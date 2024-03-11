Интересное 11 марта 2024, 19:18 Экологи вступились за лягушек. Французов хотят лишить национального деликатеса Эколог Фролов: лягушачьему царству ничто не угрожает Lutz Gerken / Global Look Press

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Зоозащитники призвали Францию отказаться от традиционного блюда — лягушачьих лапок. Хотя лягушек едят во многих странах Европы, именно французы держат пальму первенства по закупкам из Азии и Юго-Восточной Европы. Такое потребление может привести к сокращению популяций некоторых видов земноводных, утверждают экологи.

Французам хотят запретить есть лягушек

Президент Франции Эммануэль Макрон получил письмо, подписанное более 550 ветеринарами, исследователями и защитниками природы. Они заявили, что из-за пристрастия французов к лягушачьим лапкам под угрозой оказалось несколько видов бесхвостых земноводных, сообщило издание Sky News.

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Лягушкам, обитающим во Франции и других странах ЕС, ничто не угрожает: они защищены от коммерческого использования. Зоозащитники призвали прекратить «чрезмерную эксплуатацию» земноводных Индонезии, Турции, Албании, Вьетнаме, где уже уменьшились популяции крабоядной и рисовой лягушек.

Компании Евросоюза закупают ежегодно около четырех тысяч тонн замороженных лягушачьих лапок (а это от 80 до 200 миллионов земноводных), при этом основная масса продукции — три тысячи тонн — приходится именно на Францию. Ранее эту статистику экологи уже приводили в обращении к Министерству окружающей среды Франции.

Французское блюдо Cuisses de grenouille, или «Лягушачьи лапки», подается с ломтиками багета / Викимедиа

Пережившие динозавров

Земноводные имеют за спиной очень солидную историю: самые древние останки лягушки, запечатанные в янтаре, датированы серединой мелового периода — это почти 100 миллионов лет назад, напомнил «360» сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов.

Эти земноводные пережили динозавров, эволюционировав в более мелкий вид, чтобы за ними было сложнее охотиться. Учитывая их способности к размножению, лягушки, в общем-то, не находятся на грани вымирания. С точки зрения глобального состояния лягушачьего царства, у них все нормально. Андрей Фролов эколог

Эксперт добавил, что, хотя французов и не очень украшает то, что они едят лягушек, угрозы для бесхвостых земноводных нет. Например, в дельте реки Волги биомасса лягушек, которые там обитают, больше, чем всего человечества вместе взятого.

Фото: Rolf Vennenbernd / Global Look Press

Лягушачьи лапки в Европе и России

Основная масса лягушек съедобна. Про это хорошо знали кулинары еще в глубокой древности. Например, в 2013 году в графстве Уилтшир на юге Англии археологи обнаружили кости лягушек, которых съели аборигены около восьми тысяч лет тому назад, писал Independent.

Монахи Западной Европы как минимум с XIII века тоже не брезговали лягушачьими лапками, чтобы разнообразить постный стол. Тем более что у лягушатины мягкий вкус, она напоминает нечто среднее между рыбой и курятиной, а стоила куда как дешевле — практически даром в любом пруду.

Лягушачьи ножки, обжаренные во фритюре, с острым соусом / Викимедиа

Французы открыли для себя деликатес во время Столетней войны между Англией и Францией 1337–1453 годов. В те времена было очень плохо с продовольствием, вот и перешли на подножный корм. Кстати, именно тогда англичане и начали называть жителей Франции лягушатниками.

Впрочем, французы не остались в долгу и угощали британцев лягушатиной, просто не уточняя, что это за мясо. Знаменитый шеф-повар Огюст Эскофье признавался, что подавал принцу Уэльскому и его придворным лягушачьи лапки под названием «лядвия (то есть „задние конечности“) рассветных нимф». И, в принципе, не соврал.

Лягушки — вполне обычный продукт на севере Италии, особенно в Пьемонте и Ломбардии. Лягушачьи лапки — популярное блюдо в Восточной Словении, некоторых районах Хорватии, Албании, Греции. На западе Испании их традиционно подают во фритюре, а в Румынии — жарят в панировке и называют «прудовая курица».

Албанское блюдо из жареных лягушачьих лапок с лимоном / Викимедиа

Кстати, в прошлом веке одним из экспортеров лягушек для Франции был Советский Союз. Для этого специально выращивали земноводных на Украине, особенно славился городок Вилково в Одесской области. Тамошние местные жители тоже не брезговали жареными лапками — их до сих пор можно найти в меню одесских ресторанов.

Возможно, скоро это блюдо можно будет попробовать в Подмосковье. Недавно владелец фермы «Экодеревушка» заявил, что собирается начать разведение съедобных лягушек. Он уже отобрал земноводных, и, если они дадут потомство, в этом году под Коломной появится лягушачья ферма, сообщили Регионы.ru.