Эксклюзив 11 марта 2024, 23:26 🥞Есть блины и не вредить здоровью на Масленицу. Как найти идеальный баланс Врач Дианова: на Масленицу за один прием можно съесть не больше четырех блинов Freepik

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Масленичная неделя традиционно сопровождается большим количеством блинов, поэтому важно знать, как повеселиться без вреда для здоровья, чтобы не переесть и даже получить пользу от употребления праздничного продукта. Об этом рассказала в беседе с «360» врач-гастроэнтеролог и диетолог Нурия Дианова.

Понять норму и улучшить рецептуру

«Норма есть у всего. Все есть яд и лекарство, и только доза определяет эффект», — заявила врач.

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Дианова рассказала, как днем ранее готовила на съемках разные блинчики, в том числе обогащенные, когда пшеничную муку смешивали с льняной. Последняя, заметила она, является высокопитательной, в ней много микроэлементов и витаминов, но даже ее в блинном тесте должно быть немного — от 30% до 50%. Этого достаточно, чтобы улучшить продукт.

Подобный принцип работает в отношении любой муки, которую хозяйка решит добавить к пшеничной высшего сорта. Особенно полезно смешать ее с цельнозерновой, так как сейчас россияне мало едят продуктов из цельного зерна.

Блины могут быть полезными в том числе и для людей с проблемами кожи — страдающих акне, псориазом или розацеей. При таких условиях, пояснила диетолог, желательно использовать рецепты приготовления блюда на сыворотке, аквафабе (жидкость, которая образуется при варке или консервировании бобовых — прим. ред.) или растительных аналогах молока.

Людям с акне, которым запрещено мучное и сладкое, стоит сделать блинчики с льняной мукой и на растительном молоке, тогда и прыщи не обострятся за праздничную неделю.

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Вес и количество имеют значение

Собеседница «360» также обратила внимание на вес блинов, которые могут получиться от 35 до 100 граммов — легковесными или толстыми и тяжелыми. В зависимости от их исходного размера за один прием можно съесть от двух до четырех блинов, но не больше.

При правильном подходе к своему здоровью лучше каждое утро на завтрак делать два или три тонких блинчика, чтобы не переесть.

Важно правильно подать угощение. Самой неправильной историей Дианова назвала привычку есть блины со сгущенкой. Такой варианты, по ее словам, можно чуть-чуть подкорректировать.

Врач предложила взять два или три блинчика, 50 или 100 граммов пятипроцентного зерненного творога и фрукты: фруктовый салат, один банан, свежее или запеченное яблоко. И уже потом можно добавить сгущенку, а также чашку кофе или чая.

«Все, у вас идеальный и сбалансированный завтрак. Это идеальный баланс», — заявила Дианова.

РИА «Новости»

Творог можно заменить на рыбу или икру, а вместо фруктов можно добавить, например, салат, огурец или помидор.

Также можно добавлять урбеч, если у человека есть акне. Особенно полезен кунжутный. Еще один вариант — использовать тахинную пасту, хумус и растительную сгущенку.

«Фрукты, орехи и на растительном (аналоге молока — прим. ред.) постные, полностью постные блинчики, и это очень вкусно, достойно, питательно, сытно — это ключевое слово. Вот эти три элемента надо соблюсти», — заключила врач.