Фейк: семеро российских мужчин под видом женщин попытались уплыть в Турцию на катере | 360°

Интересное 07 октября 2022, 16:07 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: семеро российских мужчин под видом женщин попытались уплыть в Турцию на катере История о том, как россияне под видом женщин пытались уплыть в Турцию, оказалась фейком Pexels

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Семеро россиян мужского пола по чужим документам попытались добраться из Анапы в Турцию на катере, сообщили в Сети. «360» выяснил, что на самом деле это фейк.

Фейк

Несколько дней назад Telegram-каналы растиражировали историю о том, как около побережья Анапы с катера сняли семерых россиян мужского пола, которые по чужим документам пытались перебраться в Турцию. Как утверждают авторы поста, для этого каждый мужчина заплатил капитану по 100 тысяч рублей. Однако «на выходе из акватории» катер остановили пограничники.

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«Проверили документы и выяснили, что вместо ФИО бегунов в судовые билеты были вписаны имена женщин и детей», — сообщил Mash.

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Правда

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю опровергла эту информацию. Об этом написал интернет-портал «Кубань-24».

Материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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