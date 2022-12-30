Эксклюзив 30 декабря 2022, 16:45 🌟«Новый год принесет удачу и поможет во всех начинаниях!» Гармонист Павел Уханов — об ожиданиях от 2023-го Гармонист Павел Уханов рассказал, что 2023 год будет лучше предыдущего "ВКонтакте"

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Каждому человеку уходящий год запомнился своими яркими моментами: у одних они связаны с работой, у других — с семьей. Однако не все, как гармонист и руководитель коллектива «GармоньDrive» Павел Уханов, могут похвастаться тем, что их узнал сам Дед Мороз в Великом Устюге, да еще оказался подписчиком в соцсетях. В четвертом выпуске колонок-монологов музыкант рассказал «360», как прошел его 2022-й и чего он ждет от будущего.

Самый лучший день

Хотя многие люди считают нашу работу на концертах отдыхом и сплошным весельем, артисты тоже устают. Поэтому самым лучшим моментом прошлого года я считаю три дня в Сочи, которые мы провели вместе с семьей.

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Побывали в горах, потом на море, смогли забыть о делах и заботах, гастролях, концертах и репетициях. Возможность переключиться, провести время в кругу родных, очень важна, чтобы вернуться в рабочий ритм с новыми силами.

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Самое трудное в 2022 году

Труднее всего нам дался осенний гастрольный график. Конечно, прекрасно, что концертов было много. Но бывали тяжелые перелеты за Уральские горы. Когда мы их только планировали, все казалось не таким сложным. Реальность, как часто бывает, не совпала с ожиданиями.

На выступление в Красноярск мы летели всю ночь, утром репетировали, и сразу начался концерт, после которого мы улетали обратно в Москву, потому что там тоже ждали зрители. Мы не спали практически двое суток.

А еще забавный случай был в самом начале 2022 года. Мы с семьей полетели в Великий Устюг, и каково же было мое удивление, когда Дед Мороз меня узнал! Оказалось, он наш поклонник и подписан на наши соцсети. Незабываемое ощущение совершенно детского счастья.

Коллектив «GармоньDrive» под руководством Павла Уханова / Telegram

Главная удача 2022 года

В уходящем году было несколько запоминающихся событий для всех участников «GармоньDrive». Например, мы участвовали в конкурсе телеканала НТВ «Страна талантов».

Ранее каждый из нас неоднократно становился лауреатом различных всероссийских и международных конкурсов, но именно всей группой в формате телешоу выступили впервые.

Нашими соперниками были не только музыканты, но и танцевальные коллективы, солисты, разнообразные самобытные коллективы со всей России. Очень хотелось бы повторения такого опыта.

Было в этом году немало и других телевизионных проектов. Мы принимали участие в программах Андрея Малахова, несколько раз открывали своим выступлением шоу «Поле чудес», снимались в программах «Жить здорово» на Первом канале, «Хорошие песни» на ТВЦ.

А в шоу «Сто к одному» на канале «Россия 1» «GармоньDrive» даже выиграла суперприз. Невероятные эмоции получили, сами не ожидали, что азарт игры нас так затянет. Тем слаще была победа.

Этот год оказался прекрасным еще и потому, что у нас было огромное количество гастролей. Мы побывали в Минусинске и Красноярске, в Тюмени и Орле, в Брянске, на Валдае, в Кемерово, Твери… Полный список городов, которые мы объехали за год, очень большой.

Конечно, выступали и в Подмосковье. Почти половина нашего коллектива живет в Люберцах, поэтому дружим с местной администрацией, часто выступаем там на городских площадках и Доме культуры на праздники. А новогоднюю ночь планируем выступить в Видном.

Однажды у меня родилась идея-фикс: нашу шоу-программу с современными аранжировками переложить в оркестровый формат. Это очень сложно, ведь оркестр — живой организм, а нужно сыграться, бывают проблемы с темпами.

И вот на гастролях в Туле мы исполнили наш хит «Миссия выполнима» с оркестром. Хотя приходилось вносить корректировки прямо во время выступления, под конец все удалось!

Павел Уханов и Юрий Шатунов / YouTube

В этом году депутат Госдумы Иван Квитка помог нам организовать в Тюменской области замечательный праздник «Гармония». Благодаря поддержке мы смогли не только провести масштабный фестиваль, но и подарить лауреатам конкурса 25 инструментов фабрики «Тульская гармонь».

Ожидания от 2023 года

Каждый год у нас лучше предыдущего, мы движемся вперед, ничего не боимся и экспериментируем. Судьба поддерживает и помогает в новых начинаниях. Все, что мы задумали в 2022-м, будем продолжать в следующем, все новые идеи реализуются.

Нас всегда вдохновляли и поддерживали зрители: тепло принимали на концертах, находили в соцсетях, писали приятные комментарии, наталкивали на оригинальные идеи. Ради людей, которым нравится наша музыка, стараемся придумывать что-то новенькое и интересное.

Коллектив «GармоньDrive» под руководством Павла Уханова / Telegram

Еще в новом году хотим завершить работу над новыми концертными программами с оркестрами, где наша солистка Наталья Николаева будет исполнять новые песни, специально написанные для «GармоньDrive» под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов.