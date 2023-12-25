Эксклюзив 25 декабря 2023, 13:02 🔮Гадания с солеными огурцами, ножами и на льду. Как узнать свое будущее в новогоднюю ночь Медиум Морозова рассказала, как гадать на соленых огурцах в Новый год Телеканал «360»

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Издавна Новый год считали временем волшебства и исполнения желаний. У кого-то в этот период в жизнь претворяются заветные мечты, для других это прекрасная возможность заглянуть в будущее и узнать свою судьбу. Как правильно гадать в новогоднюю ночь и какие методы самые действенные, разбирался «360».

🧙🏼‍♀️Старинные гадания на Новый год

Традиционно лучшее время для гаданий — Святки. Но подходящим моментом всегда считалась и новогодняя ночь — короткий период, когда старый год сменяется новым. Парапсихолог и медиум Алена Морозова объяснила «360», что из-за перехода на новое летоисчисление в 1918 году возникла путаница.

«Сейчас гадать обычно начинают уже 25 декабря, а заканчивают аж 19 января», — уточнила она.

Святки продолжаются с 6 по 19 января — от сочельника до Крещения. «Святые вечера» люди проводили в компании семьи и друзей, устраивали застолья и народные гуляния, во время которых веселились, радовались и славили Христа.

По поверью, в это время с того света приходили души умерших, а нечистая сила устраивала шабаши. Раньше в эти дни никто не работал — опасались, что физический труд может навлечь на человека беду. С другой стороны, считалось, что на Святки приходится самое лучшее время для гаданий.

Картина «Святочные гадания», художник Константин Маковский, 1900-е годы / Википедия

Новогодние и рождественские гадания не особо различаются, только если запросами, добавила собеседница «360». Обычно на Новый год люди хотят знать, что ждет их в будущем, а на Святки гадают скорее на суженого, замужество и судьбу.

Одно из главных условий — правильное время и место для гаданий. Лучше всего начинать ворожить спустя два-три часа после боя курантов. Если вы живете в загородном доме, можно организовать обряды в бане, на чердаке или в самой укромной комнате.

В квартире можно устроиться под елкой. Погасите в комнате свет, оставьте только новогодние гирлянды и по возможности зажгите несколько свечей.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

🌰Старинное гадание на крупе или орехах

Этот ритуал можно проводить, если хотите получить четкий ответ на свой вопрос. Возьмите тарелку с рисом, гречкой, перловкой или любой другой крупой (кроме манки). Если под рукой не оказалось никаких зерен, можно заменить их любыми семенами, бобовыми либо орехами.

Подержите блюдце немного в руках, сосредоточьтесь и про себя задайте интересующий вас вопрос. Затем левой рукой наберите небольшую горсть и высыпьте ее на стол. Пересчитайте количество зерен: четное — ответ «да», нечетное — «нет».

Freepik

🃏Гадание на любовь и замужество на картах

Этот способ гадания намного моложе предыдущего, ведь игральные карты появились в России на рубеже XVI-XVII веков. Молодые незамужние девушки тех лет начали активно ворожить с помощью карт. Ритуал проводили как в одиночестве, так и в компании.

Для гадания возьмите новую колоду карт. Важно, чтобы прежде в нее никто не играл, иначе карты могут соврать. Тщательно перемешивая карты, посчитайте вслух до 13.

Когда закончите считать, вытащите из колоды карту. Попался валет — в будущем году выйдете замуж. Характеристику избранника подскажет масть: бубновый или червовый — заботливый, добрый и немного ленивый; трефовый или пиковый — серьезный, перспективный и слегка властный молодой человек.

Могут попасться и короли. Черные масти — трефы и пики — сулят жениха, который будет старше, но уже состоятельным. Красные — червы и бубны — означают возможность переехать в следующем году в новый город или страну.

Картина «Гадание на картах», художник Алексей Венецианов, 1842 год / Википедия

Новогодние гадания на любовь, суженого и замужество

🍞Гадание на хлебе

Новогодние гадания в основном просты в своем исполнении, отметила медиум Алена Морозова. Для еще одного ритуала понадобятся лишь кусок белого или черного хлеба и небольшая миска с водой.

«Возьмите хлеб и бросьте его в воду. Если он останется плавать на поверхности, то есть шансы отпраздновать свадьбу в наступающем году», — рассказала Морозова.

🍷Гадание на стаканах

По этому гаданию, продолжила собеседница «360», незамужние барышни узнают характер будущего мужа. Гадать нужно в компании. Необходимо взять три стакана с водой и один пустой. В первый положите чайную ложку меда, во второй — пол-ложки соли, в третий — четверть чайной ложки лимонной кислоты, а в четвертый налейте немного вина.

David Weber / Unsplash

Тщательно перемешайте и накройте все стаканы салфеткой или небольшим полотенцем, чтобы содержимого не было видно. Затем предложите выбрать стакан ворожившей, которая хочет узнать, какого мужа ей ожидать.

Если попадется мед — характер у супруга будет хороший, а совместная с ним жизнь — сладкой. Соль — к печали и слезам. Лимонная кислота — к унылой жизни, а вино говорит о том, что муж будет выпивать. Алена Морозова парапсихолог, медиум

🥒Гадание с солеными огурцами

Как бы это забавно ни звучало, но при гаданиях используют все подручные предметы, даже соленые огурцы. На ночь незамужняя девица должна съесть несколько солений и лечь спать, приговаривая: «Кто мой суженый, кто мой ряженый, тот меня и напоит».

Во сне обязательно приснится будущий жених, заверила медиум.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

📖Гадание на книге

Для этого ритуала понадобится только книга. Лучше, чтобы это был какой-нибудь роман. Повести с печальным концом, например «Гранатовый браслет» Александра Куприна, стоит отложить в сторону, а то мало ли.

Есть два варианта этого новогоднего гадания. Первый — вы задаете развернутый вопрос, к примеру: «Каким будет мой будущий муж?» Затем называете страницу и номер строчки. Потом читаете и интерпретируете как предсказание. Если ничего конкретного на ум не приходит, гадание можно несколько раз повторить.

Второй вариант: открываете страницу, соответствующую дню вашего рождения, и запоминаете или записываете букву с которой начинается первое предложение. Затем открываете страницу — месяц вашего рождения — и тоже запоминаете первую букву. Наконец, открываете страницу, которая соответствует году вашего рождения (если в книге страниц немного, берем последние две цифры), и, опять же, запоминаем первую букву. В результате получатся инициалы — фамилия, имя, отчество — вашего суженого.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Гадания на будущее

🔪Гадание с помощью ножа

Чтобы приоткрыть завесу будущего, собеседница «360» предложила попробовать гадание на ножах. Нужно взять круглую разделочную доску диаметром около 30 сантиметров либо вырезать круг из картона.

По краям напишите возможные ответы на ваш вопрос: «да», «нет», «препятствие», «любовь», «добрая весть», «удача», «встреча», «путешествие», «неприятность», «слезы», «наберитесь терпения», «денежная прибыль».

«Затем в центр положите нож и, мысленно задав волнующий вопрос, прокрутите его три раза вокруг своей оси по часовой стрелке. Первая фраза, на которую укажет кончик ножа, — это четкий ответ, а рукоять объяснит причины, обстоятельства и последствия ответа, дополнит его», — объяснила медиум.

❄️Гадание по льду

Есть еще один способ узнать, что ждет в наступающем году. Предсказать, каким будет будущее, можно с помощью льда. В новогоднюю морозную ночь необходимо вынести ложку с водой на улицу, балкон или аккуратно положить на карниз, а наутро рассмотреть ее.

Если на поверхности замерзшей воды появятся бугорки, то в новом году ждут удача и достаток, если ямки — невезение и потери. Алена Морозова медиум

🧾Гадание на бумаге

Для этого новогоднего обряда понадобятся несколько листов бумаги, горящая свеча и большая тарелка. Скомкайте бумагу в большой шар, поднесите к свече. Как только бумага загорится, переверните тарелку вверх дном и положите туда горящую бумагу. Следите, чтобы огонь не был слишком сильным.

Свечу разместите на столе или любой другой поверхности так, чтобы она отбрасывала тень на стену. Поднесите тарелку и понаблюдайте за теневыми силуэтами. Пока бумага прогорает, будут видны движущиеся фигурки.

«Если фигуры (дерево, дети, цветы, птицы, дом) вызывают у вас позитивные эмоции — год будет успешным. Если видите неприятные (змеи, горы, крысы, развалины) — предстоит тяжелый год», — пояснила Морозова.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Гадания на финансы и карьеру

💸Гадание с купюрами

Этот обряд покажет, насколько в грядущем году получится разбогатеть. Можно гадать как в одиночестве, так и в компании.

Итак, положите в непрозрачный мешок либо пакет несколько купюр разного номинала. Затем гадающий тянет банкноту наугад. Чем она крупнее — тем выше вероятность стать богаче.

Freepik

🤑Гадание на монетах

Аналогичное гадание можно провести на монетах. Нужно взять несколько монет разных номиналов (даже копейки) и положить под подушку, приговаривая: «Богатство отзовись, к рукам прилепись».

Как только проснетесь, достаньте из-под подушки первую попавшуюся монетку. Наименьший номинал — к финансовым трудностям, средний — ничего не изменится, а большой — к богатству. Главное не пытайтесь достать на ощупь самую крупную, ведь это не будет гаданием.

Шуточные гадания на Новый год для компании

📺Гадание по телевизору

Самый популярный шуточный обряд в компании на Новый год — гадание перед телевизором, рассказала медиум. Тот, кто хочет узнать свою судьбу в предстоящем году, может назвать любое число (не превышающее количество каналов) и включить выбранный канал. По словам Морозовой, первая услышанная фраза или песня определяет судьбу.

Еще можно притянуть деньги в жизнь сразу после боя курантов. В новогоднюю ночь постучите ложкой по столу и скажите: «Как на столе еды много, так и в моем кошельке много денег будет». Тогда весь год проживете в достатке, заверила медиум.

Freepik

👩🏻‍❤️‍💋‍👨🏻Озорные гадания на суженого

Суть этого шуточного гадания в том, что незамужние девицы выходят на улицу, набирают в рот воды и бегут к двери. Кто первой дотронется до ее ручки, не потеряв ни капли воды, первой и выйдет замуж, рассказала собеседница «360».

Еще один обряд, которым поделилась Морозова, тоже связан с водой. Девушки наливают в ведро чистую проточную воду и опускают в него деревянные ложки. Их можно подписать именем либо нарисовать какой-либо символ.

«Затем все вместе или кто-то один взбалтывает воду в ведре, чтобы все ложки попали в водоворот. Та девушка, ложка которой первой отплывает от края ведра, в скором времени выйдет замуж», — объяснила медиум.

Изображение, нарисованное с помощью нейросети / Freepik

Что сделать в Новый год, чтобы сбылось загаданное желание

🥐Заговоренный хлеб

Загадывать желание, писать его на листочке, сжигать и выпивать с шампанским — давно известный обряд, который уже стал новогодней традицией. Морозова посоветовала другой интересный способ.

«Возьмите кусочек хлеба, поднесите его к губам и произнесите такие слова: „Новый год придет, счастье мне принесет“. Откусите кусочек заговоренного хлеба в первую минуту после боя курантов», — уточнила парапсихолог.

РИА «Новости»

💍Исполнение желания с помощью золотого кольца

Есть еще один простой новогодний обряд на исполнение желаний. Проговаривая свою заветную мечту под бой курантов, коснитесь золотым кольцом мочки левого уха — тогда желание обязательно сбудется.

Не забудьте, что лучше и эффективнее формулировать желание в настоящем времени, как будто оно уже исполнилось. То есть не «я буду счастлив», а просто «я счастлив». Алена Морозова медиум

📜Судьбоносная бумага

Собеседница «360» рассказала еще об одном несложном ритуале. Вечером 31 декабря напишите на листке бумаги заветное желание, заверните в трубочку и положите в карман или сумочку, чтобы листок был с вами всю ночь. На следующее утро рассмотрите бумагу. Если на ней появились пятна или полоски, то желание точно претворится в жизнь, заключила Морозова.