосиновики или подберезовики легче выкручивать, а сыроежки, грузди, строчки и сморчки лучше срезать, так как их ножка достаточно хрупкая.

Главное правило при сборе грибов — не раскапывать грибную подстилку, чтобы не повредить грибницу.

Помимо этого, следует помнить, что ямку, которая осталась на месте гриба, нужно присыпать землей, иначе на следующий год урожая на этом месте не будет.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Где нельзя собирать грибы

Чтобы собрать безвредный грибной урожай, лучше избегать мест вдоль автомобильных трасс и объектов, загрязняющих окружающую среду, поскольку грибы могут накапливать в себе тяжелые металлы, напомнил миколог Михаил Стеклов.

Грибы можно собирать только в лесу. Ни в коем случае у проезжей части! Михаил Стеклов миколог

Также собирать нужно только те грибы, которые хорошо вам известны. При малейшем сомнении оставьте гриб дальше расти на своем месте.

Ядовитые виды часто мимикрируют под съедобные, так что ценой ошибки может стать ваше здоровье или здоровье кого-то из близких. Такие растения зачастую имеют вольву («горшочек» на шляпке), из которой и растет ножка.

Самый надежный признак съедобного гриба — структура шляпки. Она должна быть губчатой.

Среди грибов с пластинчатой структурой шляпки много ложно съедобных. Поэтому внимательно изучите этот вопрос — к примеру, в этом могут помочь приложения для грибников в смартфоне.

Отправляясь на «тихую охоту» в лесные массивы, необходимо помнить, что сбор грибов по закону разрешен не везде. Так, на особоохраняемых территориях российских заповедников — в частности очень «грибного» Приокско-Террасного заповедника в Серпухове — сбор грибов запрещен.

Администрация подмосковного заповедника предупредила: за незнанием правил могут последовать административное или уголовное наказание.

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Польза и вред ранних грибов

Сморчки: чем полезны и кому нельзя

В первую очередь сморчки и их шапочку ценят за вкус — они универсальны, поэтому после приготовления хороши во всех видах: свежем, замороженном и сушеном. К тому же в сморчках содержится много полезных веществ: витамины A, C, D, группы В, D, железо, кальций, калий, натрий, фосфор и магний.

Более того, сморчки содержат полисахаридные вещества, которые улучшают состав крови, укрепляют сосудистую систему и повышают уровень гемоглобина.

Но сморчки полезны далеко не всем. Так, людям с болезнями поджелудочной железы (язвы, кисты, панкреатит), заболеваниями почек и пониженной свертываемостью крови противопоказано употребление этих грибов в пищу.

Сморчок / Викимедиа

Строчки: чем полезны и опасны

При неправильной или недостаточной термической обработке употребление строчков может закончиться тяжелым отравлением. Если токсин попал в организм, а медицинской помощи не последовало, возникают признаки гастроэнтерита и печеночно-почечной недостаточности.

Несмотря на это, строчки обладают насыщенным химическим составом: в них содержатся микроэлементы (железо, кальций), жизненно необходимые витамины (витамины группы B, D и PP), усвояемые углеводы и жирные кислоты омега-6.

Строчок / Викимедиа

Маслята: чем полезны и кому нельзя

Съедобные маслята богаты солями железа, калием и фосфором, витамиными A, B, B1, C и PP. Эти ранние грибы на 90% состоят из воды, что позволяет поддерживать водный баланс в организме.

Вместе с тем вкусные и популярные грибы могут навредить человеку, если урожай собрали в сомнительной местности. Например, у детей даже термически обработанные маслята могут провоцировать аллергическую реакцию, а у людей, страдающих проблемами с печенью, — серьезное недомогание.

Обычно такую реакцию вызывают только те грибы, которые росли около проезжей части или предприятий в плохих условиях и накопили в себе много вредных веществ и токсинов.

Маслята / Викимедиа

Как не отравиться сморчками

За сморчками и строчками закрепилась дурная слава — нередки случаи отравления ранними грибами. Однако неприятного последствия можно легко избежать, обратил внимание Михаил Стеклов. Миколог рекомендовал начинающим грибникам запомнить и, главное, соблюдать всего несколько правил.

«Грибы нужно собирать только в проверенных местах. После сбора необходимы правильно хранение и термическая обработка перед приемом в пищу. По хорошему, если чего-то не знаете, спросите совета у более опытных грибников. Это несложное действие, которое может сохранить вашу жизнь и здоровье», — подытожил собеседник «360».